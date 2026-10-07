ST. PAUL -- En comparación con sus tres primeros partidos de esta ventana internacional, el duelo de la selección masculina de Estados Unidos con Canadá ofreció menos brillantez. Justin Ellis dejó el momento decisivo.

La estrella de Orlando City superó una lesión temprana para marcar el único gol del partido, al rematar un centro del exdestacado de Orlando City Alex Freeman en el minuto 29 para firmar su segundo tanto en otras tantas titularidades.

Estados Unidos había marcado cuatro, cuatro y tres goles en sus compromisos anteriores. Ante Canadá, las jugadas destacadas escasearon en un partido de rivalidad muy físico que rara vez encontró ritmo. Un solo gol bastó.

Estados Unidos respondió al desafío y aseguró una victoria por 1-0 para cerrar con cuatro triunfos en cuatro partidos, incluidas victorias consecutivas sobre sus rivales más cercanos.

El gol de Ellis dio continuidad a una tendencia de goleadores jóvenes, de los que no han faltado en esta concentración. Tampoco faltaron jóvenes en el once de Estados Unidos. Brooklyn Raines, de 21 años, fue titular en el centro del campo, mientras que Mathis Albert, de 17, se unió a Ellis en ataque. Y luego estuvo Brian Schwake, que disputó los 90 minutos completos en la portería y dejó la portería a cero en su primera titularidad.

Ahora, la selección de Estados Unidos se disolverá. Las estrellas, tanto jóvenes como veteranas, volverán a sus clubes. Algunas regresarán en noviembre y otras no. Habrá que ver qué hace Mauricio Pochettino de aquí en adelante. Sin embargo, Estados Unidos respondió a cada desafío que se le presentó en esta concentración, incluido este último, que fue el más difícil hasta ahora.

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