Casemiro dejó clara una cosa en su rueda de prensa de presentación con el Inter Miami: tenía muchas otras opciones.

Lo querían clubes de todas partes: Italia, España, Arabia Saudí y otros lugares de Europa. Probablemente podría estar jugando la Champions League en algún sitio. Pero la MLS y, más en concreto, Lionel Messi, lo atrajeron al sur de Florida. Casemiro quería estar aquí. Esta liga era un encaje ideal para un jugador en el ocaso de su carrera.

Se puede y se debe debatir si es el encaje adecuado para este equipo de Miami. Casemiro es viejo y lento. Miami necesita juventud y ritmo. Pero el fichaje tiene mucho sentido desde el punto de vista de la liga. La propia MLS, que desde hace tiempo presume de su capacidad para atraer grandes nombres, puede señalar a Casemiro como prueba de concepto: tres títulos de LaLiga, cinco Champions League, una Copa América, todo ello reunido en un potente mediocentro defensivo brasileño. Un Galáctico, Casemiro no es. Pero es un nombre conocido por todos y, con bastante claridad, uno de los centrocampistas con más talento que han jugado en el Real Madrid.

Pero en el año 2026, después de un Mundial, Casemiro debería ser una gota en el océano. Debería ser uno entre decenas, no una elección dentro de una lista inquietantemente corta. Durante un tiempo se dio por hecho que el Mundial traería consigo una oleada de fichajes de grandes nombres por parte de los clubes de la MLS. Este torneo iba a dar origen a una nueva era de aficionados al fútbol, y la liga respondería, a su vez, con agresividad y compromiso en el mercado de fichajes. Y aunque clubes concretos han gastado con decisión, la idea de que la MLS sería un escenario repleto de estrellas, impulsado por la descarga de dopamina de un Mundial en casa, ha demostrado estar muy lejos de la realidad.