La propia etimología del nombre de la posición de Totti sugiere que podía hacerlo todo. Un «trequartista», término que podría traducirse aproximadamente como especialista de los tres cuartos, es un jugador que está en todas partes sin ocupar, al mismo tiempo, un lugar claramente definido. No es un 10 ni un segundo delantero. En realidad, su cometido es jugar justo por detrás del delantero centro y aparecer por todas partes. El juego no tiene por qué pasar siempre por él, pero se espera que marque la diferencia en los momentos de máxima presión. Y eso era lo que hacía Totti.

Se dice que Totti nunca tuvo una posición fija de niño, pero hacía magia con el balón en los pies casi desde que aprendió a andar. Hay historias de cómo, con cuatro años, regateaba a niños de ocho, y al llegar a la adolescencia todos los clubes querían ficharlo. Finalmente, se abrió camino en la Roma: jugó con el equipo sub-15 siendo dos años menor que sus compañeros y avanzó rápidamente por las categorías hasta llegar al primer equipo.

Algunos entrenadores insistían en utilizar a un atacante tan dotado como delantero centro, pero su visión para el pase también lo convertía en un peligroso creador de juego. En el fútbol juvenil daba igual dónde jugara: marcaba, daba asistencias y dejaba en evidencia a sus rivales partido tras partido.

A finales de marzo de 1993, el entrenador Vujadin Boskov, supuestamente después de que el centrocampista Sinisa Mihajlovic insistiera en ello, dio entrada a Totti, de 16 años, en un partido contra el Brescia a falta de cinco minutos. No fue un debut soñado.

«Salí, calenté durante 10 segundos y entré. Solo toqué el balón un par de veces. Estaba demasiado emocionado y demasiado feliz», recordó Totti más tarde.

Pero, a mediados de los noventa, Totti ya era demasiado bueno como para ignorarlo. Carlo Mazzone fue el primer entrenador que confió de verdad en él, igual que hizo con otro joven italiano, Andrea Pirlo. En 1995, Totti ya jugaba habitualmente con la Roma como segundo delantero.

«Casi no quería que lo descubrieran, porque a los 17 años se te puede subir a la cabeza», contó la leyenda de la Roma Ruggiero Rizzitelli a FourFourTwo.