Ganadores y perdedores del mercado de fichajes del verano de 2026: Arsenal y Barcelona refuerzan sus ya majestuosos centros del campo, pero al Liverpool aún le faltan efectivos, mientras que Julian Alvarez no logra salir del Atlético de Madrid
El mercado de fichajes de verano se ha cerrado de golpe tras algo menos de tres meses de locura. Por supuesto, siempre decimos eso justo después del cierre del mercado. Siempre decimos que el mercado está fuera de control, que se le ha ido completamente de las manos, pero este verano de verdad dio esa sensación, al menos en Inglaterra, que es donde hoy en día se cierran casi todas las grandes operaciones.
De hecho, nueve de los 10 fichajes más caros fueron realizados por clubes de la Premier League, que batieron su récord de gasto conjunto por segundo verano consecutivo. La única excepción fue el traspaso de Yan Diomande del RB Leipzig al Real Madrid por 125 millones de euros.
Sin embargo, lo realmente llamativo este año fue que muchas de las valoraciones tenían muy poco sentido, con jugadores como Morgan Rogers y Elliot Anderson alcanzando cifras de nueve dígitos, y ni siquiera fueron los futbolistas más sobrevalorados.
Entonces, ¿quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores del mercado de fichajes de verano de 2026? ¿Quién consiguió exactamente lo que quería? ¿Y quién se quedó con la sensación de frustración?
GANADOR: la Saudi Pro League
La Saudi Pro League «cambió el mercado de fichajes», como dijo Pep Guardiola en el verano de 2023. «Hace solo unos meses, cuando Cristiano Ronaldo era el único que se había ido, nadie podría haber imaginado la cantidad de jugadores de primerísimo nivel que acabarían allí», afirmó entonces el técnico del Manchester City. «Pero creo que en un futuro próximo va a pasar cada vez más».
Sin embargo, cuando Mohamed Salah rechazó este verano un movimiento a Arabia Saudí para dar prioridad a un traspaso a Turquía, surgió la sospecha de que el «efecto Ronaldo» estaba perdiendo fuerza, sobre todo porque el Reino había reducido de forma notable su inversión en varios deportes durante los últimos 18 meses.
Sin embargo, las últimas semanas han cuestionado seriamente esa percepción, con Francisco Trincao, Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Ollie Watkins y Gabriel Martinelli incorporándose todos a equipos saudíes por cantidades importantes. Obviamente, ninguno de esos jugadores tiene ni de lejos el mismo poder de atracción que Ronaldo o Salah en términos de posibles inversores o cifras de audiencia, pero, a diferencia de esas dos estrellas en declive, los nuevos fichajes todavía están en su mejor momento o se acercan a él.
Así que, aunque la afirmación de Ronaldo de que la Pro League puede convertirse en una de las cinco mejores ligas del mundo todavía parece muy lejana, está claro que sigue habiendo dinero más que suficiente sobre la mesa para convencer a jugadores de la Premier League de poco más de 20 años de mudarse a Oriente Próximo en lugar de a la Europa continental, lo que podría decirse que da la razón a Pep.
PERDEDOR: Mohamed Salah
Salah se apresuró a reafirmar su compromiso con el Trabzonspor después de la bochornosa eliminación de su nuevo equipo en la Europa League a manos del Ferencvaros. «Formo parte de este proyecto con el corazón y el alma, y lo de anoche no va a cambiar eso», declaró el egipcio en medio de las amargas secuelas de una absolutamente atroz derrota por 4-0 en la vuelta en Hungría, que llevó a Fatih Tekke a ofrecer su dimisión (el consejo la rechazó inicialmente).
Sin embargo, el mero hecho de que Salah se viera obligado a desmentir las especulaciones sobre si ya se estaba arrepintiendo de su sorprendente traspaso al Trabzonspor decía mucho. Puede que el extremo se sintiera abrumado por la acogida que recibió tras llegar al equipo turco como agente libre, pero, por mucho que Salah intente maquillarlo, el Papara Park no es donde esperaba estar después de dejar el Liverpool al final de la pasada temporada. Un cambio a la Super Lig ni siquiera habría sido una opción cuando firmó un nuevo contrato en Anfield mientras guiaba al Liverpool hacia su 20º campeonato de Inglaterra, igualando el récord, con una de las mejores temporadas individuales de la historia de la Premier League.
