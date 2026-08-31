Ganadores y perdedores de la MLS: la exhibición de cuatro goles de Lionel Messi, el desaire a sangre fría de Chucky Lozano y Cavan Sullivan demostrando que Bradley Carnell estaba equivocado

Bueno, este tal Lionel Messi. Es bastante bueno, ¿no? El futuro del argentino está un poco patas arriba, especialmente después de anunciar su retirada internacional, y esta temporada está siendo poco menos que un caos para Miami. Pero a veces aparece para recordarle a todo el mundo que tiene magia en los pies. Y eso está muy bien. Firmó una actuación generacional con Miami el sábado por la noche. Y luego va y se retira de Argentina. Qué deporte tan raro es este.

Pero su estallido, sencillamente fenomenal, no fue la única historia del fin de semana. Este es un momento curioso de la temporada de la MLS. Básicamente, la fecha límite del mercado de fichajes consiste tanto en retener a tus mejores jugadores como en intentar fichar a otros nuevos, como demuestra el caso de Houston dejando marchar a Jack McGlynn a Inglaterra por una cantidad demasiado alta como para rechazarla. Y eso significa que el fútbol a veces queda un poco en segundo plano. Muy pocos jugadores son completamente intocables en esta liga. Con Europa tentando a la flor y nata, se trata de contener la respiración colectiva hasta finales de septiembre y luego centrarse de lleno.

Resulta curioso, entonces, que este haya sido un fin de semana tan bueno para los grandes nombres. Messi, Sam Surridge, Carles Gil: todos ellos brillaron enormemente. GOAL repasa los ganadores y perdedores del fin de semana en la MLS...