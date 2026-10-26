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MLS WL 1-1Getty/GOAL

Ganadores y perdedores de la MLS: Nashville SC conquista el Supporters' Shield, Inter Miami tropieza ante New York Red Bulls y Philadelphia Union ve frenada su racha de victorias sin Cavan Sullivan

Con la lucha por los puestos de playoff cada vez más ajustada, se registraron algunos resultados importantes en la MLS.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • La temporada de la MLS entra en su recta final. Para muchos equipos, la lucha por un puesto en los playoffs está más viva que nunca. Para otros, todo pasa por mejorar su posición y llegar en las mejores condiciones posibles a los playoffs dentro de unas semanas.

    Pero, para un equipo, este fin de semana se trataba de levantar un trofeo que siempre había sido suyo.

    Y Nashville SC lo levantó: se adjudicó el Supporters' Shield con una cómoda victoria sobre CF Montreal. El mejor equipo de la liga hizo honor a esa condición en el triunfo, como ha hecho durante toda la temporada. Por eso ha ganado este título y, si mantiene esta dinámica, podría conquistar más trofeos en el futuro.

    Ahora, la verdadera intriga está en lo que ocurre por detrás. La zona media de la clasificación de cada conferencia está muy apretada, e incluso los equipos que parecían «a salvo» tuvieron dificultades este fin de semana. En ese sentido, fue otra jornada extraña en la Major League Soccer, y aún quedan unas cuantas antes de que comiencen los playoffs.

    GOAL repasa los ganadores y perdedores del fin de semana en la MLS...

  • GANADOR: Nashville SC

    CF Montreal v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Nashville SC es, con diferencia, el mejor equipo de la MLS, pero le esperan pruebas más exigentes.

    Estaba claro que Nashville SC iba a conquistar el Supporters' Shield este fin de semana. ¿Un equipo tan bueno frente a otro tan malo como CF Montreal? Solo podía haber un resultado.

    Por eso, más que centrarnos en la victoria por 2-0, toca elogiar a un equipo que lleva toda la temporada acumulando triunfos.

    Nashville es un equipo muy bueno. De hecho, es el mejor de la MLS, y eso es precisamente lo que reconoce el Supporters' Shield. Lo ha demostrado una y otra vez, y aún puede hacer historia: tiene la posibilidad de batir el récord de puntos y consolidarse como algo más, el mejor equipo de la historia de la MLS en temporada regular.

    Aun así, por mucho que se elogie su temporada regular, todos sabemos cómo funciona esto. Nada de eso importa cuando empiezan los playoffs. ¿En qué posición queda entonces Nashville? Cuenta con los jugadores designados más productivos de la liga, un sólido grupo de apoyo y un entrenador, BJ Callaghan, que hasta ahora ha logrado que todos crean en el proyecto. Y el equipo está arrasando con todo a su paso.

    Ahora toca pensar en el siguiente reto. La búsqueda de la inmortalidad de Nashville no ha hecho más que empezar, pese a que ya tiene un trofeo en sus manos.

  • Perdedor: Inter Miami

    Red Bull New York v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Fue un mal partido. El Inter Miami perdió 2-0 ante el New York Red Bulls y, la mayoría de las veces, el resultado habría sido aún peor. El Inter Miami vio cómo su rival superaba sus líneas una y otra vez y fue claramente inferior. Fue una derrota merecida y humillante.

    Más señales de alarma, por tanto, para un equipo que ya acumula unas cuantas. El vigente campeón de la MLS Cup puede seguir siendo el favorito para repetir título esta temporada, pero lo cierto es que no estamos viendo a un equipo que inspire confianza. Este partido, en particular, no ayudará a cambiar esa impresión: el New York Red Bulls, que a estas alturas de la temporada se juega sus opciones de entrar en los playoffs, le pasó por encima.

    Hay, por supuesto, un matiz: Lionel Messi. Solo jugó una parte y, muchas noches, una parte le habría bastado. Esta vez no. Aun así, hay dos versiones del Inter Miami, y no tienen ningún misterio. La que cuenta con Messi es excelente. ¿La que juega sin él? Del montón. Contará con él en los playoffs, por supuesto, pero, aun así, este equipo tendrá que elevar mucho su nivel.

