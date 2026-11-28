La selección femenina de Estados Unidos cumplió ante El Salvador el viernes por la noche en Mansfield, Texas: ganó 8-0 y consiguió una plaza directa para el Mundial femenino de la FIFA de 2027.

Estados Unidos solo tardó nueve minutos en abrir el marcador. La central Kennedy Wesley llegó desde atrás al área y adelantó a su equipo. Pese a alinear a seis defensoras, El Salvador tuvo dificultades para contener a las estadounidenses dentro del área. Estados Unidos marcó otros seis goles antes del descanso, con Ashley Sanchez al frente gracias a un triplete.

La segunda parte fue más tranquila, pero Croix Bethune anotó el octavo gol mientras Estados Unidos seguía dominando. Acabó el partido con un 78 % de posesión, frente al 22 % de El Salvador.

El equipo de Emma Hayes ya puede dar por asegurada su clasificación para el Mundial. Y aunque su exhibición ofensiva acaparó los focos, también se impuso en defensa: no permitió ni un solo tiro a puerta.

GOAL repasa las ganadoras y perdedoras del encuentro disputado en el Texas Health Mansfield Stadium de Mansfield, Texas.