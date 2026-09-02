Ganadores y perdedores del mercado de fichajes de la selección de Estados Unidos: el caótico cierre de mercado de Folarin Balogun acapara los titulares mientras el Middlesbrough se convierte en el club de América
Como siempre, el mercado de fichajes de verano se resolvió sobre la bocina y con un drama increíble. Esta vez, sin embargo, una estrella de la selección masculina de Estados Unidos estuvo en el centro de ese drama de una manera nunca vista para un estadounidense.
Folarin Balogun acabó siendo el gran protagonista del último día de mercado, ya que su posible fichaje por el Everton se vino abajo en el último segundo. El fracaso de la operación puso la continuación a un verano salvaje para Balogun, que se ha convertido en un nombre muy conocido por más de una razón.
Aun así, aunque no logró su traspaso, varios sí lo consiguieron. Desde jóvenes estrellas que dieron un gran salto hasta caras conocidas que recibieron su última oportunidad en la élite, hubo mucha actividad hasta el cierre del mercado.
Con esto en mente, GOAL repasa a los ganadores y perdedores de la selección masculina de Estados Unidos en el mercado de fichajes...
PERDEDOR: Folarin Balogun
Vaya verano, ¿eh? Si pensabas que la polémica por la tarjeta roja en el Mundial era el final del caótico 2026 de Balogun, no podías estar más equivocado.
En el especial de este mercado que iba y venía, Balogun parecía destinado al Everton. Luego, un reconocimiento médico fallido hizo que no fuera así. Después, una operación renegociada dijo que sí lo era. Finalmente, al término de todo, el delantero supuestamente canceló la operación él mismo, regresando al Mónaco sin el gran traspaso que parecía tan evidente tras su irrupción en el Mundial.
¿Y eso qué significa? Significa que se queda en un club que estaba bastante de acuerdo con venderlo y quedarse con los fondos que eso conllevaba. También significa que dejó pasar un salto en la cadena alimentaria hacia un Everton al que le podría haber venido bien. El Everton se queda ahora sin delantero, el Mónaco se queda sin un buen montón de dinero y Balogun vuelve a donde empezó, lo cual es asombroso, por decirlo suavemente.
Veremos qué viene ahora para Balogun, el Everton y el Mónaco. Quizá esto llegue a buen puerto en enero. Quizá esto permita a Balogun dar más adelante un paso mayor y mejor. Pero, por ahora, esta es la gran saga de traspaso de este verano, una que ocupará su lugar entre las más caóticas de la historia de este deporte.
GANADOR: Middlesbrough
Si eres un aficionado estadounidense que busca un equipo al que seguir en Europa, el Middlesbrough ha hecho méritos más que suficientes para presentar su candidatura.
El club ya contaba en la plantilla con Aidan Morris como uno de los jugadores más importantes del equipo y, para reforzar esa apuesta, el Boro salió al mercado y fichó a tres estadounidenses más este verano. Sebastian Berhalter ya ha empezado de ensueño en el centro del campo y ha construido química con Morris gracias a sus raíces en el Columbus Crew. Max Arfsten también tiene pasado en el Crew, y fue el segundo gran fichaje estadounidense del Boro en este mercado. Luego, para rematar, el club también incorporó al prometedor internacional estadounidense Rokas Pukstas, procedente del Hajduk Split.
Para los aficionados estadounidenses, cada partido del Boro es de obligado seguimiento, pero esto no es una maniobra de marketing. Cada uno de los estadounidenses del equipo tiene potencial para desempeñar un papel importante esta temporada mientras el Boro pelea por la Premier League. Hay pocas cosas más emocionantes en el fútbol que la lucha por el ascenso y, si eso ocurre esta temporada, el Boro se convertirá en el club de Estados Unidos en un momento en el que más estadounidenses que nunca están pendientes.
PERDEDOR: MLS
La liga dijo que «se encargaría de ello». Parece que puede llevar un tiempo.
En lo que respecta a los jugadores que realmente estuvieron sobre el campo, hubo pocos grandes fichajes en la MLS después del Mundial. Mientras tanto, la liga perdió a varios jóvenes talentos de primer nivel, incluidos múltiples jugadores que representaron a la USMNT este verano. Sebastian Berhalter y Max Arfsten ya no están, mientras que las estrellas emergentes Zavier Gozo y Luca Bombino también se han marchado a Europa. Mark McKenzie está de camino de vuelta, aunque no se incorporará hasta enero, mientras que la llegada de Damion Downs en calidad de cedido resulta interesante. Aun así, hay menos caras conocidas de la USMNT en la MLS de las que había hace apenas unas semanas.
