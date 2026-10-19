¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
MLS GFX 1-1GOAL

Ganadores y perdedores de la MLS: Lionel Messi vuelve a salvar al Inter Miami, Antoine Griezmann transforma al Orlando City y las payasadas de Sam Sarver con la cerveza se ponen feas

Una mezcla de dramatismo en las gradas y brillantez sobre el terreno de juego dio lugar a un apasionante fin de semana de partidos en la MLS.

Thomas Hindle
Traducido por

  • A principios de esta temporada, Sam Sarver, delantero del equipo reserva del FC Dallas, se hizo viral por atrapar una cerveza que le lanzaron y bebérsela de un trago. En aquel momento, parecía bastante divertido: un jugador que entraba en la cultura de las bromas del fútbol. ¿Una tontería? Sí. Pero nada más.

    Este fin de semana, sin embargo, volvió a interactuar con la grada. Esta vez, Sarver cogió una cerveza, la lanzó al público y después hizo una peineta a la afición local cuando su equipo, que jugaba como visitante, marcó el empate en los últimos minutos. Fue expulsado. ¿Está bien esto? ¿Deberíamos sentirnos bien con ello? ¿En qué momento el «cachondeo» pasa a consistir en lanzarle una cerveza a alguien a la cabeza y se vuelve potencialmente peligroso?


    Son preguntas existenciales que darían para mucho más. Pero en esta liga hay más cosas. También se jugó al fútbol, y buena parte de lo que ocurrió fue bastante interesante. El Inter Miami siguió sin jugar demasiado bien, pero Lionel Messi volvió a sostenerlo casi por completo. Las cifras extraordinarias de Antoine Griezmann empiezan a traducirse en algo tangible. Y merece una mención el pobre Yoann Damet, que lo ha dado todo como entrenador y ha visto llegar a su fin una racha récord sin perder.


    Las cosas pintan peor para el FC Cincinnati. Al comienzo de la temporada, figuraba entre los aspirantes sorpresa y de moda a la MLS Cup. Evander es un jugador divertido. Kevin Denkey puede marcar goles. Pero su defensa ha sido desastrosa: ahora es la segunda peor de la MLS, con 70 goles encajados. El equipo ocupa la novena posición en el Este y, tras una dolorosa derrota por 2-0 en el derbi ante Columbus, en la que superó a su rival más cercano por 23 disparos a 3, es hora de que salten las alarmas en Cincinnati.

    GOAL repasa los ganadores y perdedores del fin de semana en la MLS.

  • GANADOR: Lionel Messi

    Atlanta United FC v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Messi marcó dos golazos en cuatro minutos y condujo al Miami a una victoria por 3-1 ante el Atlanta United.

    Pues sí. Probablemente sobrevaloramos en el deporte la capacidad de un jugador para tirar del carro él solo. Hablamos de cuando se considera que una sola persona ha sido la única responsable del éxito de un equipo durante toda la temporada. Mo Salah, por ejemplo, batió el récord de contribuciones de gol en la Premier League en la temporada 2024-25. El Liverpool ganó la liga. Fue un caso de «Salah tiró del carro él solo».

    Para ser justos, el fútbol es algo más complejo: el equipo también hizo su parte para que Salah brillara. Quita, por ejemplo, a Trent Alexander-Arnold y Dominik Szoboszlai del lado derecho de ese centro del campo y la influencia de Salah disminuye.

    En cualquier caso, Messi y Miami son la excepción que confirma la regla. Básicamente, aparte de quizá Luis Suarez, que juega con una pierna y media, este equipo es un desastre. No tiene equilibrio. Es un lastre en defensa. Ninguno de los dos porteros ha mostrado nada parecido a la solidez en todo el año. Su plan es «darle el balón a Leo y ver cómo hace magia». Y así quedó demostrado el sábado. Dos goles de Messi. Atlanta les superó en disparos por 21 a 7. Miami ganó 3-1.

    Y encima, al acabar el partido, tuvieron el descaro de hacer esto:

    Qué deporte tan absurdo.

  • PERDEDOR: Yoann Damet

    Yoann Damet St. Louis CITY
    Getty

    El St. Louis de Yoann Damet dejó escapar una ventaja de 2-0 ante un Minnesota United que despertó de verdad

    Es difícil no sentir pena por Yoann Damet. Para ser justos, el entrenador apenas ha tomado una mala decisión en toda la temporada. Ha visto cómo su plantilla cambiaba enormemente, pero confió tan firmemente en el proceso que todo encajó en el momento oportuno. St. Louis CITY empezó a encadenar buenos resultados, firmó una racha récord de partidos sin perder y ahora es candidato en el Oeste. De eso no cabe duda.

