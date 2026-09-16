Fútbol en primera línea: por qué los talentos brasileños siguen acudiendo en masa al Shakhtar Donetsk pese a la brutal guerra de Ucrania con Rusia
Existe la creencia generalizada de que la guerra en Ucrania comenzó cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, pero para el Shakhtar Donetsk el conflicto ya lleva 12 largos años.
Su ciudad, Donetsk, fue el epicentro de los orígenes de la guerra. El club está desplazado desde que Rusia ocupó y se anexionó la disputada región de Crimea y, posteriormente, instigó la violencia en la región del Donbás del Shakhtar allá por 2014, viviendo en el exilio entre la capital, Kyiv, y la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania.
Se informa de que este es el conflicto más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de personas que se estima que han muerto y muchas más heridas desde principios de 2022, y el Shakhtar se ha encontrado en la primera línea.
Es muy apropiado que al club se le conozca como 'los Mineros'; al margen de sus distintivas equipaciones naranjas y de su triunfo en la Europa League de 2009, el Shakhtar es posiblemente más conocido por su inigualable capacidad para descubrir talentos brasileños desconocidos en el mercado de fichajes, desarrollarlos y venderlos con un beneficio significativo, convirtiendo a Donetsk en un refugio improbable. Puede contar entre sus incorporaciones más exitosas procedentes de Brasil con nombres muy valorados en la Premier League como Willian y Fernandinho, así como con su máximo goleador histórico, Luiz Adriano.
Podría pensarse que la guerra con Rusia había acabado con la famosa estrategia de fichajes del Shakhtar, pero sería un error de bulto. Contra todo pronóstico, el club tiene actualmente un número récord de jugadores brasileños en su plantilla, y este verano alcanzó un hito importante al dar la bienvenida al fichaje número 50 procedente del país sudamericano en su historia.
«La guerra no es una excusa para nosotros», afirma a GOAL, con rotundidad, el consejero delegado del Shakhtar desde hace 22 años, Sergei Palkin. «Nos está empujando a adaptarnos, nos está empujando a tomar decisiones bastante rápidas y a analizar en profundidad.
»Los jugadores brasileños son parte de nuestra identidad, y todo el mundo conoce al Shakhtar por los jugadores brasileños. Y, por lo tanto, no estamos en posición de parar. Estamos en posición simplemente de desarrollarnos, desarrollarnos y desarrollarnos».
En primera línea
El Shakhtar y la ciudad de Donetsk han estado en la primera línea del conflicto en Ucrania mucho antes de los cuatro años y medio transcurridos desde la invasión de Rusia, con la región del Donbás en el centro de los primeros focos de tensión que llevaron a ambas naciones por el camino de la guerra hace ya más de una década.
La violencia estalló allí en realidad a principios de 2014, cuando grupos paramilitares antigubernamentales tomaron el control en medio de los disturbios prorrusos que sacudían Ucrania en aquel momento. Ucrania acabó restableciendo el orden, pero Donetsk fue anexionada ilegalmente después de la invasión a gran escala de Rusia en 2022 y sigue bajo ocupación rusa.
De forma asombrosa, el Shakhtar disputó por última vez un partido en casa en su moderno Donbass Arena en mayo de 2014, antes de que el estadio sufriera daños en dos ocasiones por bombardeos más adelante ese mismo año. Su base de entrenamiento de Kirsha también fue alcanzada, y la zona desocupada de residencia de los jugadores en la planta superior quedó destruida en un bombardeo.
Desde entonces, el club vive en el exilio, entrenándose en la capital, Kyiv, y disputando sus partidos como local en Lviv, a 965 kilómetros de Donetsk, en el oeste de Ucrania. Mientras tanto, se ha visto obligado a jugar sus partidos europeos como 'local' al otro lado de la frontera, en la vecina Polonia y en Alemania.
Conexión de dos décadas
Ya han pasado más de 20 años desde que el Shakhtar forjó por primera vez su ya célebre conexión brasileña, una idea del propietario del club, presidente y oligarca multimillonario Rinat Akhmetov, fascinado por el deslumbrante y dinámico estilo de fútbol que es sinónimo de la nación sudamericana.
