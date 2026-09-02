Exclusiva con Bruno Fernandes: dentro de la mente del rey de las asistencias del Manchester United y cómo se ha convertido en un monstruo creador de goles
Bruno Fernandes envejece como el buen vino. El capitán del Manchester United cumple 32 años la próxima semana, pero su influencia en Old Trafford no deja de crecer, como demostró con su impresionante hat-trick en la goleada por 5-2 del domingo sobre el recién ascendido Ipswich Town.
Ganar el premio al Jugador del Año de la PFA 2025-26 podría haberse considerado el punto culminante de la carrera de Fernandes en el United, pero todavía tiene hambre de más. Aun así, le será difícil superar sus hazañas individuales de la temporada pasada.
Fernandes dio la asombrosa cifra de 21 asistencias mientras el United terminaba tercero en la liga, superando el récord en una sola temporada que hasta entonces compartían Thierry Henry y Kevin De Bruyne. Generó una media de cuatro ocasiones por partido, más que cualquier otro jugador en las cinco grandes ligas europeas.
El Manchester United le debe a Fernandes una enorme gratitud por su increíble regularidad, y los 68 millones de libras (92 millones de dólares) que pagó al Sporting CP en enero de 2020 ahora parecen una de las grandes gangas de todos los tiempos. La pregunta es: ¿cómo se convirtió en el imparable monstruo generador de goles que es hoy? Hablando en el podcast Beast Mode On en los premios de la PFA, Fernandes reveló algunos de sus secretos y ofreció una visión fascinante de su mentalidad inquebrantable...
Proceso de aprendizaje junto a Raphinha
Fernandes actúa como mediapunta en el United y rinde al máximo en y alrededor del área, pero a menudo cede a su impulso natural de bajar a recibir y dirigir la salida de balón. Esto se debe a su formación futbolística inicial en los clubes italianos Novara, Udinese y Sampdoria, donde se situaba por delante de la defensa como un creador de juego al estilo de Andrea Pirlo.
Después de fichar por el Sporting CP en 2017, Fernandes adelantó su posición para convertirse más en un centrocampista box-to-box, y su producción de goles y asistencias aumentó rápidamente. La oportunidad de trabajar con Raphinha, el exextremo del Leeds que ha llegado a convertirse en candidato al Balón de Oro en el Barcelona, durante dos temporadas completas en Portugal tuvo un efecto transformador en el juego de Fernandes, ya que empezó a asumir más riesgos con el balón.
«Tuve la suerte en mi carrera, y más aún cuando llegué a la Premier League, de tener jugadores que entendían que yo iba a ver la jugada antes. Así que hacían el desmarque un poco antes porque sabían que yo lo iba a ver. Me di cuenta de eso cuando fui al Sporting, ese fue el paso que di para ser incluso mejor», dijo Fernandes en el podcast Beast Mode On. «Jugué allí con jugadores como Raphinha, que era uno de los jugadores a los que encontraba con el pase, porque también era alguien que entendía: “Bruno puede jugar de un toque aquí, así que tengo que ir”. Eso me ayudó mucho, tener jugadores por delante de mí que también reconocían que yo iba a leerlo más rápido».
El escáner definitivo
La técnica y la ejecución de Fernandes eran una delicia de ver en el Sporting, y en el United se ha vuelto aún más pulido. Sin embargo, lo que de verdad le distingue de sus iguales es su capacidad para escanear el campo y estar siempre un paso por delante de los rivales.
«Tengo que visualizar el juego. Siempre que se está jugando el balón necesito mirar a mi alrededor para ver qué está pasando, cuál va a ser el pase», dice. «La mayor fortaleza de mi carrera siempre ha sido mi manera de pensar y de hacer las cosas un poco más rápido porque no soy el más rápido ni el más fuerte, así que necesito visualizar las cosas antes e intentar hacer que pasen antes de que algunas personas se den cuenta de que voy a hacerlo. Creo que esa fue mi principal habilidad y lo principal para convertirme en un gran futbolista al máximo nivel».
