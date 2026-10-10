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Neil Pierre GFX 1-1GOAL

«Evidentemente, no solo soy alto»: conoce a Neil Pierre, la estrella emergente del Philadelphia Union que marca goles, mezcla temas como DJ y ha llamado la atención del seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino

GOAL se sentó con el defensa del Philadelphia Union para hablar de sus pasiones, su etapa con la selección de Estados Unidos y, sí, su tendencia a marcar a balón parado.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Cualquier conversación sobre Neil Pierre empieza con una palabra: alto. Es imposible evitarlo. Ahí arranca cualquier informe sobre él y es la primera pregunta de casi todo el mundo con el que se cruza: «¿Cuánto mides?». ¿Le molesta un poco la pregunta? Sí. ¿Entiende también por qué se la hacen? A estas alturas, tiene que hacerlo.

    «Cuando conoces a alguien, por supuesto, eso es lo primero que ve», cuenta a GOAL. «Lo entiendo, lo comprendo, pero sí, llega un punto en el que es como: “Vale, soy muy alto, ya lo sabes”».

    Ese día, sentado en el vestíbulo del hotel de la selección masculina de Estados Unidos en Minneapolis, la prometedora estrella de 1,96 m está encantado de hablar de algo que no sea su altura. Quiere hablar de las partes de su vida que aún no conoces y que no son tan fáciles de ver.

    Está esa pasión por pinchar música que ha descubierto recientemente y que se esfuerza por dominar. Están las reflexiones sobre aquellas noches aprendiendo a cocinar en Dinamarca que, de algún modo, le prepararon para su irrupción en Filadelfia. Están sus raíces haitiano-estadounidenses, que le definen, y una cueva del hombre que empieza a llenarse de recuerdos. Incluso hay un cameo de Mauricio Pochettino, que aparece para decir que, si lo del fútbol no funciona, Pierre siempre podría ser modelo.

    Con eso Pierre se siente un poco menos cómodo, la verdad, pero la idea sigue siendo la misma: no es solo el proyecto más alto del fútbol estadounidense; también es un hombre con muchos talentos, y solo algunos de ellos están definidos por su imponente físico.

    Esos talentos le han puesto ahora en el radar de Pochettino con la selección de Estados Unidos. Pierre fue uno de los 13 debutantes en la concentración más reciente del equipo. También fue uno de los ocho adolescentes que lograron su primera internacionalidad con la selección absoluta de Estados Unidos. Al final de la ventana, Pierre sumó tres, después de tener su primer contacto real con el fútbol internacional absoluto.

    Es algo de lo que, por supuesto, quiere más.

    «Ese debut fue genial», dice. «Fue como: “Guau, hermano”. Es un momento que se quedará para siempre en mi memoria».

    Ahora todo parece posible. No era así hace apenas unos meses. Aunque la historia de Pierre comienza en Filadelfia, su camino hacia la selección de Estados Unidos se aceleró gracias a una cesión en la segunda división de Dinamarca que, en última instancia, ayudó a Pierre a darse cuenta de su propio talento dentro y fuera del campo.

  • Estudiar en el extranjero

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    Gonzales Photo

    La cesión de Neil Pierre en Dinamarca le ayudó a crecer dentro y fuera del campo antes de irrumpir en el Philadelphia Union y con la selección de Estados Unidos.


    Pierre recuerda cuándo todo esto del fútbol empezó a parecer real. Una buena concentración en Europa con la sub-15 de Estados Unidos le hizo darse cuenta de que este deporte podía ser algo más que diversión. Podía ser una carrera. A partir de ahí, empezó a subir peldaños en la cantera del club de su ciudad, el Union.

    En 2025, Pierre fue nombrado Defensor del Año de la MLS Next Pro, dejando entrever de verdad su potencial. Sin embargo, no había un camino evidente para jugar con el Union al inicio de la temporada 2026 de la MLS. Para conseguir lo que necesitaba, Pierre se marchó a jugar en el Lyngby, de la segunda división danesa, cedido por seis meses.

    Su carrera profesional significaba que Pierre no tendría la experiencia universitaria, pero sí algo parecido a estudiar en el extranjero. Si conoces a alguien que haya estudiado fuera, a menudo vuelve con historias. Pierre no es diferente. Hay historias sobre comida, cultura y fútbol. También hay historias sobre crecer como persona.

    «Tomé la decisión de ir al extranjero porque necesitaba jugar y realmente no parecía que fuera a jugar la temporada siguiente», dice. «Así surgió todo, y fue una gran decisión. El comienzo fue realmente duro, pero en cuanto las cosas empezaron a encajar y empecé a jugar más, me sentí muy cómodo con el grupo y también con el país.