No se puede evitar preguntarse, por tanto, si Salah se arrepiente de algunas de las decisiones que ha tomado en los últimos 12 meses. Puede muy bien sentir que Arne Slot y otros le empujaron a salir del Liverpool, pero nadie le obligó a ponerse, en la práctica, fuera del mercado para fichar por un equipo europeo fuerte con sus descomunales exigencias salariales.
Así que, aunque el compromiso continuado de Salah con la causa es admirable («La frase “vine aquí para ganar” no es solo un eslogan para mí») y merece reconocimiento por rechazar aún más millones para marcharse a Oriente Medio, sencillamente no puede estar contento de que vaya a jugar la Conference League esta temporada, ni de que en realidad solo él tenga la culpa de ese triste hecho.
GANADOR: Arsenal
El verano no estuvo exento de decepciones desde la perspectiva del Arsenal: el conjunto londinense intentó sin éxito fichar a Vinicius Junior, Morgan Rogers y Julian Alvarez, lo que significa que a Mikel Arteta todavía le falta un poco de brillo en ataque. Sin embargo, el técnico español no puede tener realmente ninguna queja del trabajo realizado por Andrea Berta en los últimos meses.
La llegada de Ezri Konsa procedente del Aston Villa significa que el entrenador ahora tiene un sustituto de primer nivel para el lesionado William Saliba, el ex capitán del Newcastle Bruno Guimaraes, como era de esperar, se ha adaptado rápidamente a su nuevo entorno en el Emirates, mientras que Christos Tzolis ya apunta a ser candidato al fichaje de la temporada.
Si se tiene en cuenta que el Arsenal también ingresó una cifra récord para el club de 56 millones de libras por el desesperantemente irregular Martinelli, no se puede considerar esto como otra cosa que un mercado enormemente exitoso para el vigente campeón de la Premier League. La plantilla más fuerte de Inglaterra la temporada pasada no hizo más que reforzarse, lo que convierte un segundo título consecutivo en poco menos que una formalidad.
PERDEDOR: la defensa del Manchester United
El domingo, Michael Carrick declaró, de forma bastante sorprendente, que estaba «satisfecho» con la planificación veraniega del Manchester United. Sí, el United ha logrado su principal objetivo de ampliar sus opciones en el centro del campo con las llegadas de Youri Tielemans, Andrey Santos y, quizá lo más importante de todo, Carlos Baleba, pero no ha hecho absolutamente nada para corregir sus evidentes carencias en defensa.
Un equipo con aspiraciones al título sencillamente no puede estar poniendo a Luke Shaw como lateral izquierdo y, como dijo Gary Neville en Sky Sports, «United tiene algunos defensas individualmente decentes, pero ahí no hay una línea de cuatro atrás, y cuando empiece a verse sometida a presión y empiece a acumular un par de lesiones durante la temporada, te fallará».
De hecho, ya lo está haciendo, con el United habiendo encajado cuatro goles en sus dos primeros partidos de la Premier League, y ante rivales recién ascendidos. Por eso, da la sensación de que Carrick se está engañando a sí mismo cuando dice que el United tiene «potencialmente un mejor equipo» que la temporada pasada, dado que sigue con la misma zaga frágil que fue superada en 54 ocasiones a lo largo de toda la campaña 2025-26.
GANADOR: Jose Mourinho
Seamos tan brutalmente sinceros como suele serlo Jose Mourinho: el técnico portugués lleva ya mucho tiempo viviendo de glorias pasadas. No gana un título de liga desde su segunda etapa en el Chelsea y la forma en la que pasó de Spurs a la Roma, del Fenerbahce al Benfica, ilustró perfectamente su regresión como entrenador.
Sin embargo, la ley de los rendimientos decrecientes no impidió que Mourinho consiguiera uno de los grandes banquillos del fútbol, otra vez. Florentino Pérez siente debilidad por 'The Special One' desde su primera etapa como entrenador del Real Madrid entre 2010 y 2013 y, después de coquetear en repetidas ocasiones con la idea de devolver a Mourinho al Bernabéu, el presidente blanco finalmente lo hizo este verano.