El joven delantero Brandao fue el primero en llegar, en 2002, pero no fue hasta que en 2004 comenzó el reinado de 12 años en el banquillo del fallecido Mircea Lucescu, cargado de títulos, cuando todo despegó de verdad, ya que se le encomendó descubrir a los mejores jóvenes talentos brasileños y traerlos por cantidades mínimas. Fue esa temporada cuando llegaron jugadores como Elano y Jadson: el primero acabaría fichando por el Manchester City y el segundo pasaría después siete exitosos años en Donetsk.
«El presidente y yo soñábamos con convertir cada partido del Shakhtar en un espectáculo», dijo hace unos años en una entrevista Lucescu, que falleció a principios de 2026 a los 80 años. «Queríamos atraer a los aficionados. Ahí fue cuando nació la idea de fichar brasileños. Si hubiéramos querido otra cosa, habríamos fichado argentinos y uruguayos. Solo los brasileños ofrecen espectáculo».
Los años posteriores dejarían algunas de las incorporaciones más fructíferas y rentables del Shakhtar desde Brasil, entre ellas Fernandinho, traspasado al City por 40 millones de euros, Luiz Adriano, Taison y Willian, vendido al Anzhi Makhachkala por 35 millones de euros. El primero y el último se convertirían en jugadores muy populares de la Premier League, mientras que Adriano es el máximo goleador histórico de los Mineros con un total de 128 tantos y Taison es el futbolista con más partidos en la historia del club, con 299.
Pero, ¿qué llevó a tantos jóvenes brasileños a mudarse a más de 10.000 kilómetros de casa, al lado polarmente opuesto del planeta, a un país con un clima radicalmente distinto y a un club que competía en una liga relativamente más débil?
«El presidente quería poner al Shakhtar y a la ciudad de Donetsk en el mapa futbolístico mundial», cuenta a GOAL el experto en fútbol ucranianoAndrew Todos, responsable de la cuenta de X @ZoryaLondonsk. «Como resultado de que al principio convencieran a esos brasileños [para mudarse], de algún modo empezaron a crear una pequeña comunidad brasileña en Donetsk.
«Allí era bastante sombrío. Es una ciudad muy industrial, probablemente la persona media no querría irse a vivir allí, pero en su base de entrenamiento tenían a un grupo muy numeroso de esos brasileños. Tenían traductores. Estoy seguro de que algunos otros vecinos tenían unos cuantos negocios que les ayudaban. Y, como resultado de eso, así es como el Shakhtar pudo seguir atrayendo a estos jugadores nuevos y prometedores».
Medio siglo extraordinario
Por increíble que parezca, el estallido de la guerra en Ucrania y la convulsión provocada por su exilio forzado no han impedido que el Shakhtar siga siendo capaz de atraer a promesas brasileñas, y a principios de este verano alcanzó un hito muy significativo.
Ryan Roberto, del Flamengo, se convirtió sorprendentemente en el 50.º jugador brasileño en fichar por el Shakhtar en toda su historia cuando completó un traspaso de 9 millones de euros en julio, lo que, de forma bastante ridícula, supone una media de más de dos por año desde que su campaña de captación de samba futbolística comenzó allá por 2002. Bruninho, otro extremo muy bien valorado, también se ha incorporado desde Athletico Paranaense tras cumplir 18 años por una cantidad bastante importante de 11 millones de euros (9 millones de libras/12 millones de dólares).
Eso refleja que la ciudad de Donetsk y, desde 2014, este club desplazado realmente se ha convertido en un enclave brasileño a 10.000 km de casa.
Al explicar su decisión, Roberto dijo: "Creo que una de las cosas que me hizo elegir al Shakhtar fue la cantidad de brasileños que tienen aquí. Por tener tantos brasileños y por haber tenido muchos brasileños antes. Es un club que sabe recibir bien, y eso es lo que escuché antes de venir aquí. Es un club que está preparado para recibir a brasileños, sabe cómo tratar con ellos".