No se puede intimidar físicamente a Fernandes porque es demasiado escurridizo e inteligente. Es un maestro anticipando dónde se va a abrir el espacio y jugando el balón a zonas en las que sus compañeros pueden hacer más daño. Cuando están en su misma sintonía, como lo estaba Raphinha, es casi imposible evitar que rompa líneas.
Anthony Martial, Edinson Cavani y Marcus Rashford han conseguido aprovechar al máximo el genio de Fernandes en el United a lo largo de los años, y Benjamin Sesko construyó una gran conexión con el maestro portugués en la segunda mitad de la pasada temporada. Parece tener un mapa del campo en la cabeza y busca constantemente maneras de desbloquear bloques defensivos rígidos en lugar de pasar hacia los lados o hacia atrás.
Cara a cara con Sesko
A pesar de ser ya un centrocampista completísimo que probablemente entraría en el once inicial de cualquiera de los clubes de élite de Europa, Fernandes nunca deja de esforzarse por mejorar. Para él, la intensidad en los entrenamientos es la clave para sacar la mejor versión de sí mismo los días de partido.
«Cuando juegas es cuando mejoras. Siempre he afrontado mis sesiones de entrenamiento como si fueran un partido en todo momento», afirma. «Probablemente esa fue la diferencia para ser aún mejor. No me conformo con ir simplemente a entrenar. Necesito entrenar al máximo».
Fernandes también posee un fuerte espíritu competitivo y una dureza que nace de su infancia. «Cuando creces, en mi época, juegas mucho en la calle», añadió. «Yo casi siempre era de los más pequeños, porque mi hermano me saca cinco años, así que jugaba contra él y sus amigos. Me acostumbré a perder, pero también a ganar a gente que era más fuerte que yo. Así que nunca me da miedo meter la pierna o ir a un duelo».
En otras palabras, al capitán del United le encantan los desafíos y lleva al campo de entrenamiento una mentalidad de “si no es duro, no estoy creciendo”. Fernandes es especialmente aplicado a la hora de corregir sus debilidades, y puso como ejemplo una situación en la que se midió cara a cara con Sesko.
«La temporada pasada, en un entrenamiento, tuve que hacer una carrera de 45,72 metros con Benjamin Sesko», reveló. «Yo salí dos pasos por delante y él estaba detrás de mí, así que me exigí al máximo y batí mi velocidad punta más alta, que era de 35,5 [km/h]. Él llegó a 37 [km/h] y algo al final, por eso me alcanzó al final, pero me sentí muy orgulloso de mí mismo porque Ben es un jugador muy fuerte, muy físico y muy rápido. Pero eso es lo que me gusta de los entrenamientos, enfrentarme a los que sé que son mejores que yo en algo para ponerme a prueba».
La joya de la era posterior a Fergie
Esa determinación también ha convertido a Fernandes en un capitán modélico. Hubo algunos problemas de adaptación cuando heredó el brazalete de Harry Maguire en 2023, pero Fernandes se ha transformado poco a poco en un auténtico líder. Es un comunicador seguro y claro, da un ejemplo brillante con su calidad con el balón y su esfuerzo sin él, y todo el mundo acude a él en busca de inspiración.
La era posterior a Sir Alex Ferguson en Old Trafford ha sido en gran medida miserable, pero ningún otro jugador ha hecho más por intentar devolver al club a glorias pasadas. Incluso si no se aceptan sus credenciales como capitán, ese hecho es indiscutible sobre la base de su notable registro de 219 participaciones de gol en 329 apariciones en todas las competiciones.
Todos y cada uno de los aficionados del United en el planeta estarían de acuerdo en que Fernandes es el mejor fichaje del club en los últimos 13 años. También se le compara regularmente con las figuras legendarias que desempeñaron papeles clave bajo las órdenes de Ferguson.
