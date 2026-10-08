Desde el triunfo de Inglaterra en la Eurocopa de 2022, y la retirada de Fran Kirby de la selección inglesa en los meses posteriores, el dorsal 10 en el equipo de Sarina Wiegman ha pertenecido casi en exclusiva a Ella Toone. La estrella del Manchester United fue titular en cinco de los siete partidos de Inglaterra en el Mundial femenino de 2023, cuando Inglaterra alcanzó la final, y en cinco de sus seis encuentros en la Eurocopa 2025, cuando el equipo de Wiegman revalidó su corona continental.

Ha habido momentos en los que otras jugadoras han entrado en esa posición, especialmente con Wiegman probando a Lauren James en un rol particularmente libre, pero Toone casi siempre ha recuperado el dorsal. Sin embargo, después de que la jugadora de 27 años no fuera incluida inicialmente en la última convocatoria de Wiegman, para el clasificatorio de esta semana para el Mundial femenino contra Grecia, por primera vez por motivos no relacionados con una lesión desde que la neerlandesa se hizo cargo de Inglaterra hace más de cinco años, ¿podría estar gestándose un cambio?

Al explicar la ausencia, Wiegman quiso dejar claro que confía en Toone, y en Chloe Kelly, que también fue omitida, en su capacidad para volver a su mejor nivel y, a su vez, regresar a la selección inglesa. Cuando Lucy Bronze tuvo que retirarse por lesión unos días después, fue Toone a quien volvió a incluir. Pero será muy interesante ver qué aspecto presenta esta semana el rol de la número 10, después de que no estuviera previsto que participara la estrella del United, y podría tener consecuencias muy importantes para el futuro.