Tras la invasión rusa de Ucrania, varios jugadores extranjeros se acogieron a una regla de la FIFA introducida recientemente para suspender sus contratos con el Shakhtar y posteriormente romper vínculos, incluido el extremo estrella Tete, lo que llevó al equipo a competir con una plantilla predominantemente ucraniana en 2022-23 y a dar a jugadores como Mykhailo Mudryk una plataforma para brillar mientras aun así conquistaba el título de liga.
Pero en el verano de 2023, el club estaba en disposición de reanudar su famoso negocio con clubes brasileños. "El Shakhtar ganó la liga y, básicamente, empezó a traer a un par de brasileños más simplemente porque pudo convencerles de que era lo bastante seguro como para hacerlo", explica Todos. "Por las diferentes fuentes que he leído, para poder atraer a gente a una zona de guerra también tienes que pagarles buenos salarios para que resulte atractivo.
"Esa comunidad se estaba reconstruyendo. El Shakhtar tiene ahora su base en Leópolis, que está en el oeste de Ucrania, muy cerca de la frontera con Polonia. Así que probablemente sea alrededor de una hora, una hora y media en coche hasta la frontera, y cruzas la frontera, coges tu vuelo desde Polonia y vuelves a casa, vuelas a Europa, a donde quieras ir. El Shakhtar pudo crear esta comunidad de nuevo, simplemente la fue construyendo gradualmente".
De hecho, la reconocida conexión del club con Brasil va de menos a más; en el momento de escribir estas líneas, cuenta con un número récord de jugadores brasileños en plantilla, con 14, a pesar de que la guerra en Ucrania aparentemente no tiene visos de terminar.
«No vendemos comodidad»
Por su parte, Palkin está convencido de que la oportunidad de acelerar tu progresión hacia la élite del fútbol europeo es lo que sigue impulsando la captación de Shakhtar en Brasil, frente al amargo conflicto con Rusia. Huelga decir que los salarios ofrecidos también son considerablemente mejores que los que estos aspirantes cobrarían en su país.
«Nuestra guerra empezó en 2014, cuando dejamos nuestra ciudad, Donetsk», cuenta el director general a GOAL. «Antes de eso era mucho más fácil porque, cuando llegan los jugadores, ven nuestro precioso estadio, uno de los mejores de Europa en aquel momento, y nuestra ciudad deportiva, etcétera.
«Desde el punto de vista del atractivo, como la infraestructura del club, teníamos una posición mucho, mucho más fuerte antes de 2014. Y después de dejar nuestra ciudad tras 2014, y después de 2022 [la invasión a gran escala de Rusia], ya sabes, se ha vuelto mucho, mucho más difícil atraer [talento de Brasil].
«Todo el mundo sabe que no vendemos comodidad, porque es imposible tener comodidad con una guerra en el país. Pero les vendemos, por decirlo así, una fábrica de carreras, desarrollo de carrera, porque todos entienden que, si vienen al Shakhtar, es el camino más corto para llegar a las cinco grandes ligas de Europa.
«Ahora mismo somos un club muy conocido en el mercado brasileño. Los jugadores brasileños con talento confían en nosotros, confían en nuestro método de trabajo, confían en cómo nos adaptamos rápido y en cómo trabajamos con ellos, porque una cosa es encontrar a un jugador con talento, pero otra distinta es desarrollarlo.
«El mensaje principal es que no vendemos comodidad, vendemos su futuro y por eso vienen con nosotros y confían en nosotros. Entienden que, si nos eligen, sabemos cómo trabajar con los jugadores brasileños, cómo desarrollarlos y cómo promocionarlos».
«Un gran punto de partida»
Entre los 50 jugadores brasileños que se han incorporado al Shakhtar a lo largo de los años, y los 14 que actualmente tiene en su plantilla, está el delantero Pedrinho. Algo así como un veterano del grupo, el jugador de 28 años se incorporó a los Mineros procedente del Benfica en 2021, antes del estallido de la guerra, pero sigue vinculado al club a día de hoy, aunque regresó a su país con una cesión de dos años al Atlético Mineiro.
