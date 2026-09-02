Este verano ha quedado dolorosamente claro para los compradores que ahora mismo estamos en un mercado de vendedores. Hay tal escasez de talento verdaderamente de clase mundial en la élite que incluso jóvenes relativamente poco contrastados como Diomande y Ayyoub Bouaddi están alcanzando precios disparatados. No extraña, por tanto, que los clubes ricos con tendencia a acumular jugadores sean los que más se están beneficiando de un mercado de fichajes enloquecido por la desesperación.

El PSG, por ejemplo, gastó más de 150 millones de euros en nuevos fichajes, pero ingresó casi el doble de esa cifra, 280 millones de euros, al hacer caja con cuatro delanteros considerados prescindibles: Barcola, Ramos, Randal Kolo Muani y Lee Kang-in.

Los propietarios del Chelsea, Clearlake, obviamente pagaron un precio por invertir casi exclusivamente en jóvenes hasta este verano, con un grupo inexperto que no logró clasificarse para Europa la temporada pasada, y además tienen dificultades cada año para dar salida a su escuadrón sobrante. Sin embargo, el club del oeste de Londres ganó todavía más dinero con las salidas que el PSG, con nuevas demostraciones de su notable capacidad para convencer a otros equipos de la Premier League de pagar de más por sus descartes.

Solo el Aston Villa les ha quitado de las manos a Nicolas Jackson y Alejandro Garnacho por un potencial de 100 millones de libras, mientras que el Manchester United, por alguna razón, se sintió obligado a desembolsar 48 millones de libras por Santos. Sin embargo, la mejor operación del Chelsea fue la salida de Liam Delap al Nottingham Forest por unos casi inverosímiles 45 millones de libras, apenas un año y un gol en liga después de haber llegado desde el Ipswich por 30 millones de libras.

Sin embargo, a la hora de colocar jugadores por cifras infladas, el Manchester City fue el vendedor más astuto del verano. Perder a Rodri rumbo al Barcelona pudo haber sido un duro golpe desde el punto de vista deportivo, pero 65 millones de libras siguieron representando una gran cantidad por un jugador de 30 años que no hacía mucho había sufrido una lesión de ligamento cruzado anterior. Por supuesto, eso no fue nada comparado con recibir 52 millones de libras del Al-Qadsiah por el decepcionante centrocampista Tijjani Reijnders o sacar un beneficio de 18 millones de libras por James Trafford, que la temporada pasada solo participó en cuatro partidos de la Premier League.

Sin embargo, fue una doble operación con el Tottenham la que realmente dejó a todos sin aliento. Además de acordar con los Spurs una cesión inicial de Omar Marmoush con obligación de compra que debería permitir al City recuperar los aproximadamente 60 millones de libras que pagó al Eintracht Frankfurt por el egipcio, el City de algún modo consiguió que su rival de la Premier League aceptara su asombrosa tasación de 85 millones de libras por Savio, un precio tan ridículo que llevó a muchos a preguntarse si se trataba de un brasileño distinto al llamado Savinho que había tenido tantas dificultades en el Etihad.

Savio/Savinho, por supuesto, aún podría acabar demostrando ser un buen fichaje para el Tottenham, pero eso no cambia el hecho, y es un hecho aunque el valor de un jugador sea subjetivo, de que no había explicación lógica para que el precio del extremo casi se triplicara tras dos goles en dos temporadas en la Premier League. En ese sentido, esta sí pareció de verdad la ventana en la que el mercado se volvió completamente loco.