    «Siento que crecí mucho a nivel personal y también como futbolista. Creo que eso me trajo de vuelta aquí, al Union, y desde entonces todo ha ido sobre ruedas».

    Lyngby es el mismo club en el que ahora juega el destacado internacional estadounidense Diego Kochen, quien recientemente habló maravillas con GOAL de la bollería de Copenhague. Pierre está de acuerdo.

    «Las chucherías están muy buenas», dice Pierre. «Sobre todo si vas a Suecia, tienen los dulces más dulces».

    Una de las lecciones más duras que vivió Pierre llegó cuando no podía tomar chucherías. Llega un momento, especialmente como deportista profesional, en el que necesitas comida de verdad. Una de las cosas más difíciles que vivió Pierre en Dinamarca fue aprender a prepararla.

    «Mi madre me dio buenas instrucciones, pero cocinar fue duro», dice. «Mi madre cocinaba muy a menudo, así que cocinar fue una lucha. Me pasaba horas haciéndole FaceTime, intentando averiguarlo».

    Al final, su etapa en el Lyngby fue transformadora. Jugó 10 partidos y marcó cuatro goles con el club. Después regresó este verano al Union y se hizo al instante con un puesto en el once titular, situándose como uno de los mejores jóvenes de la MLS. Y, en última instancia, se ganó un sitio en la selección de Estados Unidos y esas tres primeras internacionalidades.

    Durante su etapa en Dinamarca, sin embargo, Pierre descubrió facetas de sí mismo que no están relacionadas con el fútbol. La principal es la música, dice, y esa conexión con la música también le ha ayudado en el campo.

  • El impacto de la música

    Red Bull New York v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    La música se ha convertido en una parte más importante del camino de Pierre, dentro y fuera del campo.

    Pierre empezó a pinchar hacia el final de su etapa en Dinamarca. Era algo muy importante en esa parte del mundo y a Pierre le parecía divertido. Así que empezó a trastear con ello, y ya no ha parado.

    «Simplemente me relaja, me activa, lo que sea», dice. «Empecé a jugar con eso, mezclando y combinando. Es literalmente de todo: house, afrobeats, neo soul, R&B. Prefiero el R&B y el neo soul».

    Dice que el proceso creativo es reconfortante y que le lleva en distintas direcciones.

    «Me siento y simplemente pienso», dice. «Pienso mucho en canciones que estaba poniendo antes y en canciones nuevas, e intento juntarlas para que ambas suenen en partes diferentes. Quizá es un ritmo distinto de esta canción, un ritmo distinto de aquella canción, y luego, obviamente, la transición a la siguiente canción, como yo querría que fuera.

    «Me gusta hacer ritmos y melodía, o simplemente melodía, para llegar a esa siguiente canción, luego repetir eso y añadir algunos ritmos extra. Si quiero escuchar house, quiero añadirle algo diferente. Está bastante bien. Puedes quedarte ahí sentado mezclando y combinando cualquier cosa que quieras».

    Su nueva afición también ha ampliado la playlist de Pierre antes de los partidos. Ha descubierto que prefiere algo tranquilo. Va soltando nombres: Lauren Hill, Erykah Badu, Frank Ocean, Drake. El objetivo es calmar la mente y prepararla para la tarea que tiene por delante.

    Sin embargo, por diversos motivos, Pierre todavía no ha recibido la responsabilidad del cable aux ni en el club ni en la selección. Después de solo unas semanas con la selección masculina de Estados Unidos, ha aprendido que será difícil arrebatárselo al grupo ya establecido.

    «La gente que lleva la playlist aquí, no voy a mentir, lo tiene controlado», dice. «Chris Richards con la playlist es top. Frankie [Westfield] y Mark [McKenzie] tendrán que resolverlo en Philly. Yo simplemente pondré mi propia música».

    Sea lo que sea lo que Pierre ha estado haciendo últimamente, le ha funcionado, eso sí, sobre todo en Filadelfia, donde su capacidad para mezclar y combinar también le ha convertido en una de las armas más peligrosas de la MLS.

  • Mentalidad a balón parado

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    ZUMA Press Wire

    Los goles de Neil Pierre a balón parado han llamado la atención, pero el recién llegado a la USMNT está decidido a demostrar que en su juego hay mucho más que altura y gol.

    Richards había oído hablar de Pierre durante meses. Su hermano pequeño está en la academia del Union, así que, pese a estar en Londres, el defensa del Crystal Palace lo conocía muy bien. Los que no lo conocían, lo vieron muy rápido en las redes sociales.

    Poco después de regresar al Union, Pierre empezó a hacerse viral. Marcó dos goles en sus tres primeros partidos y cuatro en sus primeros siete. Como se ha visto, tener a un defensa tan alto como Pierre resulta útil en las jugadas a balón parado. El Union lo descubrió rápido.