«Creo que cuando ves que hay tantos brasileños en el club, te interesa aún más venir aquí», cuenta el extremo a GOAL.«Cuando llegué, investigué sobre el Shakhtar y vi cuántos jugadores brasileños había aquí, así que sabía que eso haría mi adaptación mucho más fácil y mucho más rápida. Creo que es un factor muy importante.
«Estamos contentos de tener aquí a tantos brasileños como sea posible porque eso facilita el día a día. Y cada vez que llegan nuevos jugadores brasileños, intentamos ayudarles en todo lo que podemos.
«Una de las cosas que más feliz me hizo cuando llegué fue lo fácil que fue conectar con la gente. Sabemos que dar el salto al fútbol europeo puede ser difícil. Tienes que adaptarte, comunicarte en un entorno diferente, lidiar con el frío y con la diferencia horaria. Así que tener a muchos brasileños alrededor hace que todo sea mucho más fácil.
«Me dio una gran base de partida, especialmente la primera vez que vine a Ucrania, porque ya tenía amigos aquí a los que conocía de las selecciones juveniles y de clubes anteriores. Eso me ayudó muchísimo mientras me asentaba y crecía aquí».
Los jugadores ucranianos y el personal del club también hacen todo lo posible para que sus compañeros brasileños se sientan lo más bienvenidos posible. «Nos respetan mucho, y nosotros también les respetamos porque, nos guste o no, estamos en su país», dice Pedrinho. «Pero son personas maravillosas y hacen que nos sintamos cómodos.
«En el vestuario, por ejemplo, nos dejan poner nuestra música. También nos brindan todo su apoyo cuando pasamos por situaciones difíciles. Si no fuera así, creo que adaptarse sería mucho más complicado. Pero como son tan acogedores, el día a día se hace mucho más fácil. En nuestros días libres, todos nos reunimos. Eso ayuda mucho a fortalecer la unión del equipo, tanto dentro como fuera del campo».
Desgaste mental
Sin embargo, inevitablemente, la vida en una zona de guerra no siempre es de color de rosa para la plantilla del Shakhtar y su contingente brasileño, y la situación es especialmente dura para los jugadores más jóvenes del grupo. En Leópolis, a cientos de kilómetros del frente, el estridente sonido de las sirenas antiaéreas recuerda de forma habitual que el conflicto sigue en curso.
Pedrinho cuenta a GOAL que él y su familia se vieron obligados a refugiarse en el aparcamiento subterráneo de su casa hace apenas unas semanas después de que sonara una alerta en mitad de la noche.
«El mayor desafío es mantenerse fuerte mentalmente», dijo el delantero. «Cuando vienes aquí, ya conoces la situación en la que te metes, pero al principio aun así te afecta mentalmente. Por eso intentamos apoyar a los jugadores más jóvenes. Les decimos que esto pasará y rezamos para que termine lo antes posible.
«Pero creo que los futbolistas también aportan un poco de alegría a la gente que vive aquí. Ver un partido, ir a un estadio y contemplar algo diferente puede ayudar a la gente a disfrutar y a tener un momento de alivio mientras todo esto está ocurriendo.
«Pero no es fácil. Muchos jugadores están lejos de sus familias y acaban pasando por situaciones difíciles, con las sirenas (antiaéreas) y teniendo que ir a los búnkeres, para despertarse al día siguiente y volver a vivir sus vidas con la mayor normalidad posible».
Palkin asegura que el club está haciendo todo lo posible para que esta nueva normalidad no afecte negativamente a su plantilla. «Estamos intentando hacerles la vida mucho más fácil a nuestros jugadores», afirma. «Algunos viven en un hotel y no tienen apartamento porque sus familias viven en el extranjero. Sus familias a veces tienen miedo de venir a Ucrania.
«¿Te imaginas este tipo de vida en la que simplemente te quedas en un hotel, cruzas al lugar que hay enfrente del hotel, donde tenemos un campo, vas, entrenas y vuelves al hotel? Quiero decir, no es una vida normal. A veces nuestros jugadores no ven a sus familias durante dos o tres meses».
Pesadilla logística
Los viajes derivados del desplazamiento del club durante 12 años también resultan increíblemente duros para los jugadores.
