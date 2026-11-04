Poco después de anunciar su última convocatoria para la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino compareció ante los medios para explicar sus decisiones. La lista incluía a 25 jugadores, pero durante el último mes él y su cuerpo técnico habían seguido a más de 100 posibles convocados. El grupo de jugadores disponibles es amplio, afirmó. Esta convocatoria es solo una muestra.

«Está muy abierta», dijo el seleccionador de Estados Unidos. «La selección está abierta».

Finalmente, Pochettino eligió a sus 25 jugadores. Entre ellos figuran habituales como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun; talentos emergentes como Cavan Sullivan, Julian Hall y Mathis Albert; y tres jugadores que se estrenan en una convocatoria de Pochettino, uno con partidos internacionales y dos sin ellos. Fiel a su palabra, el seleccionador sigue ampliando el grupo de jugadores entre los que puede elegir.

Para confeccionar la convocatoria de noviembre tuvo en cuenta diversos factores y tomó varias decisiones. Con una concentración de la sub-23 también a la vista, Pochettino volvió a buscar el equilibrio: varias jóvenes promesas irán con la selección olímpica, mientras que otras se incorporarán a su equipo para el próximo enfrentamiento contra Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf. Elegir a los convocados, especialmente en este punto del ciclo, es complicado. Pochettino recalcó, además, que la lista no es definitiva.

«Hay muchos jugadores que quizá no han tenido la oportunidad», dijo, «pero creo que ahora es importante y que, para nosotros, es muy importante dar la oportunidad a uno u otro jugador porque creo que se la merecen y porque es muy importante probarlos en partidos oficiales».

GOAL analiza quiénes salen ganando y quiénes perdiendo con la última convocatoria de Pochettino para la selección estadounidense.