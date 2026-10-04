Ganadores y perdedores de la USMNT: Cavan Sullivan hace historia y Julian Hall sigue imparable mientras la nueva generación de Mauricio Pochettino aplasta a México
GLENDALE, Arizona. -- La victoria ante Perú fue impresionante. La de Chile, también. Pero ¿México? ¿Cómo iban a manejarlo los jóvenes de la selección masculina de Estados Unidos? ¿Estaban preparados para la pasión? ¿Para la intensidad? ¿Estaban listos para una rivalidad?
Lo estaban. México no. Con el jugador más joven del once inicial como gran protagonista, la nueva generación del USMNT arrolló a su mayor rival en un triunfo de autoridad repleto de momentos que se volverán a ver durante años.
Julian Hall marcó el primero, Cavan Sullivan hizo el segundo y Malik Tillman puso el broche al vendaval de Estados Unidos con el tercero, en la victoria del conjunto estadounidense ante un El Tri reducido a 10 hombres. El partido fue presentado como el "Duelo en el Desierto", pero no hubo duelo: fue una paliza, con los adolescentes como grandes protagonistas.
Hall, por supuesto, ha sido una pesadilla para los rivales durante toda esta ventana, y ya suma tres goles en tres partidos. Sullivan se unió a él al marcar su primer gol desde fuera del área, dejando una jugada y un recuerdo que perdurarán mucho tiempo en la historia del USMNT. Y luego estuvo Tillman, que echó más sal en la herida al castigar a México tras un tercer momento de relajación defensiva.
A menudo es difícil contextualizar un amistoso tan temprano en el ciclo. En los próximos años habrá mucho más en juego y también partidos mucho más importantes en el horizonte. Pero, para el USMNT, esto pareció importante. Dio la sensación de ser una llegada y, quizá, un cambio de tendencia liderado por los miembros más nuevos de la rivalidad más antigua de la CONCACAF.
GANADOR: Cavan Sullivan
Fuera como fuera el primer gol de Sullivan, seguramente iba a ser uno de esos que se repetirían durante años. Si llega a convertirse en el jugador que muchos creen que puede ser, su primer tanto señalaría el comienzo de algo, tanto para la joven promesa de 17 años como para Estados Unidos.
Bueno, Sullivan se aseguró de que el propio gol también fuera digno de repetición. Si empieza como pretende seguir, esto puede ser divertido.
El primer gol de Sullivan con Estados Unidos llegó desde lejos, después de aprovechar un mal pase del portero Raul Rangel muy lejos del área. Con Rangel adelantado, Sullivan sacó la magia con un gol que será recordado durante mucho tiempo en esta rivalidad. El disparo también convirtió al jugador de 17 años en el goleador más joven de la historia de Estados Unidos, superando el récord de Mathis Albert establecido hace solo unos días.
La celebración es parte de lo que lo hace memorable. Después de marcar, Sullivan salió disparado hacia el córner antes de verse rodeado por sus compañeros de Estados Unidos. Apretó los puños, besó el escudo y lo empujaron hacia delante para una segunda ovación. Fue un gol que la merecía, sin ninguna duda.
Sullivan ha llegado, y este será el día recordado como el día en que eso ocurrió.
PERDEDOR: Raúl Rangel
Rangel ha tenido sus momentos, tanto con México como con Chivas, incluido el Mundial de este verano. ¿Este partido, eso sí? Este fue malo. El guardameta fue culpable en dos de los tres goles de Estados Unidos, uno de ellos sencillo y otro espectacular.
El primero llegó tras una secuencia prolongada de 17 pases de Estados Unidos, pero México parecía tenerla controlada. Gio Reyna tenía poco espacio, lo que le obligó a sacar un centro desde la línea de fondo. Parecía inofensivo, pero no lo fue. Rangel lo jugó mal y desvió el balón directamente hacia la trayectoria de Hall, que tuvo una definición relativamente sencilla desde corta distancia.
El segundo no fue desde corta distancia. La pérdida de Rangel fue directa a otro adolescente de Estados Unidos, Sullivan, que aún tenía mucho trabajo por hacer. Lo hizo, eso sí, sacando un disparo lejano para marcar su primer gol con Estados Unidos.
