Federico Higuaín ya no está, pero el fútbol sigue teniendo un problema de sexismo
Federico Higuaín ha sido destituido como entrenador del Columbus Crew 2. Durante un partido del 23 de agosto contra Huntsville City FC, apretó la mano de una árbitra y se negó a soltarla después de que le pidieran que parara en tres ocasiones. Se negó a soltarla en tres ocasiones distintas.
Higuaín le dijo: «No olvides que este es un juego de hombres».
La combinación del contacto físico y un comentario misógino constituyó una intimidación, haciendo que una árbitra se sintiera menospreciada y no bienvenida en un espacio que tenía todo el derecho a ocupar. La negativa de Higuaín a soltarle la mano tras tres peticiones indica que el acto fue deliberado.
Una «respuesta» inadecuada
Higuaín recibió una tarjeta roja y una sanción de dos partidos por parte de la liga, junto con una formación en lo que se ha descrito como «prácticas restaurativas». Después regresó a la banda y dirigió tres partidos más tras este incidente concreto.
La Professional Soccer Referees Association (PSRA) objetó públicamente la sanción. El sindicato sostuvo que la política de U.S. Soccer establece una suspensión mínima de tres partidos por un «agarre con fuerza» y también citó sanciones mínimas por conducta discriminatoria. A juicio de la PSRA, el castigo de dos partidos se quedó muy por debajo de lo que el incidente merecía.
El sindicato describió la respuesta de la liga como algo que se quedó «drásticamente corta» y calificó la conducta como dos actos deliberados de abuso físico y sexismo.
En una publicación en redes sociales, la PSRA afirmó: «Las mujeres mejoran todos los niveles de este deporte. No deberían tener que soportar intimidación o comentarios degradantes para demostrarlo. Nuestras árbitras han demostrado su excelencia en la escena mundial. Merecen el mismo respeto, dignidad y entorno de trabajo seguro que cualquier otro árbitro».
El sindicato lo hizo público un domingo, y el club puso fin a su relación con Higuaín aquel martes. La decisión del Crew fue la correcta, pero llegó demasiado tarde. La PSRA merece reconocimiento por defender a la árbitra. Su comunicado público ayudó a forzar un renovado escrutinio del incidente, planteando una pregunta incómoda: sin esa presión, ¿habría acabado actuando el Crew?
La cuestión más amplia
Su conducta habría sido inaceptable independientemente del género de la árbitra. Aun así, es legítimo preguntarse si se habría comportado igual con un árbitro.
Por desgracia, esta no es una situación nueva para las mujeres en el fútbol. En mi propia experiencia, me han criticado en varias plataformas de redes sociales más veces de las que puedo contar simplemente por tener una opinión sobre fútbol. Mi favorita personal ocurrió en los comentarios de un pódcast de análisis posterior a un partido del Nottingham Forest: «The Canadian bird should get back in the kitchen». (Nota: soy estadounidense-británica). Me han dicho que envíe desnudos a usuarios de X después de publicar contenido relacionado con el fútbol. O esta otra perla: «Fck off, fcking bint of a little girl», porque publiqué que el Mundial de Clubes no determina realmente cuál es el mejor club del mundo. Me han llamado contratación por diversidad, me han dicho que solo estoy donde estoy por la «falacia de la desigualdad de género», y muchísimo más.
La cobertura del incidente, como era previsible, ha provocado respuestas misóginas en internet. Un comentario sostenía que «las mujeres quieren igualdad e igualdad de oportunidades, pero luego quieren un trato especial». Esperar no sufrir abusos físicos no es un trato especial, como tampoco lo es esperar un respeto básico por desempeñar el puesto que te has ganado. Dejando al margen si el castigo fue suficiente, el comentario en sí demuestra que esto no fue simplemente brusquedad en el calor del momento. Quería dejar claro un mensaje.
El fútbol es de todos
Pero todos esos comentarios se hicieron desde detrás de un teclado. El hecho de que este incidente se produjera con alguien que ha jugado profesionalmente en Estados Unidos y dentro de un sistema que ha invertido mucho en el fútbol femenino, y que cuenta con la selección femenina más laureada del mundo, es desalentador. Mantener nuestro nivel de exigencia más alto y reclamar un mayor respeto es lo mínimo que podemos hacer. El fútbol pertenece a todo el mundo. Que un deporte esté dominado por los hombres, por ahora, no significa que les pertenezca.
Que la MLS sea una liga masculina no convierte al fútbol en “un deporte de hombres”. El fútbol pertenece a todo el mundo, y es difícil entender por qué eso sigue siendo motivo de debate. Según ESPN en 2023, las mujeres ocupan aproximadamente el 40 por ciento de los puestos en las oficinas de la MLS. No es una mayoría, pero sí una proporción considerable, que refleja el valor que aportan las mujeres a través de perspectivas y enfoques diferentes. Los hombres trabajan en el fútbol femenino por razones similares. Todo el mundo tiene algo distinto que aportar.
Higuaín, de 41 años, fue un delantero estrella del Crew entre 2012 y 2019 y entrenaba al Crew 2 desde enero de 2025. El Crew 2 es un equipo de desarrollo de la MLS NEXT PRO, y muchos de sus jugadores son jóvenes y todavía están formando su comprensión del juego. Un entrenador que responde a un conflicto con intimidación física no es apto para guiar a nadie. Nadie, a ninguna edad, debería aprender ese comportamiento de las personas que les lideran.