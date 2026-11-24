Rumanía no es una potencia futbolística y tampoco lo era en el verano de 1994. Pero a Hagi no le importaba: creía en sus posibilidades.

«Fui a Estados Unidos con una idea en la cabeza: quería ganar el Mundial», dijo. «Era lo que soñaba e intenté transmitir mi deseo a todo el grupo».

Así que Hagi y sus compañeros llegaron aquel verano a Estados Unidos con ese único objetivo, que desde fuera parecía imposible. Antes de aquel torneo, el país solo había disputado dos de los 11 Mundiales anteriores. Cuatro años antes había alcanzado los octavos de final, pero lo hizo tras superar por poco la fase de grupos con una victoria y después cayó en los penaltis ante Irlanda. Había pocos indicios de que Rumanía pudiera estar entre los mejores, pero a Hagi no le importaba.

Rumanía comenzó el torneo venciendo a Colombia por 3-1, con un gol de Hagi y asistencias suyas en los otros dos. Volvió a marcar contra Suiza, pero Rumanía perdió con claridad por 4-1. Eso la dejó ante un partido decisivo frente a la anfitriona, Estados Unidos. Rumanía respondió con una victoria por 1-0 y avanzó a las eliminatorias.

Entonces Hagi y sus compañeros afrontaron una prueba mayúscula: Argentina. Maradona ya no estaba, por supuesto, debido a su ahora célebre sanción por dopaje, pero seguía siendo Argentina, una de las grandes potencias del fútbol. En ausencia de Maradona, Hagi dio un paso al frente: marcó un gol y dio una asistencia para conducir a su selección a una victoria por 3-2 en un partido que aún se recuerda como uno de los mejores de la historia de los Mundiales.

«Este es el acontecimiento más importante que ha celebrado nuestro pueblo desde la revolución», dijo tras el partido Iordanescu, seleccionador de Rumanía. «También es el mejor momento de nuestra historia futbolística».

Por supuesto, la aventura no duró para siempre. Rumanía cayó en cuartos de final, incapaz de superar a Suecia en la tanda de penaltis. Sin embargo, aquel verano la selección cautivó de verdad, y nadie lo hizo tanto como Hagi, que fue incluido en el once ideal del torneo.

Al comienzo de aquel verano, Hagi ya gozaba de gran consideración en Rumanía, mientras que los aficionados españoles lo conocían por su breve etapa en el Real Madrid. Pero pocos más esperaban mucho de un jugador que la temporada anterior había militado en la segunda división italiana con el Brescia, aunque lo había llevado al ascenso. Cuando terminó el verano, sin embargo, Hagi se había convertido en una estrella. Por eso el Barcelona llamó a su puerta poco después, lo que le permitió seguir los pasos de su ídolo, Cruyff.

«Todos en Rumanía querían conquistar América», contó a FourFourTwo en 2023. «Tras la caída del comunismo, queríamos ir al mundo libre. Con el deporte se puede llegar muy lejos, como hizo Rumanía en la gimnasia y el tenis. Le tocaba al fútbol salir a conquistar. Jugamos muy bien y fuimos embajadores de Rumanía». Nadie representó mejor al país que Hagi, aunque a su historia todavía le quedaban giros por delante.