«Ha cambiado mucho, sobre todo en lo que respecta a la logística», dice Pedrinho. «Antes vivía en Kiev con toda mi familia y siempre jugábamos allí nuestros partidos en casa. Teníamos nuestro propio estadio en Kiev, un estadio de primer nivel donde también disputábamos nuestros partidos de la Champions League. Eso ya no es posible.
«Ahora siempre jugamos fuera de casa y no tenemos una sede fija para nuestros partidos como locales. Eso pasa una factura enorme porque muchas veces llegamos a los encuentros más cansados después de pasar tantas horas viajando. Al principio, en lo que respecta al alojamiento, nunca tuvimos realmente un lugar fijo donde quedarnos. Pasábamos un mes en Kiev y luego otro en Leópolis. Hoy en día, el club intenta mantenernos en Leópolis, lo que es mejor para nosotros».
Pedrinho está actualmente de baja por un problema muscular que atribuye, en parte, a esos viajes adicionales. «Una cosa es estar en casa y luego viajar para un partido», afirma. «Otra muy distinta es pasar 10 o 12 horas en un autobús solo para jugar un partido y luego tener que volver y jugar en la liga ucraniana unos días después.
«Ese riesgo siempre está ahí y, tarde o temprano, puedes acabar sufriendo una lesión por todos esos viajes tan largos. Pero eso no cambia el hecho de que, cada vez que saltamos al campo, intentamos dar lo mejor de nosotros mismos.
«Pero no es fácil. Muchos jugadores están lejos de sus familias y acaban pasando por situaciones difíciles, con las sirenas de ataque aéreo y teniendo que ir a los búnkeres, para despertarse al día siguiente y volver a vivir sus vidas con la mayor normalidad posible».
Modelo de negocio duradero
Sin duda, medio centenar de fichajes procedentes de Brasil es algo digno de celebración, y esa conexión es un motivo de orgullo para el club, pero en esencia esto no es más que un modelo de negocio muy exitoso que se ha adaptado a la situación actual del Shakhtar.
«La guerra no es una excusa para nosotros», insiste Palkin. «La guerra incluso nos está empujando a adaptarnos, nos está empujando a tomar decisiones bastante rápidas y a analizar en profundidad. Por ejemplo, aumentamos el número de nuestros ojeadores en Brasil y estamos intentando establecer un análisis bastante sofisticado antes de fichar a jugadores brasileños.
»Por lo tanto, seguimos desarrollándonos porque entendemos que este tipo de dirección nos aporta no solo resultados deportivos, sino también resultados financieros».
De hecho, el club ha seguido moviéndose bien en el mercado de fichajes desde que comenzó la guerra a principios de 2022. «Evidentemente tenían a Mudryk, sacaron una buena cantidad por él [89 millones de libras del Chelsea]», explica Todos. «Y luego han vendido a Kevin al Fulham por casi 40 millones de euros. Así que recuperaron su dinero ahí y él no fue tan barato [en un primer momento].
»Y después incorporaron a varios más. Marlon Gomes, Alisson llegaron el año pasado y varios otros, y esa comunidad se estaba reconstruyendo».
El extremo Kevin es un ejemplo de cómo el Shakhtar ha retocado su estrategia en los últimos años, virando de forma efectiva hacia la compraventa rápida de jugadores en un corto espacio de tiempo, en lugar de retenerlos y desarrollarlos durante un periodo más largo. Fue fichado del Palmeiras por 15 millones de euros en enero de 2024 y vendido al Fulham por más del doble de esa cantidad solo 19 meses después.
«Kevin estuvo con nosotros apenas un año y medio casi antes de ser vendido», explica Palkin. «A causa de la guerra, también cambiamos nuestra manera de desarrollar a los jugadores. Porque, por ejemplo, antes de 2014, antes de 2022, los jugadores brasileños que llegaban a nuestro club tenían dos años de adaptación.
»Pero ahora no tenemos ese tiempo. Compramos a un jugador y juega directamente. Hemos acortado ese tiempo de adaptación casi, no sé, casi a cero».