Mejor aún para Mourinho, Pérez le ha respaldado al máximo en el mercado de fichajes con incorporaciones como las de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konate y, la más significativa de todas, la del codiciado Yan Diomande.
Por supuesto, si la historia nos ha enseñado algo, es que Mourinho siempre encontrará a alguien más a quien culpar si las cosas se tuercen, pero dada la fortaleza de la plantilla que tiene ahora a su disposición, realmente no puede haber excusas si no logra ganar al menos un gran título esta temporada.
PERDEDOR: Richard Hughes
Richard Hughes es responsable de los cuatro fichajes más caros de la historia del Liverpool, y aun así los aficionados se sienten defraudados por un director deportivo que ahora está a punto de asumir un nuevo cargo en Arabia Saudí.
El Liverpool ganó la liga en la primera temporada de Hughes tras llegar desde el Bournemouth, pero lo hizo con una sola incorporación nueva, Federico Chiesa, que apenas aportó nada a su éxito. Tras ese sorprendente triunfo, Hughes supervisó la mayor inversión en fichajes que Anfield ha visto jamás, solo para que el Liverpool protagonizara una de las peores defensas del título de la historia de la Premier League, en gran parte gracias al fracaso a la hora de cerrar un acuerdo por Marc Guehi.
Este verano, por tanto, debía servir para resarcirse. Después de contratar a Andoni Iraola para suceder a Slot como entrenador, se esperaba que Hughes preparara al ex técnico del Bournemouth para triunfar, dándole todo lo que necesitaba para implantar su intenso estilo de juego en Anfield lo antes posible.
Sin embargo, Iraola tiene motivos para sentirse tan decepcionado con Hughes como todos los aficionados, después de una campaña de fichajes marcada por una desconcertante combinación de movimientos extraños y una inacción aún más extraña. Sí, Victor Munoz parece una posible ganga y Bradley Barcola también ha llegado, aunque tarde, para ayudar a cubrir el vacío dejado por Salah, pero, pese a la petición pública de más fichajes por parte de Iraola el pasado mes de julio, al Liverpool todavía le faltan efectivos en todas las líneas. Peor aún, el centro del campo sigue sin un mediocentro específico, mientras que Iraola no tiene ni un solo lateral apto para lo que necesita.
Al final del mercado, daba la sensación de que cualquier plan que Hughes tuviera cuando contrató a Iraola había sido descartado y que simplemente iba improvisando sobre la marcha, al incorporar de la nada a un Ronald Araujo frágil tanto mental como físicamente para reforzar el centro de la defensa, mientras al mismo tiempo intentaba, sin éxito, vender a Cody Gakpo porque no pudo asegurarse un sustituto adecuado.
La sensación de desesperación en Anfield el día del cierre del mercado era palpable, así que es justo decir que nadie echará de menos a Hughes. Al contrario, muchos aficionados querrían saber por qué se le permitió dirigir el mercado de fichajes de este verano dado que era evidente, incluso antes de que se abriera, que se marchaba al Al-Hilal...
GANADOR: Barcelona
Este verano ocurrió algo realmente extraordinario: ¡el Barcelona logró inscribir a todos sus nuevos jugadores antes del inicio de su campaña en LaLiga! Mientras que el presidente de las palancas, Joan Laporta, y el resto de la directiva azulgrana suelen pasarse las últimas semanas del mercado intentando desesperadamente dar con nuevas e innovadoras formas de cuadrar las cuentas, esta vez se respiró una calma extraña, pero bienvenida, en torno al Camp Nou.
Como GOAL explicó en este análisis en profundidad antes del partido contra el Elche del 23 de agosto, los problemas financieros de larga duración del Barça han terminado prácticamente, razón por la que Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Joao Cancelo y Rodri pudieron jugar en el Martínez Valero.
Por tanto, hay que darle un reconocimiento condicionado a Laporta. Recibió una cantidad colosal de críticas por hipotecar el futuro del club para seguir siendo competitivo en el aquí y ahora, y muchas de esas críticas estaban totalmente justificadas, pero su apuesta ha salido bien. Por ahora, al menos...