    «Cuando tuve mi oportunidad, la aproveché», dice, «y desde entonces me he mantenido ahí».

    La capacidad de Pierre para marcar a balón parado no se debe solo a su altura. También hace falta una cualidad que muchos no perciben: convicción. Pierre no espera a que el balón le llegue. Va a por él. Por eso es tan peligroso.

    «Cada vez que hay una jugada a balón parado, pienso: “Puedo marcar, voy a marcar y quiero celebrarlo”. Quiero hacer celebraciones que he estado practicando, y quiero marcar. Eso es lo que se me pasa por la cabeza. Hay una determinación por intentar marcar. Practico celebraciones porque sé que voy a marcar. Lo tengo planeado, así que cuando marco es como si lo hubiera manifestado».

    Las jugadas a balón parado son fáciles, en ese sentido. Demostrar que puede hacer todo lo demás es la parte más difícil. Es fácil ponerle una etiqueta al juego de Pierre, pero, para triunfar al máximo nivel, tendrá que quitársela. Hay una razón por la que los grandes equipos no se limitan a poner tipos altos sobre el campo. Para llegar a cierto nivel, también hay que saber jugar al fútbol, y Pierre está deseando demostrar que puede hacer exactamente eso.

    «Obviamente no soy solo alto, y no solo marco», dice. «Soy defensa, y puedo ser muy bueno defendiendo».

    Para seguir mejorando esa faceta de su juego, Pierre se apoyó en algunos de los defensas veteranos durante la concentración. Cuando ha cometido un error, han estado ahí para corregirle. Cuando lo ha hecho bien, también han estado ahí para reforzar su confianza.

    «Neil estuvo realmente impresionante ahí fuera», dijo Richards, «y no fue perfecto, pero yo tampoco hago partidos perfectos. Estoy muy, muy contento por él. Creo que lo hizo realmente bien en su primera titularidad y, ojalá, tenga muchas más. Salió ahí fuera con confianza contra un equipo muy profesional».



  • Ser algo más

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    Marty Jean Louis

    El defensa está empeñado en demostrar su valía, pero también en añadir unos cuantos recuerdos al sótano familiar.


    Cuando la gente descubre que Pierre es futbolista, suele venir una pregunta después: ¿por qué no estás jugando al baloncesto? La respuesta es sencilla: su familia.

    La pasión de Pierre por el fútbol empezó en casa. De hecho, su pasión por todo empezó ahí. Su familia más cercana tuvo mucho que ver. También la comunidad que le rodeaba. La parte futbolística le vino de su padre y de su hermano. La ética de trabajo, de sus raíces haitiano-estadounidenses.

    «Lo que soy como jugador y como persona viene de mis padres», dice, «y de cómo me han inculcado su tradición. Nacieron en Haití y en nuestra familia ni siquiera sé cuántos familiares somos. Tenemos tantísimos familiares que siempre nos reunimos y acogemos a cualquiera en nuestra familia. Nos inculcan eso, y es algo muy grande. Creo que incluso llega a sentirse como el ambiente de un equipo.

    »Todo el mundo quiere a todo el mundo. Todos aceptan muchísimo a cualquiera, pase lo que pase. Una vez que entras en nuestra familia, eres bienvenido».

    La familia es, por supuesto, una motivación principal. Por eso Pierre planea darle su camiseta del debut a sus padres. Ya sabe dónde irá, y también sabe que eso le dará algunos derechos para presumir en casa.

    «Tenemos un sótano y allí están todas mis cosas, mis logros, los logros de mi hermana y también los de mi hermano», dice. «Ojalá ahora vaya justo al centro, para que todo el mundo la vea en casa. Mi madre y mi padre me dijeron: “Ni se te ocurra regalarla, esto va abajo, esto es nuestro”. Cuando estemos en casa, podremos mirar atrás a esto y ser felices».

    Cuando Pierre termina su respuesta, pasa Pochettino y deja un comentario.

    «Ya se lo dije: “Si no fuera fútbol, podría ser America's Next Top Model”».

    Pierre rompe a reír.

    «Madre mía», dice. «Le creeré. Me lo quedo».

    Balones parados, pinchar música como DJ, defender y, por lo visto, posar como modelo: añádelo a la lista de cosas que Pierre puede hacer. Cocinar quizá llegue algún día, aunque eso será más complicado. En honor a la verdad, todo sigue en proceso, igual que Pierre, que continúa trabajando para demostrar que es más que su altura.

    «Obviamente, eso no es lo único que hay en mí», dice. «Lo es un poco, pero no me molesta».