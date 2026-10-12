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MLS WL 1-1GOAL

Ganadores y perdedores de la MLS: El St. Louis CITY encadena 20 partidos sin perder y Luis Suarez, del Inter Miami, acalla a sus críticos. ¿Es Andre Luiz ya el mejor jugador de la liga?

Se igualó un récord de la liga, Luis Suarez sigue desafiando el paso de los años y el nuevo fichaje del Sporting KC parece mejor de lo que nadie hubiera imaginado.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Para empezar, hay que reconocerle el mérito a St. Louis CITY SC por demostrar que casi todo el mundo se equivocaba. Su apuesta por desmantelarlo todo y reconstruir el equipo durante el último parón entre temporadas parecía destinada a dar frutos poco a poco. Tras acabar 13.º la temporada pasada, cualquier mejora habría sido bienvenida este año. Pues bien, ¿qué tal una racha de 20 partidos sin perder, que ya iguala la del New York Red Bulls de 2016 como la más larga de la historia de la MLS? Si Vancouver sigue dejándose puntos, St. Louis podría ganar la Conferencia Oeste. Eso sí que es una gran mejora.

    Pero los récords batidos no fueron la única noticia del fin de semana en la MLS. Inter Miami volvió a ganar, aunque quizá no de la mano del protagonista que muchos esperaban. LAFC no experimentó el efecto revulsivo de su nuevo entrenador. Y, ya que estamos, ¿de verdad quiere alguien clasificarse para los playoffs en el Oeste? A juzgar por los resultados, los equipos que parten con menos opciones no parecen tenerlo muy claro.

    GOAL repasa los ganadores y perdedores de otro fin de semana de acción en la MLS...

  • GANADOR: Luis Suarez

    Inter Miami CF v D.C. United
    Getty Images Sport

    Luis Suarez marcó dos goles para Miami ante DC el sábado por la noche.

    ¿Ha llegado el momento de escribir una disculpa oficial a Luis Suarez? Quizá. Dejar al uruguayo en el banquillo durante los playoffs de 2025 fue, básicamente, la clave para que el Inter Miami ganara la MLS Cup. Era demasiado mayor, demasiado lento y no marcaba suficientes goles como para justificar su presencia en el equipo. Es campeón porque aceptó ver los partidos desde la banda.

    Retirarse después de aquello quizá habría tenido sentido. Pero, cuando Messi firmó su nuevo contrato, Suarez decidió continuar. Y aunque ha habido mucha inestabilidad en el banquillo del Miami (el Inter Miami ya va por su tercer entrenador de la temporada), Suarez ha demostrado su valía. Ha sido titular en 20 de sus 24 partidos. Y, tras marcar dos goles en la goleada por 4-0 al DC United el sábado por la noche, figura entre los diez máximos goleadores de la liga, con 15 tantos. Ha sido una gran temporada para el uruguayo y un digno acto final.

  • Perdedor: Xavi Tamarit

    Xavi Tamarit, LAFC
    Getty

    Xavi Tamarit no logró sumar los tres puntos en su primer partido como entrenador interino del LAFC.

    Pues vaya con el efecto revulsivo del nuevo entrenador, ¿eh? Probablemente haya problemas más profundos en el LAFC. Algunos son fáciles de detectar. El rendimiento de Son Heung-Min se ha desplomado. El centro del campo no acaba de encontrar el equilibrio y los jugadores de banda no terminan de funcionar. En la práctica, Denis Bouanga está tirando del equipo él solo.

    Y así volvió a quedar demostrado la noche del sábado. St. Louis atraviesa un gran momento y acapara tanta atención que la importancia de este partido, el LAFC contra Vancouver, pasó un poco desapercibida. El ganador podía aún conquistar la Conferencia Oeste. Además, al LAFC se le presentó una oportunidad de oro cuando Tristan Blackmon fue expulsado por impedir una ocasión manifiesta de gol al comienzo de la primera parte.

    Sin embargo, con Xavi Tamarit como nuevo entrenador en el banquillo, el LAFC no supo aprovecharla. De hecho, necesitó otra actuación heroica de Bouanga para sumar un punto. El LAFC lleva ya cuatro partidos sin ganar, es sexto en el Oeste y corre un serio riesgo de quedarse sin la ventaja de jugar en casa.

  • GANADOR: Andre Luiz

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    Eyepix Group

    El extremo brasileño volvió a estar inmenso con Sporting KC, aunque las carencias defensivas del equipo siguen lastrándolo.

    El 18 de agosto, Sporting KC anunció oficialmente el fichaje de Andre Luiz por 18 millones de dólares, una cifra récord para el club. También ofreció un contrato de cinco años a este extremo brasileño relativamente desconocido. La operación resultaba un tanto extraña. Conviene recordar que el club había sido relacionado en su día con jugadores como Cristiano Ronaldo y Mo Salah. Luiz venía de pasar seis meses decepcionantes en el Olympiacos. ¿Qué se nos escapaba a todos?

