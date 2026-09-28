Lo único que de verdad importó este fin de semana en la MLS fue este amago de Antoine Griezmann, del Orlando City SC.

Eso es un futbolista funcionando en otro planeta respecto a todos los demás. Está a años luz, dominando este juego que es tan, tan difícil de entender. Todos los demás están jugando a las damas. Griezmann está jugando al ajedrez, o lo que sea.

Sin embargo, eso no fue más que un momento dentro de un fin de semana cargado de acción. Entre las cosas que aprendimos:

+ Inter Miami es tremendamente poco fiable

+ Hany Mukhtar es realmente, realmente, realmente bueno

+ A Brian Schmetzer nunca se le debe dar por acabado.

Todo eso y más, en el repaso de esta semana a los ganadores y perdedores de la MLS...