¿Queríais igualdad? ¿Qué tal un poco demasiada?

La MLS siempre presume de lo mismo: esta liga es fascinante porque cualquiera puede ganar a cualquiera en cualquier momento. Eso es cierto en un 90 %. Y también es algo bueno.

Sin embargo, después de fines de semana como este, cuesta dar mucho valor a la temporada regular. Basta con clasificarse para los playoffs y los mejores acabarán imponiéndose. ¿No? Bueno, quizá. Pero el Nashville, primer cabeza de serie del Este, perdió. El Miami, segundo, recibió una paliza. El New England, tercero, cumplió, aunque pocos lo veían como favorito indiscutible ante un Philadelphia Union en plena forma.

En el Oeste ocurrió lo contrario. El Vancouver lo hizo parecer fácil. El Dallas despachó al Portland. Así que hubo un poco de todo.

¿Es eso bueno? No es precisamente la mejor publicidad para la temporada regular. Pero sí demuestra que seguir esta competición es entretenido. Quizá baste con eso. GOAL repasa los ganadores y perdedores de un extraño primer fin de semana de playoffs de la MLS…