David Neres fue otra historia de éxito relativa; el extremo no disputó ni un solo partido con el Shakhtar tras llegar desde el Ajax justo antes de que estallara la guerra en una operación de 12 millones de euros en enero de 2022, pero el gigante ucraniano aun así consiguió venderlo con un beneficio de 3 millones de euros apenas seis meses después, cuando se marchó al Benfica.
«Independientemente del tipo de dificultades de las que hemos estado hablando con la guerra, con las alertas aéreas, con los misiles y todo este tipo de cosas, han vuelto a lo que siempre se les ha conocido durante los últimos 20 años y saben que es un modelo de negocio probado», afirma Todos.
Mercado cambiante
Sin embargo, aunque el Shakhtar fue pionero a principios de los 2000, ahora están surgiendo modelos de negocio imitadores por toda Europa, con clubes de tamaño medio y de élite empeñados en descubrir al próximo jugador potencial de 100 millones de euros en cada rincón del planeta. Eso supone un desafío importante para el gigante ucraniano.
Con la guerra de fondo y su desplazamiento continuo, al Shakhtar le está costando competir contra el poder financiero de equipos de la Premier League y de otros lugares. El caso del prodigio del Chelsea Estevao Willian es un ejemplo claro: era un objetivo prioritario para el conjunto minero antes de poner rumbo a Stamford Bridge.
«El Chelsea ha cambiado el mercado en Brasil», declaró recientemente a ESPN Darijo Srna, director deportivo y leyenda del Shakhtar. «Están fichando jugadores no solo en Brasil, sino también en Argentina y Ecuador con 16 o 17 años. El Manchester City también mira allí. Para nosotros es más difícil que antes, pero sigue habiendo mucho talento en Brasil. Estevao, por ejemplo, estaba en nuestra lista, pero es difícil luchar con el Chelsea».
Solo este verano, el Shakhtar se quedó sin otro joven brasileño al que había seguido muy de cerca: el codiciado Gabriel Mec, de 18 años. «Negociamos casi tres meses con Gabriel Mec, de Gremio», cuenta Palkin a GOAL. «Al final se marchó al Porto porque, teniendo las mismas condiciones, los jugadores prefieren quedarse en un país donde no hay guerra, y lo entendemos».
La nueva competencia y las circunstancias, obviamente complicadas, del Shakhtar le han llevado a reajustar su objetivo y centrar su atención en jugadores todavía más jóvenes, como Bruninho, por los que quizá la élite europea aún no está preparada para apostar.
«En este momento, es bastante difícil competir en el mercado brasileño porque ahora los grandes clubes europeos van directamente a Brasil y pagan 40 o 50 millones por chicos con talento. Por eso, para nosotros es bastante difícil operar», admite Palkin.
«Pero nos hemos adaptado, nuestro presidente no tiene miedo de invertir en jugadores con talento. Por ejemplo, a Bruninho lo fichamos cuando tenía 17 años. Así que estamos intentando incluso bajar más en términos de edad. No podía jugar [al principio] porque tenía 17 años, pero cumplió 18 y empezó a jugar».
Objetivo crucial
Esta nueva competición ha puesto un verdadero énfasis en la necesidad de clasificarse para la Champions League cada temporada para seguir siendo una propuesta atractiva y mantener a flote el modelo de negocio. Sin embargo, el declive de la Premier League ucraniana como consecuencia directa del conflicto ha provocado su caída en la clasificación de coeficientes de la UEFA, lo que supone otro obstáculo más.
Por suerte, el Shakhtar ha obtenido el pase directo a la fase de liga de la competición para 2026-27, en virtud de haber terminado primero en la liga ucraniana y de recibir la plaza destinada al campeón de la Ligue 1, porque el Paris Saint-Germain ganó la edición 2025-26 y ha ocupado la plaza asignada al vigente campeón. De lo contrario, habría tenido que pasar por la lotería de la fase previa.
La temporada pasada, los Mineros tuvieron que conformarse con una plaza en la Conference League tras acabar segundos en la liga en 2024-25 y perder una eliminatoria previa de la Europa League, aunque sí alcanzaron las semifinales antes de caer ante el Crystal Palace, que acabaría proclamándose campeón.