Sin embargo, el director deportivo Deco merece un elogio especial por haber conseguido aliviar la presión sobre el presupuesto del Barça al sacar de la masa salarial a jugadores con fichas altas (Robert Lewandowski, Araujo, etc.), convencer al Paris Saint-Germain de fichar a Ferran Torres por 50 millones de euros y generar beneficio neto haciendo caja con productos no deseados de La Masia (Jofre Torrents, Tommy Marques y Hector Fort).
En resumen: salvo que ocurra algo catastrófico, algo que obviamente no puede descartarse en el Camp Nou, el Barça quedará completamente libre de cualquier limitación financiera durante el mercado de fichajes del próximo verano, por primera vez desde antes de la pandemia.
PERDEDOR: Julián Álvarez
A Julian Alvarez le preguntaron por su futuro en el Mundial. Señaló, con toda la razón, que "no era el momento de hablar de ello", para acto seguido hablar de ello. "Intento ser una persona honesta", explicó. "Hablé con la gente de [Atletico Madrid] con la que tenía que hablar y lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño".
Ese sueño era, por supuesto, fichar por el Barcelona, rival del Atlético en LaLiga, que estaba encantado de hacer realidad el sueño de Alvarez. Sin embargo, el Barça no estaba dispuesto a llegar al astronómico precio exigido por el Atleti y optó en su lugar por seguir cortejando al argentino de una manera muy pública para meter presión a los rojiblancos.
Como era de esperar, esta táctica bastante común, y por lo general efectiva, no sentó nada bien en el Metropolitano, donde todavía no han olvidado la forma en la que Antoine Griezmann acabó en el Camp Nou allá por 2019.
La presunción era que el caso Alvarez acabaría exactamente de la misma manera, porque así es como suelen funcionar estas cosas. Si un jugador mediático quiere salir, normalmente acaba consiguiendo lo que quiere tarde o temprano (¡véase el traspaso de Alexander Isak del Newcastle al Liverpool para más detalles!).
Pero el Atleti se negó a ceder al poder del jugador. Plantó cara y, para el club, retener a su delantero estrella se convirtió en una cuestión de principios. "Esta situación no va de dinero", dijo el club de la capital, "va de dignidad".
Alvarez también intentó mantenerse firme. Se negó siquiera a contemplar la idea de fichar por el Arsenal, ya que tenía el corazón puesto en un traslado al Barcelona. Al final, sin embargo, se vio obligado a regresar a los entrenamientos en el Atlético después de perderse el partido del pasado fin de semana contra el Sevilla por 'enfermedad'.
Lo que pase a continuación es una incógnita. Los aficionados al fútbol son volubles, pero va a hacer falta muchísimo tiempo, y goles, para que Alvarez vuelva a ganarse al público del Metropolitano, a juzgar por la hostil recepción que recibió tras su única aparición de la temporada hasta ahora, contra el Villarreal.
En cuanto al Atleti, ha dejado de ingresar una cantidad colosal de dinero. Pero ha conservado su dignidad. Y Alvarez también, por sorprendente que parezca.
PERDEDOR: Aston Villa
Apenas cinco días después de asegurar la clasificación para la Champions League gracias a su cuarto puesto en la Premier League, el Aston Villa arrolló al Friburgo en la final de la Europa League para conquistar el primer gran título del club en 30 años. Sin embargo, Estambul no fue el inicio de algo especial; como se ha demostrado, fue prácticamente el final de una era, como subraya el llamativo hecho de que seis de los jugadores que fueron titulares en aquella emotiva victoria por 3-0 en Turquía han sido vendidos desde entonces.
Y aunque las salidas del veterano dúo formado por Lucas Digne y Emiliano Martinez apenas sorprendieron, los aficionados del Villa quedaron destrozados al ver que Rogers, Konsa, Tielemans y Watkins también se marchaban.
El querido entrenador del club, Unai Emery, ha intentado calmar la frustración de la afición, dirigida principalmente a las controvertidas normas de control de costes de la Premier League, explicando que cada venta se acordó por «el bien del club», aunque cabe señalar que el Villa ha reinvertido gran parte del dinero recaudado en la plantilla del técnico español y, en el proceso, ha incorporado a varios jóvenes realmente ilusionantes.