    Pero la forma en que terminó la racha la noche del sábado tiene algo verdaderamente trágico. St. Louis ganaba 2-0 al descanso y tenía el partido controlado. Minnesota reaccionó con valentía, y hay que reconocérselo. Pero el golpe que le dio la victoria llegó gracias a un desvío cruel, muy cruel. Sí, St. Louis perdió su partido; no tiene sentido fingir lo contrario. Pero también hubo una dosis de mala suerte especialmente dura en todo aquello. Un duro golpe para un entrenador excelente.

  • GANADOR: Antoine Griezmann

    griezmann

    La aportación de Griezmann ha impulsado a Orlando, que ha pasado de ser un equipo de segunda fila a aspirar a los playoffs

    Ahí va una afirmación sorprendente: Antoine Griezmann es muy bueno jugando al fútbol. Pero, de algún modo, ha pasado un poco desapercibido. Lo cierto es que llegó a un Orlando City que no estaba jugando nada bien. Al equipo le marcaron muchos goles durante la primera mitad de la temporada y, aunque Griezmann fuera un fichaje atractivo desde el punto de vista comercial... ¿y qué?

    Bueno, las cosas empiezan a funcionar. Para empezar, están las estadísticas: en 14 partidos como titular ha participado en 18 goles. Sus cifras de ocasiones creadas, pases clave y pases acertados son absolutamente disparatadas. El sábado hizo que ¡EL MISMÍSIMO ORLANDO CITY jugara así al fútbol:

    Ah, sí, también marcó dos goles. La pregunta, entonces, es: ¿hace Griezmann mejor al Orlando City? Hay muchos deportistas extraordinarios a nivel individual que, sin embargo, frenan a sus equipos en conjunto (sí, este es un dardo gratuito a Kylian Mbappe). Pues bien, aquí va un dato: cuando Griezmann fichó, el Orlando City estaba fuera de los puestos de playoff y había destituido a quien dirigía al equipo. Ahora ocupa la séptima posición y se está alejando de un temido partido de la ronda de comodines.

  • Perdedor: Son Heung-Min

    New York City FC v Los Angeles Football Club
    Getty Images Sport

    Son desperdició una ocasión que podría haber dado la victoria en los últimos minutos y el LAFC tuvo que conformarse con un decepcionante empate ante el NYCFC

    Sonny no acaba de dar con la tecla esta temporada.

    Ya sea por los cambios de entrenador o por el inevitable paso del tiempo, el coreano ha estado lejos de su mejor nivel de cara a puerta. Una jugada en los últimos minutos del partido del LAFC contra el NYCFC lo resumió a la perfección. Son encontró un resquicio y arrancó hacia un espacio libre. El gol parecía hecho antes incluso de que golpeara el balón: disparo raso, cruzado ante el portero, a la esquina inferior.

    Pero el balón se estrelló en el poste y salió fuera. El LAFC tuvo que conformarse con un insulso empate a 1-1. Son parecía contrariado. Seguiría siendo una imprudencia apostar en su contra, pero esta, sencillamente, no está siendo su temporada.

  • GANADOR: Bruce Arena

    San Diego FC v San Jose Earthquakes
    Getty Images Sport

    Bruce Arena logró un valioso punto ante Nashville y obligó a los líderes de la Conferencia Este a aplazar sus celebraciones por el Supporters' Shield.

    Jose Mourinho utilizó una vez la expresión «aguar la fiesta» para describir una victoria del Chelsea en Liverpool en 2014. Su rival estaba a punto de ganar el título de liga. Mourinho, con su ego de siempre, vino a decir: «Mientras yo esté aquí, no». Y tuvo razón. El Chelsea ganó 2-0 y aguó la fiesta.

    Es fácil imaginar a Bruce Arena diciéndole lo mismo a su equipo de San Jose el sábado por la noche. Nashville, que jugaba como visitante, necesitaba ganar para asegurarse el Supporters' Shield. Si lo impedía, San Jose podía aplazar lo inevitable al menos una semana. Y eso hizo. Nashville se adelantó, pero San Jose respondió con un penalti transformado en el minuto 70 por el destacado Preston Judd. Hany Mukhtar, además, se libró de la tarjeta roja por propinar una fea patada a un rival.

    Fue otra buena actuación en una segunda temporada de Arena en la Bahía que está dejando muy buenas sensaciones. San Jose ocupa el cuarto puesto y este fin de semana aseguró su clasificación para los playoffs después de quedarse a las puertas la temporada pasada. Está jugando bien. Y la fiesta quedó aguada.

  • AMBOS: Sam Sarver

    imago-sport-1081757621.jpg
    Ball Raw Images

    Sarver acaparó titulares por una desastrosa expulsión ante el Houston Dynamo este fin de semana.

    A ver, una pregunta. ¿Esto mola o es simplemente insoportable? Sam Sarver fue expulsado por esto. GOAL cree que la expulsión es merecida y que lo que hizo es infantil. La gente opina lo contrario. Os toca opinar: