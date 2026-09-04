Fallo en el merca(do): la MLS no logró convertir el impulso del Mundial en un éxito tangible en el mercado de fichajes
Casemiro dejó clara una cosa en su rueda de prensa de presentación con el Inter Miami: tenía muchas otras opciones.
Lo querían clubes de todas partes: Italia, España, Arabia Saudí y otros lugares de Europa. Probablemente podría estar jugando la Champions League en algún sitio. Pero la MLS y, más en concreto, Lionel Messi, lo atrajeron al sur de Florida. Casemiro quería estar aquí. Esta liga era un encaje ideal para un jugador en el ocaso de su carrera.
Se puede y se debe debatir si es el encaje adecuado para este equipo de Miami. Casemiro es viejo y lento. Miami necesita juventud y ritmo. Pero el fichaje tiene mucho sentido desde el punto de vista de la liga. La propia MLS, que desde hace tiempo presume de su capacidad para atraer grandes nombres, puede señalar a Casemiro como prueba de concepto: tres títulos de LaLiga, cinco Champions League, una Copa América, todo ello reunido en un potente mediocentro defensivo brasileño. Un Galáctico, Casemiro no es. Pero es un nombre conocido por todos y, con bastante claridad, uno de los centrocampistas con más talento que han jugado en el Real Madrid.
Pero en el año 2026, después de un Mundial, Casemiro debería ser una gota en el océano. Debería ser uno entre decenas, no una elección dentro de una lista inquietantemente corta. Durante un tiempo se dio por hecho que el Mundial traería consigo una oleada de fichajes de grandes nombres por parte de los clubes de la MLS. Este torneo iba a dar origen a una nueva era de aficionados al fútbol, y la liga respondería, a su vez, con agresividad y compromiso en el mercado de fichajes. Y aunque clubes concretos han gastado con decisión, la idea de que la MLS sería un escenario repleto de estrellas, impulsado por la descarga de dopamina de un Mundial en casa, ha demostrado estar muy lejos de la realidad.
«Mostraremos al mundo lo lejos que hemos llegado»
El Mundial había sido lo que los perfiles más empresariales podrían llamar una «estrella polar» para la liga desde hacía ya algún tiempo. Y 2026 se suponía que iba a ser el año de la MLS, cuando la liga tendría la oportunidad de demostrar que el fútbol en Estados Unidos podía ser, bueno, guay. Para ser claros, esta no es una columna sobre el fútbol estadounidense como el hermano pequeño acomplejado que todavía intenta demostrar al resto del panorama deportivo que puede codearse con los mayores. La MLS ya es relevante a nivel global. Hay una razón por la que, por ejemplo, el Hull City estuvo dispuesto a pagar más de 20 millones de dólares por un jugador de 18 años con solo 1.500 minutos en la MLS en sus piernas.
No, la cuestión aquí es de crecimiento, no necesariamente de consolidación. En su discurso sobre el estado de la liga en diciembre de 2025, menos de 48 horas antes de la MLS Cup, el comisionado Don Garber destacó el hecho de que Lionel Messi y Thomas Muller estaban a punto de enfrentarse por el mayor premio de la liga. Dijo las palabras «Mundial» 20 veces solo en su declaración de apertura. Sin embargo, su sentir sobre el torneo quedó mejor resumido en una afirmación rotunda escondida en medio del discurso:
«En 2026, mostraremos al mundo cuánto hemos avanzado y cuánto más grande, mejor y más popular será nuestro deporte en el futuro», dijo.
Sin embargo, nueve meses después, el comisionado desplazó el énfasis hacia un plazo más largo. En una entrevista menos de dos semanas después de la final, dijo que una prueba más precisa podría estar en los años venideros. Olvídense del ahora, lo que importa es el futuro.
«La verdadera medida va a ser qué aspecto tiene la MLS dentro de cinco y 10 años», dijo Garber. «¿Será nuestra liga más popular? ¿Tendremos una mayor conexión cultural? ¿Tendrán nuestros equipos más valor? ¿Habrá más medios cubriéndonos y prestándonos atención? ¿Y se nos verá como una liga mejor o superior competitivamente, sobre el campo, de lo que somos hoy? Esas medidas van a tardar algún tiempo en dar resultados».
Rezando para que los clubes gasten a lo grande
Y Garber no está necesariamente equivocado en eso.
De hecho, la responsabilidad recae realmente en los clubes, que deben actuar de acuerdo con la evolución del mercado. Y, tras el cierre de la segunda ventana de fichajes de la MLS el miércoles por la noche, es difícil decir que los clubes individualmente, y por extensión la liga, hayan dado algún paso sustancial para reforzar su imagen.
Esto forma parte del problema de la MLS. El sistema funciona como un modelo cerrado y, básicamente, solo es tan decidido como los clubes estén dispuestos a serlo. La marca global de la MLS depende tanto de que Montreal muestre ambición en el mercado internacional como de Cincinnati. Los clubes siempre han tenido que actuar como uno solo bajo un mismo paraguas, con la propia liga ejerciendo como principal coordinadora.
Esta relación simbiótica ha mantenido a la MLS saneada financieramente y lo bastante estable durante dos décadas. Pero también ha actuado como una especie de freno en lo que respecta a la ambición. Las reglas de gasto son restrictivas. Los equipos tienen que ser cuidadosos, comedidos y meticulosos a la hora de construir sus plantillas. Algunos, por supuesto, llevan los límites al máximo. Inter Miami actúa con agresividad en el mercado y ha aprovechado la laguna de firmar cedido a un talento del nivel de un jugador franquicia antes de ofrecerle un contrato millonario un año después. Otros clubes son más conservadores. Fue, por ejemplo, una especie de pequeño milagro que Montreal mostrara la ambición de fichar a Alexis Sanchez al inicio de esta ventana.
No aprovechar el momento
Eso nos lleva al verdadero problema aquí.
La MLS ha prometido. Pero los equipos, como entidades individuales, no han terminado de cumplir.
No se equivoquen, las instalaciones de la MLS están entre las mejores del mundo. El delantero del Columbus Crew Wessam Abou Ali me lo describió de la mejor manera posible en el Media Day de enero, recostándose en su silla, sonriendo y proclamando:
«Son absolutamente de primer nivel, amigo».
Se daba por hecho que los jugadores que vinieran al Mundial con sus selecciones quedarían maravillados por la cultura de aquí, seducidos por las instalaciones y acabarían llegando en masa a Estados Unidos. Los aficionados, y quizá también la liga en su conjunto, imaginaban una oleada de superestrellas mundiales que, después de pasarse todo el verano dando patadas a un balón en Estados Unidos, acabarían encontrando el camino hacia la MLS. Este autor participó en debates sobre quién podría ser el primero en romper el hielo. Mo Salah parecía una opción razonable, e incluso estuvo en conversaciones con el Sporting KC, pero firmó por el Trabzonspor turco. Pero no fue el único nombre señalado. También se mencionó a Christian Pulisic, Weston McKennie, Neymar, Bernardo Silva y Kevin De Bruyne mientras la maquinaria de los rumores no dejaba de girar en la locura previa al Mundial.
Ninguno de ellos acabó aquí. De hecho, al cierre del mercado de fichajes, solo 10 jugadores que habían disputado el Mundial de 2026 llegaron a la MLS, según datos facilitados por la liga. Uno de ellos, Casemiro, ya había sido vinculado con un movimiento a la MLS antes incluso de que empezara el torneo. Algunos de los nombres eran interesantes. Breel Embolo fue titular con Suiza y está llamado a marcar goles para el Atlanta United. El extremo tunecino Elias Saad es una incorporación acertada para Nashville. Angus Gunn fue titular en la portería de Escocia y cubrió una posición claramente necesitada en San Jose Earthquakes.
¿Y los nombres consagrados que sí llegaron, concretamente Antoine Griezmann y Robert Lewandowski? Pues bien, uno se retiró de la selección en 2024 y el otro no logró clasificarse para el torneo. Ambos son buenos jugadores y han dado un impulso a sus equipos. Pero ninguno parece especialmente especial ni fuera de lo habitual en la MLS, que anteriormente ya había atraído fichajes similares como Thierry Henry y David Villa.
