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Lionesses No.10s 1:1Getty/GOAL

¿Experimento con Lauren James o debut de Erica Parkinson? Las opciones de Inglaterra y Sarina Wiegman para el número 10, en medio de la preocupación por el «nivel» de Ella Toone

La centrocampista del Manchester United fue inicialmente excluida de la convocatoria para enfrentarse a Grecia antes de ser llamada a última hora, lo que sugiere que ha perdido posiciones en la jerarquía y no será titular como mediapunta.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Desde el triunfo de Inglaterra en la Eurocopa de 2022, y la retirada de Fran Kirby de la selección inglesa en los meses posteriores, el dorsal 10 en el equipo de Sarina Wiegman ha pertenecido casi en exclusiva a Ella Toone. La estrella del Manchester United fue titular en cinco de los siete partidos de Inglaterra en el Mundial femenino de 2023, cuando Inglaterra alcanzó la final, y en cinco de sus seis encuentros en la Eurocopa 2025, cuando el equipo de Wiegman revalidó su corona continental.

    Ha habido momentos en los que otras jugadoras han entrado en esa posición, especialmente con Wiegman probando a Lauren James en un rol particularmente libre, pero Toone casi siempre ha recuperado el dorsal. Sin embargo, después de que la jugadora de 27 años no fuera incluida inicialmente en la última convocatoria de Wiegman, para el clasificatorio de esta semana para el Mundial femenino contra Grecia, por primera vez por motivos no relacionados con una lesión desde que la neerlandesa se hizo cargo de Inglaterra hace más de cinco años, ¿podría estar gestándose un cambio?

    Al explicar la ausencia, Wiegman quiso dejar claro que confía en Toone, y en Chloe Kelly, que también fue omitida, en su capacidad para volver a su mejor nivel y, a su vez, regresar a la selección inglesa. Cuando Lucy Bronze tuvo que retirarse por lesión unos días después, fue Toone a quien volvió a incluir. Pero será muy interesante ver qué aspecto presenta esta semana el rol de la número 10, después de que no estuviera previsto que participara la estrella del United, y podría tener consecuencias muy importantes para el futuro.

  • Experimento de James

    Lauren James England Women 2026
    Getty Images

    Wiegman ha probado con regularidad a James en el papel de mediapunta, pero no ha funcionado tan bien desde la decisión de dejar atrás el sistema 3-5-2

    Al margen de Toone, el principal foco de experimentación de Wiegman en la posición de mediapunta en los últimos tiempos se ha centrado en James. En el Mundial de 2023, tras dos actuaciones bastante planas al inicio del torneo, la seleccionadora de Inglaterra cambió a un sistema 3-5-2 que situó a James en un rol con libertad de movimientos, desde el que destrozó a China con una actuación increíble.

    Sin embargo, cuando la estrella del Chelsea fue expulsada en el siguiente partido, contra Nigeria, su sanción allanó el camino para el regreso de Toone. No mucho después de ese torneo, terminó la experimentación con ese sistema, que era el que mejor se adaptaba a la libertad concedida a James.

    El 4-3-3 al que ha vuelto Wiegman no termina de permitir que James juegue como mediapunta y, al mismo tiempo, ofrecer el equilibrio adecuado al equipo en general. Eso quedó patente en la Eurocopa 2025, donde Wiegman arrancó con James en un papel central. Después de ver cómo Francia simplemente superaba a su equipo en una derrota preocupante, cambió de enfoque, devolvió a James a la banda y volvió a meter a Toone en la mediapunta para el resto del torneo, que Inglaterra ganó.

  • Encontrar el equilibrio

    England v Wales - UEFA Women's EURO 2025 Group D
    Getty Images Sport

    Encontrar la fórmula adecuada para utilizar a James por el centro en la selección inglesa podría ser un objetivo concreto para Wiegman en esta ventana internacional

    Toone pone ahora rumbo a Creta con el grupo después de haber sido convocada a última hora por una lesión, pero, dado que Wiegman dijo la semana pasada que el nivel de Toone no era el que esperaba, lo que llevó a su descarte inicial, difícilmente se espera que sea la primera opción para el rol de '10' en estos próximos partidos.

    Así, hay varias líneas de pensamiento en torno a la posición de cara a este próximo parón internacional, compuesto por una eliminatoria a doble partido contra Grecia, a la que Inglaterra debería superar con comodidad.

    Una gira en torno a James y a si Wiegman puede encontrar la estructura adecuada en el equipo para utilizarla en un papel más centrado, de una manera que potencie al máximo a la estrella del Chelsea y que también beneficie al equipo.

    Está claro que James ofrece su mejor versión cuando se le da libertad para moverse y ocupar los espacios en los que puede hacer más daño al rival. Sin embargo, eso no tiene por qué ser por dentro. En el Chelsea, la entrenadora Sonia Bompastor, por ejemplo, ha encontrado mucho rédito utilizándola desde la izquierda.

    La cuestión es qué funciona mejor para Wiegman y para esta Inglaterra, algo con lo que la seleccionadora podría experimentar en este parón.

  • Mirando al futuro

    Erica Parkinson England Women 2026
    Getty Images

    Wiegman podría optar por probar algo nuevo en la mediapunta, dando el debut a la talentosa adolescente Erica Parkinson

    Sin embargo, hay dudas sobre hasta qué punto Wiegman podrá sacar conclusiones sobre todo eso en estos partidos, dado que Grecia se replegará en bloque bajo y defenderá. No parece que vaya a ser un encuentro en el que se ponga a prueba el equilibrio de Inglaterra como equipo.

    Así que quizá tenga más valor fijarse en Erica Parkinson, que bien podría ser la mediapunta del futuro de Inglaterra. La jugadora de 18 años fue llamada por primera vez en abril y, después de comenzar bien su etapa en Estados Unidos con el North Carolina Courage, regresa esta semana y podría debutar.

    Parkinson tiene un talento increíble, es capaz de encontrar espacios, filtrar un pase y disparar a portería con la misma soltura, todo ello mientras exhibe una impresionante capacidad de trabajo. Todo eso le ayudó a ser nombrada mejor jugadora joven del año en Portugal mientras jugaba para el Valadares Gaia, a ascender rápidamente por las categorías inferiores de Inglaterra y a ganarse esa primera llamada con Inglaterra antes incluso de cumplir los 18. Parkinson está lista para dar el siguiente paso y este sería un gran partido para empezar.

  • Evaluando opciones

    Sarina Wiegman 2026
    Getty Images

    Wiegman tiene otras opciones que puede valorar en los próximos partidos contra Grecia, ya que antes ha utilizado a otras jugadoras en la posición de mediapunta

    También tendría valor que Wiegman siguiera evaluando las credenciales de sus otras opciones para el centro del campo. Ninguna de Laura Blindkilde Brown, Lucia Kendall o Jess Park juega actualmente en el rol de número 10 a nivel de club, pero ya lo han hecho antes, tienen cualidades para hacerlo y han jugado ahí con Inglaterra en el pasado.

    No sorprendería ver a Toone saltar al campo y tener la oportunidad de demostrar que su nivel también puede ser más alto, ahora que está con el grupo.

    Pero en un momento en el que la estrella del United no entró inicialmente en la convocatoria debido a su reciente estado de forma y Grace Clinton, una buena opción como número 10 cuando irrumpió por primera vez en el equipo, sigue sin entrar tras un complicado inicio de etapa en el Manchester City, establecer más profundidad en la mediapunta debería ser una prioridad para Wiegman e Inglaterra, con el Mundial femenino de 2027 cada vez más en el horizonte, a partir de esta semana.