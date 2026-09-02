Exclusiva con Bruno Fernandes: dentro de la mente del rey de las asistencias del Manchester United y cómo se ha convertido en un monstruo creador de goles

A pesar de ser ya un centrocampista completísimo que probablemente entraría en el once inicial de cualquiera de los clubes de élite de Europa, Fernandes nunca deja de esforzarse por mejorar. Para él, la intensidad en los entrenamientos es la clave para sacar la mejor versión de sí mismo los días de partido.

«Cuando juegas es cuando mejoras. Siempre he afrontado mis sesiones de entrenamiento como si fueran un partido en todo momento», afirma. «Probablemente esa fue la diferencia para ser aún mejor. No me conformo con ir simplemente a entrenar. Necesito entrenar al máximo».

Fernandes también posee un fuerte espíritu competitivo y una dureza que nace de su infancia. «Cuando creces, en mi época, juegas mucho en la calle», añadió. «Yo casi siempre era de los más pequeños, porque mi hermano me saca cinco años, así que jugaba contra él y sus amigos. Me acostumbré a perder, pero también a ganar a gente que era más fuerte que yo. Así que nunca me da miedo meter la pierna o ir a un duelo».

En otras palabras, al capitán del United le encantan los desafíos y lleva al campo de entrenamiento una mentalidad de “si no es duro, no estoy creciendo”. Fernandes es especialmente aplicado a la hora de corregir sus debilidades, y puso como ejemplo una situación en la que se midió cara a cara con Sesko.

«La temporada pasada, en un entrenamiento, tuve que hacer una carrera de 45,72 metros con Benjamin Sesko», reveló. «Yo salí dos pasos por delante y él estaba detrás de mí, así que me exigí al máximo y batí mi velocidad punta más alta, que era de 35,5 [km/h]. Él llegó a 37 [km/h] y algo al final, por eso me alcanzó al final, pero me sentí muy orgulloso de mí mismo porque Ben es un jugador muy fuerte, muy físico y muy rápido. Pero eso es lo que me gusta de los entrenamientos, enfrentarme a los que sé que son mejores que yo en algo para ponerme a prueba».