Los motivos para apostar por Elijah Just
Sin embargo, quizá esas expectativas sean un tanto poco realistas. Los clubes de la MLS que en los últimos años han apostado en exceso por las estrellas y han prestado menos atención al resto de su plantilla han tenido problemas sobre el terreno de juego. De hecho, tiene poco sentido fichar, por ejemplo, a Pulisic si el resto de la plantilla no tiene el nivel necesario para competir. Incluso puede perjudicar a un equipo si ni siquiera su jugador estrella es capaz de rescatar a un conjunto mediocre.
Es justo. Pero debería haber un punto intermedio ideal.
Elijah Just, el extremo revelación de Nueva Zelanda, debería haber sido un objetivo de la MLS. El jugador de 26 años marcó tres goles en el Mundial después de firmar siete tantos y ocho asistencias con el Motherwell, y luego se incorporó al Swansea City por una cifra récord para el club escocés. No era una superestrella mundial, ni habría requerido el tipo de compromiso financiero reservado para una. Simplemente era un jugador productivo, en la plenitud de su carrera y con su cotización al alza, exactamente el tipo de incorporación que los clubes de la MLS deberían estar capacitados para hacer.
Lo mismo ocurre en otros casos. Haissem Hassan convirtió su impresionante torneo con Egipto en un fichaje por el Celtic. El veterano portero de Cabo Verde Vozinha transformó sus actuaciones y su nueva viralidad en un acuerdo con Colo-Colo. Ninguno habría transformado por sí solo a la MLS. Ambos, eso sí, representaban oportunidades para añadir calidad, interés y una conexión tangible con el torneo.
Más de 260 participantes del Mundial cambiaron de club durante el verano. Que solo 10 se incorporaran a la MLS es a partes iguales notable y preocupante.
Por supuesto, ninguno de esos jugadores encaja en la categoría de fichaje estrella. Pero precisamente de eso se trata. La carencia de la MLS como producto no es su incapacidad para atraer grandes nombres, sino su flexibilidad casi inexistente para incorporar talento por encima de la media en todas las posiciones. Esas restricciones de plantilla suelen citarse como una razón de las dificultades de los clubes de la MLS en la Copa de Campeones de la Concacaf.
Tomándose su tiempo
Entonces, ¿qué impacto ha tenido el Mundial? Bueno, es difícil decirlo.
Con el mercado de fichajes ya cerrado, las cifras sobre los participantes en el Mundial presentan un panorama bastante desolador. Los datos de asistencia todavía no están lo suficientemente completos como para hacer grandes afirmaciones sobre ningún club de la MLS. La liga intentó presentar el torneo como una especie de puerta de entrada a su producto. Pero, seis semanas después de la final, cuesta encontrar el hilo que conecte el España-Argentina en el New York/New Jersey Stadium con cualquier aumento significativo del interés por la MLS.
Quizá, entonces, nuestras expectativas siempre fueron erróneas. En primer lugar, es realmente difícil dar con los fichajes adecuados cuando la MLS coincide con el Mundial. La incorporación de jugadores requiere mucho trabajo previo, seguimiento y muchos más procesos que simplemente "fichar a una gran estrella". Históricamente, apostar fuerte por jugadores después de un puñado de buenos partidos en grandes torneos no siempre ha sido una decisión inteligente. Intenta fichar a una estrella de un torneo y meterla en un equipo a mitad de temporada. Puede que no sea una receta para el éxito.
En un plano más general, es posible, si no probable, que la MLS y el Mundial existan en dos universos futbolísticos separados. Ese siempre ha sido el encanto y la maldición del fútbol estadounidense. Es distinto, inusual y poco familiar. Cuando "finge" ser europeo, se le tacha de "inauténtico". Cuando se inclina por su lado estadounidense, da "vergüenza ajena".
La cuestión aquí es que la MLS es muy divertida. Discute sobre la calidad todo lo que quieras; esta liga es caótica por naturaleza, en el mejor sentido posible. Como producto, está rindiendo muy por encima de las estrictas normas financieras que se le imponen. La batalla de la MLS contra la esfera más amplia del fútbol no es necesariamente una cuestión de calidad, sino de percepción. Si el Mundial iba a cambiar la forma en que se ve a la liga, entonces todas las partes implicadas han errado el tiro. Lo único que puede hacer la liga es mejorar con el tiempo. Y, con Mundial o sin él, quizá simplemente necesite tiempo para lograrlo.