Palkin no se engaña: la clasificación para la Champions League es un aspecto clave del modelo de negocio y marca el reclutamiento desde Brasil. "Ahora nos estamos centrando más en los bonus que recibimos a través de las competiciones y de los traspasos de jugadores", cuenta a GOAL. "Esas son dos de las mayores fuentes de ingresos.
"Ellos [los talentos brasileños] entienden que si van al Shakhtar, van a jugar directamente en la Champions League. Y para mí, la Champions League es la competición número uno del mundo. Por lo tanto, todo el mundo quiere estar ahí. Todo el mundo quiere jugar ahí, los jugadores brasileños sueñan con jugar en la Champions League. Por eso nos eligen".
Desde la perspectiva de Todos, la estrategia de fichar a jóvenes promesas de Sudamérica se ha vuelto casi cíclica. "La prioridad del Shakhtar no es solo vender a esos jugadores [a los que ha desarrollado] o trabajar para ello, sino en realidad fichar a estos jugadores para clasificarse para la Champions League, porque esa es la mayor fuente de ingresos", afirma.
"Luego, como subproducto de clasificarse para la Champions League, tienen una ventana para vender a esos jugadores y también para demostrar a los ojeadores que estos futbolistas pueden rendir en una competición del máximo nivel. Intentar conseguir grandes cantidades por jugadores basándose únicamente en sus actuaciones en la Premier League ucraniana, creo que, por desgracia, ya no basta, y no lo hace desde hace unos cinco años".
El Shakhtar ya ha estrenado su casillero en la fase de liga 2026-27 tras la primera jornada, al lograr un meritorio empate 1-1 ante el gigante neerlandés PSV en Eindhoven.
Londres llama
Ese recorrido en la Champions League llevará al club a suelo inglés, ya que el Shakhtar busca aprovechar otra oportunidad comercial y crear una nueva fuente de ingresos ante los importantes desafíos a los que se enfrenta.
En julio, se informó de que el club estaba en conversaciones con los clubes londinenses Chelsea, Fulham y Brentford para acoger potencialmente sus partidos como local de la Champions League en uno de sus estadios, dado que ninguno de ellos disputa competición europea en 2026-27.
Después trascendió en agosto que el Shakhtar avanzaba en las conversaciones con el Chelsea para utilizar Stamford Bridge, con el club londinense dispuesto a ayudar a una entidad con la que mantiene una buena relación, aunque seguirá habiendo una tarifa de por medio. El acuerdo se confirmó posteriormente hacia finales de agosto.
«Jugar nuestros partidos en casa de la Champions League en Stamford Bridge es una oportunidad especial para el Shakhtar», señaló el club ucraniano en un comunicado. «Estamos agradecidos al Chelsea por la oportunidad de albergar nuestros partidos en este escenario tan especial. Stamford Bridge es uno de los estadios más famosos del fútbol mundial, con una historia y un ambiente increíbles».
Hay una gran población ucraniana en Londres, que ha seguido creciendo como consecuencia de la guerra, ya que muchos se han visto obligados a huir a la capital inglesa. Hasta marzo de 2023, 169.300 personas habían llegado al Reino Unido a través de uno de los programas de visado para Ucrania desde su introducción un año antes, según el Home Office. La ciudad también alberga una dinámica comunidad brasileña.
«Desde el comienzo de la guerra, jugamos en Polonia, jugamos en Alemania. Ahora tomamos la decisión de trasladarnos a Inglaterra porque es un mercado nuevo», explica Palkin. «Sinceramente, es la capital del fútbol mundial en términos de atractivo desde el punto de vista de la comunicación, deportivo y financiero.
«Preguntaste cómo afecta la guerra al modelo de nuestro negocio. Este es el impacto. Estamos intentando presentarnos en ciudades y países donde hay muchos ucranianos porque queremos que vean nuestros partidos.
«Y desde otro aspecto, desde el punto de vista financiero, intentamos encontrar lugares que puedan aportarnos más ingresos y maximizar la venta de entradas. Estamos intentando adaptarnos a una nueva realidad de nuestra vida».
