Ya están resueltos los partidos de la ronda de acceso. Y parece que hay cierta justicia cósmica en los resultados. Cincinnati fue mejor que Orlando y se llevó una victoria por 3-1 que, en realidad, podría haber sido por ocho goles. Es un equipo más completo y, aunque su defensa plantea enormes dudas, puede resultar peligroso por momentos ante Nashville en la primera ronda.

En el Oeste, las cosas no estuvieron tan claras. Pero Real Salt Lake respondió en los momentos decisivos y Seattle no lo hizo. El Sounders falló un penalti durante el tiempo reglamentario y después erró una y otra vez en la tanda que decidió la eliminatoria. Real Salt Lake, mientras tanto, luchó sin descanso. ¿Fue una victoria en los penaltis que reflejase las estadísticas? En absoluto. Pero de eso tratan los playoffs.

Con todos los participantes de los playoffs ya definidos, ahora empieza de verdad lo bueno. GOAL repasa los ganadores y perdedores de los partidos de la ronda de acceso...