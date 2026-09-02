Exclusiva de Mary Fowler: la estrella olvidada del Manchester City está deseando volver para defender a las campeonas de la WSL tras un tiempo de reflexión durante la recuperación del ligamento cruzado anterior
No es de extrañar que Mary Fowler crea en el destino. Las semifinales de la FA Cup 2024-25 le dejaron uno de los momentos más duros de su carrera, al cruzarse en su camino una devastadora lesión de rodilla. Pero, 12 meses después, el mismo escenario de la misma competición fue el lugar del mayor momento de su regreso hasta ahora, como parte de un camino que llevó al Manchester City a ganar el trofeo por primera vez en seis años.
Fowler todavía estaba en las primeras fases de su vuelta cuando el City se vio 2-0 abajo ante el Chelsea en Stamford Bridge, con cinco minutos por jugarse. Una rotura del ligamento cruzado anterior en la derrota ante el Manchester United el año anterior la había mantenido 10 meses de baja, dejándola destrozada mientras su equipo quedaba eliminado de la última competición en la que seguía con vida durante una campaña decepcionante.
Sin embargo, cuando el City se vio ante ese mismo desenlace a principios de este año, Fowler hizo valer que estaba disponible. A los pocos segundos de entrar al partido, sus primeros toques de la tarde acabaron en un remate maravilloso, que, según la entrenadora Andree Jeglertz, cambió la dinámica de la eliminatoria. Minutos después, Khadija Shaw igualó el marcador y luego ganó el partido en la prórroga, enviando al City a Wembley, donde se completaría un doblete de liga y copa.
«De una forma extraña, acabó siendo un momento poético porque también fue el partido en el que me lesioné, así que se cerró el círculo, y eso estuvo bien», señala Fowler en declaraciones a GOAL antes de que este fin de semana arranque la nueva temporada de la Women’s Super League. «Fue bastante guay porque siento que tengo momentos raros así, en los que de verdad creo en el universo y en las energías y todo eso. En ese momento pensé: “Guau, sentí que estaba destinado a pasar”».
Encontrar lo positivo
Esa reflexión es una muestra de lo bien que Fowler gestionó mentalmente su tiempo alejada de los terrenos de juego. «Curiosamente, disfruté de ese tiempo mientras estuve de baja», admite.
Eso no quiere decir que el diagnóstico no fuera «devastador», ya que describe «el miedo a lo desconocido» como algo que la hizo sentirse «un poco ansiosa y un poco triste». Estar a 16.093 km de su casa en Australia tampoco ayudó.
«Soy una persona bastante independiente y me gusta tener mi rutina, mi libertad y esas cosas. Estar lesionada me quitó eso un poco porque necesitaba depender de la gente», explica. «Cuando me di cuenta de eso, pensé: "Oh, en realidad nunca he sido una persona para la que el fútbol lo es todo". Nunca ha sido lo único que quiero hacer, así que pude cambiar de perspectiva bastante rápido y ver que, en realidad, curiosamente, se me había regalado mucho tiempo para hacer otras cosas y siento que realmente aproveché al máximo ese tiempo».
Regalo de tiempoGetty Images
Eso incluyó muchas cosas diferentes. Ya fuera escribir su libro, desfilar en la Paris Fashion Week o volver a conectar con su amor por el arte, Fowler encontró la manera de «desconectar un poco del fútbol y de mi identidad como futbolista», lo que le permitió explorar quién era sin ello.
«Cosas simples como que, normalmente, yo solo vendría a trabajar, así que realmente no me arreglaría ni nada. En cambio, cuando estaba lesionada, pensaba: “Vale, tengo rehabilitación, pero necesito animarme un poco más y tener confianza en otras áreas”, así que empecé a arreglarme mucho más y de verdad encontré otra alegría en hacerlo», dice. «Es una cosa tan pequeña, pero creo que todo formaba parte de explorar quién era Mary sin tener el fútbol como el pilar principal de confianza para mí en mi vida. Eso fue bonito».
Esas alegrías se complementaron con varias cosas. Una fue una rehabilitación que Fowler atribuye al personal del City por hacerla «tan agradable» con su «energía» y su «profesionalidad» en todo momento. «Celebraban mis progresos», explica. «Siempre sentía que tenía algo bueno a mi favor».
El entorno en el que Fowler completó esa rehabilitación era muy feliz porque también era uno ganador, mientras el City avanzaba hacia el título de la WSL. Eso hizo que para la jugadora de 23 años fuera agradable ver a sus compañeras desde la banda y estar cada día en las instalaciones, aunque no estuviera jugando.
Mantener la paciencia
Luego llegó la reaparición. Saliendo desde el banquillo en los últimos compases de la goleada por 5-1 del City al Chelsea en el Etihad Stadium, una victoria que prácticamente puso fin a la carrera por el título de la WSL a principios de febrero, la vuelta de Fowler a estar en forma dio realmente un paso adelante en la Copa Asiática el mes siguiente, donde fue titular en cinco partidos en 17 días mientras Australia alcanzaba la final.