A pesar de algunas incorporaciones de renombre que entran en las fases finales de sus carreras, como Robert Lewandowski y Antoine Griezmann, da la sensación de que la MLS perdió tanto talento este verano como el que ganó. Quizá el cambio de calendario y las posibles modificaciones en las plantillas den pie a más grandes fichajes, incluidas estrellas de la USMNT, pero ni de lejos estuvo cerca de suceder este verano.
GANADOR: Estrellas jóvenes
Es natural ver movimientos entre los participantes del Mundial, y hubo muchos de ellos en el frente de la USMNT. Además, varios talentos emergentes que todavía no estaban del todo preparados para el Mundial fueron considerados para sus propios grandes traspasos, lo que es tanto una señal de progreso como una muestra del talento que tienen algunos de estos jugadores.
Zavier Gozo es el gran nombre, ya que la ahora exestrella del Real Salt Lake fichó por el Crystal Palace por una cantidad cercana a los 15 millones de dólares. Gozo ya había demostrado su nivel como All-Star de la MLS y parece que puede ser una pieza clave para la USMNT en este ciclo, un ciclo que ya ha comenzado con su debut en la Premier League.
Pero no fue el único. Pukstas dio el salto de Croacia al Championship, situándose en una liga más visible y también de un nivel mucho más alto. Lucas Bombino cambió San Diego por el Stoke City, en otro gran traspaso para una de las promesas más cotizadas de la MLS. Incluso se puede señalar al mexicano-estadounidense Benji Flowers, internacional dual de 15 años, que firmó un acuerdo con el FC Dallas que incluye una cláusula por la que irá al Chelsea cuando cumpla 18.
Parece que los jóvenes están bien, y además afrontan nuevos desafíos para iniciar este ciclo hacia 2030.
PERDEDOR: Joe Scally y Tanner Tessmann
En distintos momentos de este verano surgieron informaciones sobre el futuro de Joe Scally y Tanner Tessmann en sus respectivos clubes. El Borussia Monchengladbach estaba dispuesto a desprenderse de Scally. Lo mismo ocurría con Tessmann en el Lyon. Ninguno de los dos acabó saliendo.
Puede que al final sea una bendición encubierta. Tessmann, en particular, ya ha sido útil para el Lyon, ya que ha sido titular en las eliminatorias previas de la Champions League del club. Sin embargo, el Lyon no superó esas eliminatorias, lo que significa que jugará la Europa League esta temporada. Quizá la Europa League le dé a Tessmann la plataforma que necesita.
Scally, por su parte, no fue titular en el estreno liguero del Gladbach y entró desde el banquillo durante 14 minutos en la derrota por 3-0 ante el RB Leipzig. La directiva del club ha dicho que no entra en los planes para esta temporada, y está entrando en el último año de su contrato. Informaciones procedentes de Alemania aseguran que, dadas las circunstancias, Scally servirá en gran medida como suplente hasta enero.
De nuevo, ambos tienen la calidad y el historial en sus actuales clubes como para volver a ganarse un sitio en los planes. Sin embargo, nunca es especialmente agradable estar en un club que no cree en ti.
GANADOR: Gio Reyna
Nunca te garantizan una segunda oportunidad, ni una tercera, ni una cuarta. Pero ahí está Reyna, y esta oportunidad ya ha ofrecido motivos reales para pensar que podría ser diferente.
Después de no lograr asentarse en el Borussia Monchengladbach, Reyna recaló en la Ligue 1 con el Strasbourg. Es un cambio de liga y probablemente un ligero descenso de nivel, pero, teniendo todo en cuenta, es un destino bastante bueno para un jugador que sigue generando tantas incógnitas como Reyna. Con todo su talento, la mejor cualidad es la disponibilidad, y el jugador de 23 años tiene que demostrar que puede estar disponible.
Las primeras señales han sido buenas, ya que Reyna ha parecido por momentos ese proyecto de estrella en el que tantos tenían puestas grandes esperanzas hace unos años. ¿Puede el Strasbourg recuperar por fin a ese proyecto? Todo el fútbol estadounidense espera que sí, porque, si no lo consiguen, quién sabe si alguien más podrá hacerlo.