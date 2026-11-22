WASHINGTON D. C.: El Kansas City Current llegó al «Rowdy Audi» en busca de su primer título de la NWSL. Se marchó con el trofeo y con motivos para celebrar.

Un córner con efecto de Vanessa DiBernardo y un gol de Debinha en el tiempo añadido dieron al Current una victoria por 2-1 sobre el Washington Spirit el sábado y el primer título de su historia. Para el Spirit, su tercera final consecutiva terminó en otra dolorosa derrota, esta vez en casa.

Antes del partido, Emma Hayes, seleccionadora de Estados Unidos, había señalado las cualidades que hacían de Kansas City un rival tan peligroso.

«KC ha sido un equipo temible, sobre todo en los últimos siete partidos; no solo en las transiciones, sino que también tiene calidad y mentalidad», dijo Hayes.

El Current necesitó ambas cosas en el Audi Field. El estadio hizo honor a su apodo, «Rowdy», durante unos primeros 45 minutos muy disputados, en los que ambos equipos cometieron 19 faltas en total, la mayor cifra en una primera parte en la historia de los playoffs de la NWSL. Ninguno logró abrir el marcador.\

Sin embargo, poco después del descanso, DiBernardo cambió el ambiente. Su córner se coló junto al segundo palo, adelantó a Kansas City y obligó al Spirit a buscar la remontada ante su afición.

Después llegó un desenlace que dio a ambas aficiones un último motivo para contener la respiración.

Debinha se escapó en el séptimo minuto del tiempo añadido y puso el 2-0. El Spirit se quedó atónito. El Audi Field enmudeció. Un minuto después, Trinity Rodman marcó para Washington y devolvió brevemente la voz a la grada local.

Pero el Current resistió. La espera de Washington continuaría; la de Kansas City, por fin, había terminado.

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