Cualquier error es frustrante para cualquier portero. ¿Dos? ¿En este partido? Esto supondrá un duro golpe para Rangel, que vivió una noche de pesadilla.
GANADOR: Julian Hall
La USMNT jugaba en Glendale, no en Green Bay, pero Hall hizo su propia versión del Lambeau Leap. Después de ver cómo el balón golpeaba el fondo de la red, salió disparado directamente hacia la grada, saltó por encima de los paneles publicitarios e intentó lanzarse dentro. No podía contener su entusiasmo. Puede que fuera su tercer gol en otros tantos partidos, pero este fue diferente.
Con su gol, Hall ya ha marcado en cada una de sus tres primeras internacionalidades. Saltó desde el banquillo para marcar en el segundo palo contra Perú. Frente a Chile, fue un cabezazo bien colocado tras una serie de otras ocasiones claras. Y, contra México, Hall aprovechó el momento y empujó a la red un rechace de Raul Rangel tras pasarse la mayor parte de la mitad bien controlado por la defensa de México.
Con solo 18 años, siempre iba a haber una curva de aprendizaje para Hall, pero la joven promesa de los New York Red Bulls también ha ido mejorando con cada partido. Además, ahora es el primer jugador que marca tres goles en sus tres primeras internacionalidades desde el exdelantero de la USMNT Eddie Johnson. Con cada gol, Hall recorta un poco de terreno en la carrera por ser el delantero, una pelea en la que está plenamente metido por sus actuaciones en esta ventana.
PERDEDOR: Mateo Chavez
La cosa ya se estaba calentando un poco antes del segundo gol de Estados Unidos. En cuanto el disparo de Sullivan acabó en el fondo de la red, pareció inevitable. En algún momento la tensión iba a estallar, pero la pregunta era hasta qué punto.
Para México, bastante mal. Apenas 20 minutos después de entrar como suplente, Mateo Chavez fue expulsado, dejando a México con un hombre menos además de esos dos goles de desventaja. A partir de ahí no había vuelta atrás, por supuesto, y todo era muy evitable.
Todo empezó con una dura falta sobre Yunus Musah, con Chavez entrando de lleno sobre el centrocampista de Estados Unidos. Luego, cuando Sebastian Berhalter acudió a defender a su compañero, Chavez pareció golpearle en la cara. La tarjeta roja llegó segundos después. Por suerte, no fue a más.
Una vez más, la expulsión parecía inevitable. Así es la naturaleza de la rivalidad entre Estados Unidos y México, pero la expulsión de Chavez fue más absurda que cualquier otra cosa.
GANADOR: Mauricio Pochettino
Este es el tipo de resultado que entusiasma a la gente. Sin algunas de las caras de este programa, Estados Unidos se plantó ante su mayor rival con un equipo de jóvenes promesas. No se arrugó. Y, mejor aún, ganó. Con contundencia.
Sullivan y Hall se llevarán los titulares, y sin duda se los han ganado. Diego Kochen también merece reconocimiento por su actuación bajo palos en su primera titularidad. Alex Freeman fue titular en un Mundial, pero sigue siendo claramente un jugador joven, pese a que continúa firmando actuaciones que dicen lo contrario.
Para Pochettino y la selección de Estados Unidos, esto fue toda una declaración de intenciones, ya que fue la primera victoria del argentino ante México. Sí, hubo problemas contra México en el último ciclo y, por supuesto, esto no borra la eliminación del Mundial, pero sí hay motivos para ilusionarse. Pochettino tiene mucho talento entre manos y, tras solo unas semanas, ese talento ya está preparado para ganar un partido contra México.
Pronto llegarán partidos más importantes, de esos en los que tanto la selección de Estados Unidos como México estarán a pleno rendimiento. Al final, este ciclo quedará definido por esos encuentros, no por un amistoso al comienzo. Eso sí, esta victoria ayudará, mientras Pochettino y su equipo construyen hacia un futuro que parece mucho más cercano de lo que lo era hace apenas unas pocas semanas.