    Pues bastante, al parecer. Luiz ha estado magnífico desde su llegada a la Major League Soccer. En siete partidos, y con menos de 400 minutos de juego, ha marcado siete goles y dado una asistencia. Son cifras de videojuego para un futbolista cuyo fichaje como jugador designado no parecía especialmente ilusionante. Pero hay una realidad incómoda: pese a toda la aportación ofensiva de Luiz, Sporting KC solo ha ganado dos de esos partidos. Es el peor equipo de la MLS y, este año, está prácticamente inmerso en la lucha por evitar la Cuchara de Madera.

    Luiz aún podría ser de gran ayuda para conseguirlo. El sábado por la noche ayudó a Sporting a remontar una desventaja de dos goles y a sumar un punto vital. A la vista de su estado de forma, cabe preguntarse: ¿es ahora mismo el mejor jugador de la MLS?

  • Perdedor: los aspirantes a los playoffs de la Conferencia Oeste

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    ZUMA Press Wire

    San Diego FC tenía la oportunidad de volver a meterse en la lucha por los puestos de playoff, pero perdió 4-1 ante el New York Red Bulls.

    En internet existe un concepto conocido como «competición de mediocridad». Se da cuando varios contendientes intentan ganar algo y todos fracasan en circunstancias igual de decepcionantes. O, dicho de forma más sencilla, cuando todos son bastante mediocres. Y eso nos lleva a los puestos del octavo al decimocuarto de la Conferencia Oeste. Lo curioso de la MLS es que, literalmente, resulta más difícil no clasificarse para los playoffs. Por supuesto, el deporte es complejo y no existe la igualdad absoluta. Pero, en teoría, todos creen que tienen alguna posibilidad de disputar la postemporada.

    Es una mala noticia para los puristas, pero un salvavidas para los equipos que apenas parecen candidatos a los playoffs. Encadenar un par de victorias y evitar un desastre basta para tener de repente la postemporada al alcance. Solo siete puntos separan al octavo del decimocuarto en el Oeste, y el noveno puesto da acceso a un partido de repesca. Incluso el Minnesota United, decimocuarto, sigue en la pelea. Sin embargo, esos siete equipos solo lograron una victoria entre todos esta semana, y ninguno se enfrentó a otro.

    Una competición de mediocridad.

  • GANADOR: Julian Hall

    Red Bull New York v San Diego FC
    Getty Images Sport

    El gol de Hall en la primera parte allanó el camino para la victoria por 4-1 de los New York Red Bulls.

    ¡El chico de oro! La estadística que circuló durante el parón internacional decía que solo dos jugadores en la historia del fútbol han marcado en cada uno de sus tres primeros partidos como titulares con su selección. El primero fue un joven brasileño llamado Pele. El segundo es Julian Hall (no los comparéis, limitaos a disfrutarlos).

    Puede que Hall no figure en el debate sobre el mejor futbolista de todos los tiempos, pero ahora mismo está en plena racha. De hecho, pasó unos meses sin demasiado acierto en la MLS, como parte de un ataque de los Red Bulls que atravesó dificultades casi sin hacer ruido (el planteamiento ofensivo de Michael Bradley era tan evidente que resultaba fácil pasar por alto que, en realidad, se trata de uno de los diez peores ataques de la MLS).

    Sin embargo, las cosas podrían estar cambiando, con Hall al frente. Volvió a marcar, esta vez con los Red Bulls, en la victoria por 4-1 ante San Diego, un rival igual de caótico. La victoria no pareció especialmente sólida, pero el gol de Hall, con un desmarque inteligente y un remate a placer, fue propio de un delantero veterano. Si consigue marcar unos cuantos más, los Red Bulls deberían volver a la fase final.

  • PERDEDOR: Récords de liga

    FC Dallas v Sporting Kansas City
    Getty Images Sport

    Musa estableció un nuevo récord del club al marcar por 19.ª vez esta temporada.

    Dicen que los récords están para batirse, y la MLS puso de su parte esta semana.

    St. Louis igualó el récord de la liga de 20 partidos invicto entre todas las competiciones al vencer a LA Galaxy. André Luiz, por su parte, se convirtió en el primer jugador de Sporting KC en marcar siete goles en sus primeros siete partidos. Después llegaron los récords goleadores de los clubes.

    El 19.º gol de Petar Musa para FC Dallas en la temporada regular de la MLS superó la marca de 18 que hasta entonces compartían Jason Kreis, Kenny Cooper, Jesús Ferreira y el propio Musa. Kelvin Yeboah se sumó a la fiesta con su 15.º gol para Minnesota United, con el que superó el récord del club en la temporada regular de la MLS, fijado en 14 por Christian Ramirez en 2017. Un fin de semana para reescribir los libros de récords.