Sin embargo, dos derrotas consecutivas al inicio de la nueva temporada de la Premier League apenas han ayudado a levantar el ánimo en Villa Park, donde Emery está empezando prácticamente desde cero después de ver cómo un equipo campeón era desmantelado por motivos financieros durante el verano.
GANADOR: Ruben Amorim
Si Mourinho tuvo suerte de asegurarse un regreso al Real Madrid, su compatriota Ruben Amorim fue bendecido por los dioses del fútbol al recibir una oportunidad bastante rápida de redención por parte del AC Milan. Puede que Amorim se señalara como un entrenador de verdadero potencial durante su etapa en el Sporting CP, pero su currículum palidece en comparación con el de Mourinho, y el técnico de 41 años también venía de una desastrosa etapa al frente del Manchester United, que llegó prematuramente a su fin, aunque con retraso, en enero.
En consecuencia, ni siquiera el Milan tenía a Amorim en lo más alto de su lista de deseos para el banquillo cuando se puso a buscar un sucesor para Massimiliano Allegri, el dolorosamente pragmático entrenador que fue despedido tras supervisar un calamitoso derrumbe al final de la temporada que le costó al club la clasificación para la Champions League.
De hecho, después de hablar con técnicos como Mauricio Pochettino y Oliver Glasner, el Milan quería que Iraola se hiciera cargo del equipo en San Siro hasta que el vasco recibió una oferta mejor del Liverpool. Como resultado, el Milan recurrió a Amorim, que desde entonces ha visto cómo su nuevo club gastaba más dinero en el mercado que cualquier otro equipo de la Serie A, incluidos unos asombrosos 74 millones de euros por Goncalo Ramos.
Por supuesto, la magnitud del apoyo financiero ha aumentado significativamente la presión sobre Amorim y, a pesar de un arranque de temporada del 100 %, solo tendremos una idea clara de la verdadera fortaleza del Milan después del duelo de este fin de semana con la Juventus. Aun así, el Milan le ha proporcionado sin duda al portugués herramientas suficientes para reconstruir su reputación como uno de los mejores jóvenes tácticos del fútbol.
PERDEDOR: Marcus Rashford
Ya sabíamos en la previa del Mundial que Marcus Rashford y Anthony Gordon peleaban por el puesto de extremo izquierdo en la Inglaterra de Thomas Tuchel. Sin embargo, lo que no supimos hasta muy tarde fue que también competían, en la práctica, por un sitio en la plantilla del Barcelona de esta temporada.
Rashford disfrutó de una productiva cesión en el Camp Nou el curso pasado, con 14 goles y otras 15 asistencias en 49 partidos con el Barça, pero no fue suficiente para convencer al director deportivo del club, Deco, de ejecutar la cláusula de compra relativamente baja incluida en el contrato del extremo con el Manchester United.
El portugués consideraba que Gordon era una mejor opción para el lado izquierdo de la delantera de Hansi Flick y quizá tenía razón, ya que el exatacante del Newcastle ha comenzado de forma positiva su etapa en La Liga, con tres asistencias en tres partidos.
Dice mucho del carácter de Rashford que haya ayudado a su rival a adaptarse a su nuevo entorno en Cataluña. «Me dio consejos sobre la ciudad y posibles lugares donde vivir», reveló Gordon tras completar un traspaso de verano de 80 millones de euros desde St. James’ Park. «Es un chico muy amable y considerado».
Pero eso no hace más que aumentar la pena por Rashford, que, para enorme mérito suyo, ha logrado volver a entrar en los planes de Michael Carrick en Old Trafford, después de ver cómo sus esperanzas de completar su «movimiento soñado» al Barça quedaban prácticamente frustradas por un compañero de la selección inglesa.
GANADOR: Bayern de Múnich
Al igual que el verano pasado, existen algunas dudas sobre la profundidad de plantilla del Bayern de Múnich, y muchos aficionados consideran que al equipo le vendría bien contar con suplentes de mayor nivel para Harry Kane y Luis Diaz. Sin embargo, se puede entender por qué Max Eberl dice que los bávaros están satisfechos con lo que tienen de cara a la temporada 2026-27.