El nombramiento del explosivo excentrocampista de Turquía y del Barcelona Arda Turan como entrenador en mayo de 2025 también ha resultado ser un impulso comercial, ya que el Shakhtar ha construido de forma inesperada una base de aficionados en Turquía, como demuestra que un reciente amistoso a domicilio ante el Bursaspor congregara a un lleno de 43.000 espectadores.
Sobrevivir y prosperar
La decisión de jugar partidos en el Reino Unido es otra demostración de cómo el Shakhtar se ha adaptado a su nueva realidad, intentando extraer todo lo posible de positivo en medio de la desesperada situación de su país.
Sobre el campo, el equipo de Turan recuperó su corona nacional de manos de su rival, el Dinamo de Kiev, al final de 2025-26 pese a su exilio y, como ya hemos señalado, eso, junto con el coeficiente de la UEFA, le ha asegurado el pase directo a la fase de liga de la Champions League. Seguir jugando en la principal competición de clubes de Europa es esencial.
«Se puede ser extremadamente positivo, y estoy seguro de que quizá algunos miembros de la jerarquía del Shakhtar lo son, pero incluso ellos entienden que eso, volver a Donetsk, parece un escenario muy poco probable», cuenta Todos a GOAL. «Y como resultado, creo que están intentando ampliar sus horizontes. De ahí que vengan a Londres.
«Siempre son innovadores en la forma en la que intentan lidiar con estas situaciones y creo que tienen que serlo, porque durante la última década se ha tratado, en gran medida, de sobrevivir. También ayuda que tengan un propietario rico que actúe como red de seguridad y les dé toda esa protección.
«Pero, además de eso, están consiguiendo resultados. Veremos qué traen los próximos años, pero creo que intentarán ir creciendo de forma constante para, al menos, vender más grandes jugadores de manera regular, aparecer en la Champions League con más constancia y cerrar más alianzas en todo el mundo».
Como en casa
Contra todo pronóstico, la nueva estrategia empresarial del club, en constante evolución, sigue basándose en atraer a talentos emergentes de Brasil. El club se apoya en su magnífica reputación como plataforma ideal para lanzar una carrera de éxito en la tierra prometida de Europa. Como proclamó con tanto orgullo Palkin, «los jugadores brasileños forman parte de la identidad del Shakhtar».
«Creo que sigue siendo, en gran medida, un trampolín», dice Todos. «Y creo que el Shakhtar no lo oculta, entiende que todavía puedes hacerte un nombre en la Premier League ucraniana, por muy debilitada que se haya visto en términos generales desde el punto de vista del nivel futbolístico, pero que con tus actuaciones en las competiciones europeas puedes ganarte luego un traspaso a la Premier League, Italia, España o donde quieras».
Preguntado por qué el Shakhtar sigue siendo una opción tan atractiva en su país natal, Pedrinho cuenta a GOAL: «Si no fuera por la guerra, siempre bromeo con que el Shakhtar sería el mejor club del mundo para empezar tu carrera.
«Aquí, si tienes 18 o 19 años, tienes una gran oportunidad de jugar con regularidad y competir en torneos importantes. Creo que eso atrae a muchos jugadores jóvenes que quieren mostrar su potencial al mundo. Muchas veces das el siguiente paso a un club más grande, pero no tienes los minutos que esperabas, y creo que el Shakhtar te da esa oportunidad.
«La guerra, evidentemente, hace que las cosas sean más difíciles, pero creo que lo que sigue atrayendo a los jugadores es la cantidad de brasileños que hay aquí. Si solo hubiera uno o dos brasileños, creo que sería muy difícil que la gente quisiera venir aquí, especialmente después de que empezara la guerra. Pero como hay tantos brasileños, el cambio se hace mucho más fácil».
Y en medio de todo lo demás, Pedrinho insiste en que el fútbol sigue siendo una fuente de felicidad por encima de todo para los jugadores: «A pesar de todos los cambios, lo que permanece es el fútbol y la alegría de hacer lo que más amamos».