Duker Bower nació en 1957 en Concord, N.H. Artista y escultor, ha desarrollado gran parte de su carrera lejos de los focos y pasa la mayor parte de sus días trabajando en un modesto estudio de una pequeña localidad de Vermont.

Sin embargo, su huella en el mundo del arte se ha dejado sentir gracias a dos obras fundamentales. La primera es una escultura del explorador portugués Vasco da Gama, que llegó a la India por mar en 1498. Se encuentra en Angra do Heroísmo, en las Azores portuguesas, un lugar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La segunda, y quizá la más relevante, es una famosa estatua de la leyenda portuguesa Eusebio situada a las puertas del Estadio da Luz de Lisboa, sede del Benfica, uno de los grandes de la Primeira Liga. Y, paradójicamente, esa escultura se ha convertido en una pieza icónica de la historia del fútbol estadounidense.

La obra original fue encargada por un empresario estadounidense de origen portugués de la zona de Boston, que la donó al Benfica en 1992. Ese mismo año se hizo una segunda fundición, que se instaló en el Gillette Stadium en 2006 antes de trasladarse a Ludlow en 2015. Ahora ocupa un lugar discreto justo al otro lado de las puertas del histórico Lusitano Stadium. Este pequeño rincón de Nueva Inglaterra, con 21.000 habitantes, alberga una muestra de la realeza del fútbol europeo.

Y con razón. Aunque es una réplica de una obra mucho más famosa situada a miles de kilómetros, la estatua quizá se encuentra en un lugar igual de apropiado. Nueva Inglaterra siempre ha sido, curiosamente, un foco de excelencia futbolística en Estados Unidos. La estatua es un símbolo apropiado.

Ese simbolismo se ha ganado con el reciente auge tanto de la popularidad como de los éxitos. La proliferación de equipos de moda en la USL, unida a la aparición de una marca de la NWSL y a un fuerte sentimiento de comunidad, convierte a este rincón del país en un modelo de lo que puede ser el fútbol en las pequeñas localidades de Estados Unidos.

«[Nueva Inglaterra] es una parte histórica del país. Es un lugar que valora mucho sus tradiciones y su cultura, y creo que siempre ha reunido las condiciones necesarias para desarrollar una cultura futbolística sólida y próspera», contó Patrick Infurna, cofundador del Vermont Green de la USL League Two, a GOAL.