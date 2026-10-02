Federico Higuaín ya no está, pero el fútbol sigue teniendo un problema de sexismo

Higuaín recibió una tarjeta roja y una sanción de dos partidos por parte de la liga, junto con una formación en lo que se ha descrito como «prácticas restaurativas». Después regresó a la banda y dirigió tres partidos más tras este incidente concreto.

La Professional Soccer Referees Association (PSRA) objetó públicamente la sanción. El sindicato sostuvo que la política de U.S. Soccer establece una suspensión mínima de tres partidos por un «agarre con fuerza» y también citó sanciones mínimas por conducta discriminatoria. A juicio de la PSRA, el castigo de dos partidos se quedó muy por debajo de lo que el incidente merecía.

El sindicato describió la respuesta de la liga como algo que se quedó «drásticamente corta» y calificó la conducta como dos actos deliberados de abuso físico y sexismo.

En una publicación en redes sociales, la PSRA afirmó: «Las mujeres mejoran todos los niveles de este deporte. No deberían tener que soportar intimidación o comentarios degradantes para demostrarlo. Nuestras árbitras han demostrado su excelencia en la escena mundial. Merecen el mismo respeto, dignidad y entorno de trabajo seguro que cualquier otro árbitro».

El sindicato lo hizo público un domingo, y el club puso fin a su relación con Higuaín aquel martes. La decisión del Crew fue la correcta, pero llegó demasiado tarde. La PSRA merece reconocimiento por defender a la árbitra. Su comunicado público ayudó a forzar un renovado escrutinio del incidente, planteando una pregunta incómoda: sin esa presión, ¿habría acabado actuando el Crew?