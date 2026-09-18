Exclusiva con Lewis Miley: el héroe de la cantera del Newcastle que bate récords habla sobre sus referentes, sus celebraciones de gol y los mejores ambientes
Lewis Miley es un jugador que ha progresado a toda velocidad. Después de incorporarse al sistema de cantera del Newcastle United a los siete años, en el espacio de 10 años estaba debutando con el primer equipo del Newcastle y reescribiendo los libros de historia como su debutante más joven en la Premier League.
A la edad de 17 años y 191 días, siguió batiendo récords al saltar desde el banquillo en un duelo de la Champions League contra el Borussia Dortmund. Menos de tres semanas después, dio su primera asistencia en la máxima categoría al ser titular frente al Chelsea.
Fue el tercer inglés más joven en ser titular en un partido de la élite europea, solo por detrás de Jude Bellingham y Phil Foden, y el más joven en asistir un gol para un club inglés en la Champions League, tras lograrlo en un encuentro de diciembre de 2023 contra el AC Milan.
Después de cumplir 19 años, Miley estrenó su cuenta goleadora en competiciones continentales ante el Bayer Leverkusen en diciembre de 2025, tras haber saboreado la gloria de la Carabao Cup en Wembley unos meses antes. En St James’ Park se está disfrutando de un ascenso meteórico a la fama de otro héroe salido de la cantera que sigue los pasos de algunas figuras icónicas.
¿Quién le inspiró para llegar hasta este punto, de dónde han llegado los desafíos más duros, qué se siente al marcar frente a la Gallowgate y cómo puede evolucionar su juego a partir de aquí?
Fuentes de inspiración
Miley está hecho de una pasta similar a la que ha permitido prosperar en la Premier League a algunos nombres legendarios. Mide más de 1,83 m y cuenta con unas reservas de energía inagotables que ayudan a que cualquier sala de máquinas funcione, como el campeón del mundo Patrick Vieira en el Arsenal o el ganador del Balón de Oro Rodri en el Manchester City.
No sorprende, por tanto, que sea ese perfil de centrocampista de contención el que el joven del Newcastle haya tomado como referencia a la hora de moldear su propio juego. Preguntado por aquellos que le han servido de fuente de inspiración, Miley, que hablaba en asociación con Under Armour mientras lucía sus nuevas botas Magnetico 6, dijo: «Un jugador que esté jugando ahora, diría Rodri. Llevo tiempo fijándome en él y creo que me gusta su manera de jugar, me gusta cómo juega e intento que algunas partes de mi juego se parezcan a eso, y creo que técnicamente con el balón es realmente muy bueno».
Al mirar un poco más cerca de casa, una figura destacada sobresale por encima del resto. «Obviamente, está Alan Shearer marcando todos esos goles», añadió Miley al elegir a su favorito histórico del Newcastle. «Posiciones diferentes, pero es toda una leyenda del club, alguien en quien siempre te fijas».
Siguiendo con un tema familiar, eligió como rival más exigente a un hombre que puede presumir de un Balón de Oro y de un triunfo en la Copa del Mundo. «¿El rival más duro?», reflexionó Miley. «Probablemente Rodri también esté ahí arriba, para ser justos. Es muy limpio con el balón y, cuando te acercas a él, ya ha soltado el balón, así que es un jugador muy difícil contra el que jugar».
Después añadió sobre aquellos que son capaces de encontrar tiempo y espacio cuando parece que no los hay: «Es especial. Creo que Rodri es uno de ellos. Da igual dónde esté, incluso aunque el campo esté muy cerrado, siempre parece encontrar una salida y creo que es una cualidad muy buena para tener».
Los mejores ambientes
Miley puede contar con el apasionado apoyo de una afición fiel mientras hace todo lo posible por seguir unos pasos ilustres, con St James’ Park famoso por ser uno de los estadios más ruidosos e intimidantes.