Lo importante, sin embargo, es que Fernandes nunca se deja llevar por la expectación y, sobre su filosofía general, afirma: "Lo que pongo en mí mismo es ser una mejor versión de mí mismo y no intentar superar a otra persona".
Acallando a los críticos
Sin embargo, como cabeza visible de un club del tamaño del United, Fernandes también es un blanco fácil para las críticas. De hecho, los ex del Manchester United suelen ser los más duros con él, incluido Roy Keane, que describió la persecución de Fernandes del récord de asistencias de la Premier League como un "número de circo" y sugirió que la estaba priorizando por delante de ganar partidos.
Patrice Evra, por su parte, afirmó recientemente que Fernandes está demasiado obsesionado, al declarar en su directo de Kick, en nombre de Stake: "Ahora que ha ganado el premio al Jugador del Año, no quiero verle ganarlo otra vez. Quiero que Bruno sea parte del equipo. Mi preocupación con Bruno es que no controla el juego. Jugué con gente como Paul Scholes, Sir Alex Ferguson decía: 'Pásasela a Paul Scholes', porque sabe cuándo controlar el juego, cuándo ir hacia delante o cuándo mantener la posesión".
Este tipo de comentarios son extremadamente injustos. El United nunca se habría clasificado para la Champions League la pasada temporada sin Fernandes impulsándolo hacia delante en cada oportunidad; es un ganador nato y pedirle que juegue de una forma más contenida privaría al equipo de su arma más potente.
Sería comprensible que la confianza de Fernandes fluctuara por todo el ruido exterior. Afortunadamente para el United y su actual entrenador, Michael Carrick, tiene la suficiente fuerza de voluntad como para aislarse de ello.
"Siempre me he dicho a mí mismo que crea en mí. Porque, a lo largo de tu carrera, vas a tener momentos en los que la gente va a dudar de lo bueno que eres, o de lo bueno que puedes llegar a ser", dice Fernandes. "Eso siempre va a estar ahí, desde el principio hasta el final. No va a cambiar. No importa cuánto lo demuestres. No importa cuántos de estos (señala el trofeo al Jugador del Año de la PFA) consigas. La gente siempre va a dudar.
"A alto nivel siempre, semana a semana y a veces cada tres días, vas a recibir algo de reconocimiento; otros días vas a recibir malas palabras. Simplemente tienes que lidiar con eso y creer en ti mismo, porque si llegas a ciertos lugares es porque has hecho algo bien".
Lealtad y pasión
Fernandes merece una valoración mucho mayor, especialmente si se tiene en cuenta lo leal que ha sido con el United. El internacional portugués estuvo muy vinculado no hace mucho con un fichaje por el Real Madrid, y el año pasado rechazó un lucrativo traspaso a Arabia Saudí que le habría proporcionado a él y a su familia unas riquezas más allá de sus sueños más salvajes.
El United solo ha ganado una FA Cup y una League Cup durante los seis años de Fernandes en el club, así que nadie podría haberle culpado si se hubiera dejado tentar. Pero el portugués, que según se informa está en conversaciones para ampliar su contrato más allá de su fecha de expiración en 2027, ha declarado públicamente hasta qué punto le apasiona lograr cosas más grandes en Mánchester.
Pese a lo que pueda creer Keane, eso significa éxitos colectivos y no un mayor reconocimiento individual. La respuesta de Fernandes cuando le preguntaron qué significa para él el récord de asistencias sirve en cierta medida para subrayarlo. Reconoció que era un logro «especial», pero añadió: "Nunca fue un objetivo superar a Thierry y Kevin".
Cualquier otro récord que bata Fernandes será solo un subproducto de su deseo insaciable de devolver al United a la cima. Solo el tiempo dirá si el equipo de Carrick tiene suficiente profundidad de plantilla para ganar los títulos más importantes esta temporada, pero lo que sí es seguro es que Fernandes volverá a darlo todo por la causa hasta el final.
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