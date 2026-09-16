Fútbol en primera línea: por qué los talentos brasileños siguen acudiendo en masa al Shakhtar Donetsk pese a la brutal guerra de Ucrania con Rusia

Existe la creencia generalizada de que la guerra en Ucrania comenzó cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, pero para el Shakhtar Donetsk el conflicto ya lleva 12 largos años.

Su ciudad, Donetsk, fue el epicentro de los orígenes de la guerra. El club está desplazado desde que Rusia ocupó y se anexionó la disputada región de Crimea y, posteriormente, instigó la violencia en la región del Donbás del Shakhtar allá por 2014, viviendo en el exilio entre la capital, Kyiv, y la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania.

Se informa de que este es el conflicto más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de personas que se estima que han muerto y muchas más heridas desde principios de 2022, y el Shakhtar se ha encontrado en la primera línea.

Es muy apropiado que al club se le conozca como 'los Mineros'; al margen de sus distintivas equipaciones naranjas y de su triunfo en la Europa League de 2009, el Shakhtar es posiblemente más conocido por su inigualable capacidad para descubrir talentos brasileños desconocidos en el mercado de fichajes, desarrollarlos y venderlos con un beneficio significativo, convirtiendo a Donetsk en un refugio improbable. Puede contar entre sus incorporaciones más exitosas procedentes de Brasil con nombres muy valorados en la Premier League como Willian y Fernandinho, así como con su máximo goleador histórico, Luiz Adriano.

Podría pensarse que la guerra con Rusia había acabado con la famosa estrategia de fichajes del Shakhtar, pero sería un error de bulto. Contra todo pronóstico, el club tiene actualmente un número récord de jugadores brasileños en su plantilla, y este verano alcanzó un hito importante al dar la bienvenida al fichaje número 50 procedente del país sudamericano en su historia.

«La guerra no es una excusa para nosotros», afirma a GOAL, con rotundidad, el consejero delegado del Shakhtar desde hace 22 años, Sergei Palkin. «Nos está empujando a adaptarnos, nos está empujando a tomar decisiones bastante rápidas y a analizar en profundidad.

»Los jugadores brasileños son parte de nuestra identidad, y todo el mundo conoce al Shakhtar por los jugadores brasileños. Y, por lo tanto, no estamos en posición de parar. Estamos en posición simplemente de desarrollarnos, desarrollarnos y desarrollarnos».