«Fue un torneo un poco extraño para mí porque, desde el punto de vista del rendimiento, pensaba: “Quiero hacerlo lo mejor que pueda”, pero desde el punto de vista físico, pensaba: “Acabo de volver”», dice. «Estuvo bien reflexionar sobre eso antes incluso de empezar el torneo para no afrontarlo con unas expectativas tan altas».
Fowler siguió dando asistencias clave contra China y Corea del Sur, después de marcar en la victoria sobre Irán, aunque admite: «Sentía que, por momentos, era la jugadora que era antes de lesionarme, pero luego en otros momentos pensaba: “Oh, Dios mío”. La cabeza me decía que hiciera algo, pero las piernas no se movían. Esos eran los momentos en los que pensaba: “Vale, ten un poco de paciencia. Volverá”».
Eso es lo que la hace estar aún más motivada para el Mundial del próximo verano, para el que Australia, semifinalista en 2023, ya se ha clasificado. «Después de la Copa Asiática sí que fue muy gratificante llegar hasta donde llegamos y, a nivel individual, hacer lo que hice. Pero, al mismo tiempo, tenía muchísima hambre de pasar a lo siguiente porque, por dentro, sabía que podía hacer mucho más, pero todavía no estaba del todo ahí».
Aportando su granito de arena
Eso es también lo que Fowler está ilusionada por mostrar en esta próxima temporada. Su gol contra el Chelsea en las semifinales de la FA Cup fue un recordatorio de sus cualidades para cambiar partidos y una oportunidad para hacer una contribución importante en una temporada enorme para el City, en la que puso fin a una espera de 10 años para volver a ganar la WSL y a una espera de seis años para volver a levantar la FA Cup.
«Personalmente, quiero sentir que he contribuido de alguna manera», dice Fowler. «Creo que, como compañera de equipo, puedes aportar mucho fuera del campo, pero creo que siempre existe ese deseo de ser alguien que también haya desempeñado un papel dentro del campo».
Y lo hizo, ya que el City se quitó de encima los fantasmas de anteriores peleas por el título que se quedaron cortas y ganó sus primeros trofeos desde la llegada de la jugadora de 23 años en 2022. «Fue muy especial. Incluso sin estar en el campo, fue bonito sentir lo especial que fue, porque llevo aquí algunos años y hemos estado cerca de ganar títulos, pero siempre nos hemos quedado a las puertas al final», afirma.
«Lo he dicho desde el principio: este grupo de chicas es muy especial. Siempre ha parecido un grupo que merecía ganar algo, pero nunca terminábamos de conseguirlo. Así que fue realmente gratificante ver por fin a las chicas poner todo ese trabajo duro durante la temporada y luego conquistar ese trofeo al final».
Con ganas de más
Esta temporada es diferente. Después de haber sido durante tanto tiempo las perseguidoras, ahora será el City el perseguido, como vigente campeón de la WSL y defensor de la FA Cup. Pero este grupo no transmite la sensación de haber levantado el pie del acelerador, a pesar de esos logros.
«Ya lo he visto en las jugadoras», contó el entrenador Jeglertz a GOAL. «Ya tienen una confianza magnífica, serena, pero también con curiosidad por ver cómo damos el siguiente paso. ¿Qué hacemos para ser un poco mejores? Ya lo veo y eso es algo que tenemos que mantener durante todo el año».
Fowler está de acuerdo. «Siento que no somos realmente un equipo movido por el ego. No creo que tengamos jugadoras arrogantes, pero sí creo que tenemos jugadoras que exigen estándares altos y eso nos viene muy bien, porque creo que impulsa nuestro rendimiento semana tras semana. Creo que esa es una de las razones por las que conectamos tan bien. Todas quieren realmente tener un nivel de fútbol muy alto y ahí es donde encontramos la alegría de estar sobre el campo.
«Creo que en temporadas anteriores quizá nos quedamos cortas porque faltaba un poco esa mentalidad con la que sintiéramos de verdad que éramos capaces de ganar. Pero creo que ahora que ya lo hemos hecho, la sensación es: “Sois muy capaces y podéis volver a hacerlo”».
Las incorporaciones de Beth Mead, dos veces campeona de Europa con Inglaterra y ganadora de la Champions League con el Arsenal, y Niamh Charles, otra integrante del equipo de Inglaterra que ganó la Eurocopa y del dominante Chelsea, ayudarán a mantener eso. «Creo que el club lo hace realmente bien al fichar jugadoras que encajan de verdad en el ambiente de nuestro equipo», señala Fowler.
Pero el regreso de Fowler a la plena forma es otro gran impulso. Puede que haya afrontado con una perspectiva notable sus 10 meses fuera de los terrenos de juego, pero aun así siempre estuvo deseando volver a la acción.
«Estaba deseando volver para hacer que ese momento ocurriera, como punto final de todo el trabajo que todo el mundo había hecho para devolverme ahí fuera». Con esa experiencia completada, ahora le espera toda una temporada de esa calidad capaz de cambiar partidos.