Pisar ese escenario podría considerarse algo intimidante para algunos, especialmente para los visitantes de Tyneside, pero Miley dijo sobre salir por primera vez ante gradas llenas: «Fue una pasada. Escuchar también cómo cantan tu nombre es incluso mejor, así que sí, está muy bien».
Después añadió lo siguiente sobre contener cualquier impulso de mirar a las gradas y distraerse con el color y el ruido presentes: «Cuando estás jugando no te fijas demasiado en ello, pero cuando lo vuelves a ver después del partido, siempre está bien verlo de nuevo».
Aunque siempre se puede confiar en que la Toon Army se haga oír, ¿dónde se han vivido los mejores ambientes a domicilio para Miley, entre competiciones nacionales y europeas? Dijo: «Borussia Dortmund estuvo bien cuando jugué allí, cuando debuté en la Champions League. El PSG también estuvo bien, buen ambiente. En la Premier League el ambiente es un poco diferente, pero siempre hay mucho ruido y siempre es un buen ambiente para jugar».
Celebración del primer gol
Miley ha dado a los aficionados de Newcastle muchos motivos para celebrar, y pretende ofrecer más razones de alegría a lo largo de la campaña 2026-27, mientras trabaja en un contrato de larga duración.
Marcó tres goles la temporada pasada, lo que se ha convertido en su mejor registro personal, así que ¿es esa una faceta de su juego en la que busca trabajar para aportar más de cara a puerta? El propio jugador dijo: «Sí, desde luego. Creo que siempre intento marcar más goles, tratar de llegar al área cuando están centrando el balón o algo así. Pero, sí, siempre intento añadir más goles».
Cuestionado sobre si tiene una cifra en mente, Miley añadió: «La verdad es que no tengo un número. Como digo, solo intento entrar en el área tanto como sea posible y tratar de tirar todo lo que pueda para ver si puedo marcar más goles».
Después de estrenarse en la Premier League contra el Fulham en diciembre de 2023, Miley celebró con el muy querido deslizamiento de rodillas. Preguntado sobre si fue algo instintivo, sin que hubiera nada planeado, ni siquiera un saludo con un brazo al estilo de Shearer, dijo: «No, la verdad es que no tenía nada planeado. Pero, en ese momento, pensé en deslizarme de rodillas delante del Gallowgate, así que fue un buen momento. Lo disfruté mucho. Pero fue incluso mejor al ser en el Gallowgate».
Viviendo un sueño de infancia
Miley ha lucido su fútbol en escenarios como la Premier League y la Liga de Campeones, además de vivir las celebraciones salvajes de la Copa de la Liga en Wembley en marzo de 2025, pero ¿debutar con el club del que eras hincha de niño representa el sueño definitivo hecho realidad para quienes tienen la suerte de lograrlo?
La estrella nacida en Stanley dijo: «Sí, yo diría que sí. Creo que, obviamente, al ser también el club de mi infancia, siempre he visto al Newcastle desde que era muy pequeño, así que creo que eso significará tanto como cualquier otra cosa: saltar a ese campo y luego seguir jugando como ahora».
Como forofo del Newcastle, los derbis ante el Sunderland significan más que la mayoría de los otros partidos. Para quienes están en la grada, la rivalidad Tyne-Wear consiste en animarse lo máximo posible.
Al explicar cómo deben prepararse para la batalla quienes saltan al campo, Miley dijo: «Siempre es un gran momento para los aficionados. Yo solo me centro en mi partido y no le doy demasiadas vueltas a todo, y de verdad que solo tienes que mantener la calma. Simplemente no creo que puedas pensar demasiado en ello y hay que jugar como juego normalmente».
El objetivo de Inglaterra: ganar un título
Ese enfoque le ha venido bien a Miley hasta ahora, permitiéndole disfrutar de un ascenso meteórico, y esta temporada debería superar los 100 partidos oficiales con el Newcastle, si todo va bien. Está totalmente adaptado a las exigencias de competir al más alto nivel.