Cerrar prácticamente un acuerdo con el PSV por Ismael Saibari antes de las hazañas del marroquí en el Mundial fue un movimiento increíblemente astuto, y el versátil delantero debería demostrar ser una incorporación muy útil para la plantilla de Vincent Kompany. Nathanial Brown también impresionó en el Mundial, uno de los pocos jugadores de Alemania que lo hizo, y, como era de esperar, ha empezado de forma alentadora su etapa en el Bayern tras llegar procedente del Eintracht Frankfurt.
No se puede negar, eso sí, que lo mejor que hicieron este verano Eberl y compañía fue retener a Michael Olise. El internacional francés estuvo fuertemente vinculado con un traspaso al Real Madrid y, cuando eso ocurre, normalmente solo hay un desenlace: el jugador acaba en el Bernabéu. Sin embargo, Olise sigue en el Allianz Arena, lo que significa que el Bayern debería volver a quedarse muy cerca de conquistar una primera Champions League desde su triplete de 2020.
PERDEDOR: Tottenham
El Tottenham necesitaba claramente gastar mucho dinero en refuerzos tras dos 17.º puestos consecutivos en la Premier League. Sin embargo, después de años de una austeridad percibida, ENIC no es que se haya gastado el dinero a lo grande este verano, es que prácticamente lo ha tirado al fuego.
Quizá se podría entender, forzando mucho el argumento, por qué los Spurs pensaron que 92 millones de libras era un precio aceptable por Sando Tonali, que ha sido uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas temporadas, pero es absolutamente imposible entender que le hayan dado 85 millones de libras a un club descendido por Mateus Fernandes o que hayan pagado 75 millones de libras al Manchester City por Savio.
Lo realmente increíble, eso sí, es que, pese a todo el dinero gastado, los Spurs siguen teniendo problemas, después de haber sido claramente superados tanto por el Brentford como por el Newcastle en sus dos primeros partidos de la Premier League, y eso se debe a que siguen faltos de calidad de talla mundial en casi todas las zonas del campo, pero especialmente en ataque.
Roberto De Zerbi, por tanto, se encuentra en una situación muy difícil. Igual que Slot en el Liverpool la temporada pasada, ha comenzado el curso con una plantilla claramente desequilibrada y, aun así, apenas puede quejarse de falta de apoyo económico por el derroche del verano. Sin embargo, a diferencia de Slot, De Zerbi no tiene crédito acumulado en forma de un título de la Premier League, lo que significa que ya está sometido a una presión enorme.
A veces, más dinero sí significa más problemas, sobre todo si se gasta mal.
PERDEDOR: Everton
Como aficionado blue desde la infancia que acabó convirtiéndose en una leyenda de los Reds, Jamie Carragher dista mucho de ser un observador imparcial cuando se trata del Everton. Sin embargo, cuando el exdefensa del Liverpool reiteró a principios de esta semana su afirmación de que el Everton es «uno de los clubes peor gestionados de la historia de la Premier League», tenía razón, una que quedó posiblemente demostrada por la chapucera estrategia de fichajes de este verano.
La incapacidad, o la negativa, del Everton a fichar a un lateral derecho se convirtió en un chiste recurrente en Merseyside antes de la poco ilusionante llegada de Ainsley Maitland-Niles por 4,2 millones de libras, pero a nadie le hacía gracia cuando el club intentó vender a la joven promesa de la cantera Harrison Armstrong al Nottingham Forest, una operación que solo se canceló por la dura reacción en contra de la afición. Sin embargo, lo que de verdad resumió el triste momento en el que se encuentra ahora el Everton fue el último día del mercado.
Tras vender a Beto a la Fiorentina, el Everton tenía preparados tres posibles sustitutos para el delantero portugués, pero no logró fichar a ninguno, con Folarin Balogun retirándose a última hora de una operación de 40 millones de libras que se activaba y se frenaba constantemente. El resultado final es que el Everton, que también perdió a Iliman Ndiaye rumbo al Manchester City por una cantidad relativamente baja de 65 millones de libras según los precios actuales del mercado, ha dejado al técnico David Moyes con un solo delantero centro, Thierno Barry, al menos hasta enero.