    Por otro lado, una mención especial para Adri Mehmeti por una jugada que se hizo viral y en la que superó con facilidad a Rodrigo De Paul. Si es capaz de hacer eso ante un campeón del mundo, tiene el mundo a sus pies.


  • GANADOR: Sergi Solans

    Real Salt Lake v San Diego FC
    Getty Images Sport

    El Real Salt Lake ha ganado tres de sus cinco partidos en el último mes. En cada una de esas victorias, Sergi Solans ha marcado al menos un gol. ¡Ya es una tendencia!

    Este fin de semana firmó un doblete en la victoria por 3-0 ante el St. Louis City SC, que aún acusaba claramente la resaca de la US Open Cup. Solans marcó antes y después del descanso, con un gol de Dominik Marczuk entre medias. Si a eso se suman las dos tarjetas amarillas que vio Tomas Ostrak, del St. Louis, el resultado es una goleada liderada por el doblete de Solans.

    Hace unas semanas, el RSL parecía desahuciado. Zavier Gozo ya no estaba, Diego Luna había quedado descartado para el resto de la temporada y al equipo le faltaba potencial ofensivo para luchar por los playoffs. Pero ahora está a dos puntos de la última plaza de playoffs en la Conferencia Oeste y tiene un partido menos que LA Galaxy, noveno clasificado, que dejó escapar dos puntos el domingo al empatar con su rival, LAFC.

    El RSL se enfrentará al Galaxy en la última jornada, así que tiene su destino en sus manos. Y el camino parece bastante claro, ¿no? Si Solans marca, el RSL gana. La buena noticia es que ahora mismo no deja de marcar.

  • Perdedor: Philadelphia Union

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    Icon Sportswire

    Fue un día difícil para el Union, que no contó con Cavan Sullivan.

    Sin Cavan Sullivan, un gran problema. Así terminó la racha de 15 partidos sin perder del equipo más en forma de la MLS.

    La racha del Union llegó a su fin este fin de semana al caer por 2-1 ante el New England Revolution. El gol del Union fue alentador: Neil Pierre volvió a marcar desde su posición de central. Por desgracia para el Union, llegó demasiado tarde. El equipo ya perdía por 2-0 cuando Pierre marcó en el tiempo de descuento.

    Es fácil sacar una conclusión sencilla: perdió por la ausencia del jugador de 17 años. Pero, por supuesto, no es tan simple. El Union jugó bastante bien. Presionó bien y se ciñó al plan de partido, lo que le dio opciones reales de competir. Otro día podría haberle salido bien. Este no fue el caso.

    Sullivan volverá pronto y, con su regreso, el Union ganará ese pequeño plus de energía. ¿Habría cambiado el rumbo de este partido? Quizá, pero hasta los equipos más en forma de la liga se quedan a veces a las puertas, tengan o no prodigios en sus filas.

  • GANADOR: Columbus Crew

    Columbus Crew v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    El Columbus Crew está dando un último impulso a su lucha por entrar en los playoffs gracias a sus recientes victorias.

    En estas últimas semanas de la temporada, los equipos que aún aspiran a entrar en los playoffs tienen una tarea sencilla: ganar. El Columbus Crew lo hizo este fin de semana, y además con autoridad.

    Ante un Toronto FC que estaba justo por encima en la clasificación, el Columbus Crew se impuso por 4-2. Llegó a mandar por 4-0 antes de bajar un poco el ritmo. Fue una goleada que, además, llegó en un momento crucial.

    Con la victoria, el Columbus Crew ocupa ahora la décima posición de la Conferencia Este, a solo un punto de los New York Red Bulls. Al margen de la final de la US Open Cup, está ganando partidos y mantiene su remontada en la clasificación. En las dos últimas semanas ha vencido a Charlotte, Cincinnati y, ahora, Toronto.

    Dallas, D.C. y Chicago le esperan en el tramo final de la temporada. Cada partido parecerá de obligada victoria, pero también uno que puede ganar.