Preguntado por qué hace de la Premier League una de las divisiones más difíciles de conquistar, con tanto debate siempre sobre la velocidad y la intensidad física del fútbol inglés, Miley dijo: «Creo que al abrirte camino siendo un jugador joven, es una liga realmente física. Así que creo que primero tienes que responder a esas exigencias y luego dejar que tu juego se imponga, como juego yo normalmente, en realidad».
A continuación habló de las diferencias más destacadas al medirse a rivales de países como España, Italia, Alemania y Francia: «Diría que en la Champions League a veces puede que no sea tan físico, porque puedes estar jugando contra algunos equipos extranjeros, que creo que se basan más en lo táctico y en lo técnico. Creo que depende del partido, pero la mayoría de los encuentros suelen ser más físicos, la verdad».
Junto a sus compromisos con su club, Miley también ha progresado en las categorías inferiores de Inglaterra como estrella internacional. Ya ha llegado a la sub-21 y espera formar parte de los planes de Inglaterra el próximo verano en su intento de lograr un triplete de títulos en el Campeonato de Europa.
Sobre ese objetivo de levantar el trofeo, después de seguir desde la distancia cómo se alzaban grandes títulos en 2023 y 2025, dijo: «Eso espero. Sería genial. También sería algo ilusionante. Así que sí, como dices, ojalá podamos mantenerlo y volver a ganar el torneo».
Encontrando pequeñas mejoras
Si Miley quiere alcanzar sus objetivos con el Newcastle e Inglaterra, necesitará seguir mejorando de forma constante. Las «ganancias marginales» se han convertido en palabras de moda en el deporte moderno, y Under Armour está ayudando a Miley a cubrir esos aspectos en lo que respecta a la equipación y el calzado.
Sobre esa colaboración y sobre lucir el último lanzamiento de UA, dijo: «Hasta ahora ha sido genial con Under Armour. He disfrutado mucho llevando las botas y siento que además son muy cómodas, lo que realmente me ha ayudado. He disfrutado mucho jugando con ellas y espero seguir así».
Las Magnetico 6 están diseñadas para el control, ofreciendo un mejor toque y una mayor comodidad desde el pitido inicial hasta el final. Combinando un ajuste adaptable con una amortiguación reactiva y una depurada tecnología de toque, las botas están pensadas para futbolistas que buscan influir en cada fase del juego.
En el corazón del modelo está el innovador upper Liquid Clone de Under Armour, que se amolda perfectamente al contorno del pie para ofrecer un ajuste personalizado y un mejor primer toque, junto a un contrafuerte de talón esculpido que proporciona una puntera fluida y un rediseñado sistema de amortiguación bajo el pie que ofrece una sensación de ajuste total y genera una mayor confianza a la hora de recibir el balón en espacios reducidos.
Miley, como alguien que rinde con una compostura y una madurez impropias de su edad, que dirige el juego desde el centro del campo, encuentra espacios con inteligencia y hace progresar el balón con precisión, encaja perfectamente, según se considera, con las botas que lleva.
También añadió sobre cómo Under Armour está ayudando a su desarrollo continuo dentro y fuera del campo: «Han sido geniales. Obviamente, todas las botas han sido realmente buenas y me ha encantado llevarlas hasta ahora. Ha sido genial».
Sobre cómo es su preparación y rutina en los días de partido, siendo importante asegurarse de que siempre esté listo para salir con todo, Miley dijo: «Creo que simplemente mantener la concentración, la verdad. Creo que, a medida que se acerca el partido, centrarme en mi juego y no darle demasiadas vueltas, simplemente jugar como juego yo, la verdad, y estar tranquilo. No tengo muchas supersticiones, para ser sincero. Soy bastante relajado y eso simplemente me permite jugar mi juego».
Mantener la calma bajo presión es una cualidad que ha permitido a Miley prosperar, con el apoyo de compañeros, entrenadores y socios comerciales. Ha llegado muy lejos en relativamente poco tiempo, pero no hay señales de que vaya a bajar el ritmo, porque siempre hay más sueños por perseguir.