Es una situación ridícula y, aun así, nada sorprendente. Cuando el Friedkin Group tomó el control en 2024 y relevó al detestado antiguo propietario Farhad Moshiri, había esperanzas de que el Everton pudiera volver poco a poco a ser una fuerza importante del fútbol inglés, pero desde entonces eso ha dado paso a una sensación ya conocida de desesperación entre la afición. Como dijo Carragher el lunes: «Siempre da la sensación de que el Everton no va a ninguna parte». Este último mercado de fichajes mostró por qué.
GANADOR: Vendedores de élite
Este verano ha quedado dolorosamente claro para los compradores que ahora mismo estamos en un mercado de vendedores. Hay tal escasez de talento verdaderamente de clase mundial en la élite que incluso jóvenes relativamente poco contrastados como Diomande y Ayyoub Bouaddi están alcanzando precios disparatados. No extraña, por tanto, que los clubes ricos con tendencia a acumular jugadores sean los que más se están beneficiando de un mercado de fichajes enloquecido por la desesperación.
El PSG, por ejemplo, gastó más de 150 millones de euros en nuevos fichajes, pero ingresó casi el doble de esa cifra, 280 millones de euros, al hacer caja con cuatro delanteros considerados prescindibles: Barcola, Ramos, Randal Kolo Muani y Lee Kang-in.
Los propietarios del Chelsea, Clearlake, obviamente pagaron un precio por invertir casi exclusivamente en jóvenes hasta este verano, con un grupo inexperto que no logró clasificarse para Europa la temporada pasada, y además tienen dificultades cada año para dar salida a su escuadrón sobrante. Sin embargo, el club del oeste de Londres ganó todavía más dinero con las salidas que el PSG, con nuevas demostraciones de su notable capacidad para convencer a otros equipos de la Premier League de pagar de más por sus descartes.
Solo el Aston Villa les ha quitado de las manos a Nicolas Jackson y Alejandro Garnacho por un potencial de 100 millones de libras, mientras que el Manchester United, por alguna razón, se sintió obligado a desembolsar 48 millones de libras por Santos. Sin embargo, la mejor operación del Chelsea fue la salida de Liam Delap al Nottingham Forest por unos casi inverosímiles 45 millones de libras, apenas un año y un gol en liga después de haber llegado desde el Ipswich por 30 millones de libras.
Sin embargo, a la hora de colocar jugadores por cifras infladas, el Manchester City fue el vendedor más astuto del verano. Perder a Rodri rumbo al Barcelona pudo haber sido un duro golpe desde el punto de vista deportivo, pero 65 millones de libras siguieron representando una gran cantidad por un jugador de 30 años que no hacía mucho había sufrido una lesión de ligamento cruzado anterior. Por supuesto, eso no fue nada comparado con recibir 52 millones de libras del Al-Qadsiah por el decepcionante centrocampista Tijjani Reijnders o sacar un beneficio de 18 millones de libras por James Trafford, que la temporada pasada solo participó en cuatro partidos de la Premier League.
Sin embargo, fue una doble operación con el Tottenham la que realmente dejó a todos sin aliento. Además de acordar con los Spurs una cesión inicial de Omar Marmoush con obligación de compra que debería permitir al City recuperar los aproximadamente 60 millones de libras que pagó al Eintracht Frankfurt por el egipcio, el City de algún modo consiguió que su rival de la Premier League aceptara su asombrosa tasación de 85 millones de libras por Savio, un precio tan ridículo que llevó a muchos a preguntarse si se trataba de un brasileño distinto al llamado Savinho que había tenido tantas dificultades en el Etihad.
Savio/Savinho, por supuesto, aún podría acabar demostrando ser un buen fichaje para el Tottenham, pero eso no cambia el hecho, y es un hecho aunque el valor de un jugador sea subjetivo, de que no había explicación lógica para que el precio del extremo casi se triplicara tras dos goles en dos temporadas en la Premier League. En ese sentido, esta sí pareció de verdad la ventana en la que el mercado se volvió completamente loco.