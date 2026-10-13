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Eusebio, festivales de reggae y los clubes más originales de la USL: Cómo Vermont Green, Portland Hearts of Pine y Rhode Island FC impulsan el auge del fútbol en Nueva Inglaterra

Vermont Green, Portland Hearts of Pine y Rhode Island FC impulsan el auge del fútbol en Nueva Inglaterra. ¿Pueden crecer sin perder lo que los hace especiales?

Thomas Hindle
Traducido por

  • Duker Bower nació en 1957 en Concord, N.H. Artista y escultor, ha desarrollado gran parte de su carrera lejos de los focos y pasa la mayor parte de sus días trabajando en un modesto estudio de una pequeña localidad de Vermont.

    Sin embargo, su huella en el mundo del arte se ha dejado sentir gracias a dos obras fundamentales. La primera es una escultura del explorador portugués Vasco da Gama, que llegó a la India por mar en 1498. Se encuentra en Angra do Heroísmo, en las Azores portuguesas, un lugar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

    La segunda, y quizá la más relevante, es una famosa estatua de la leyenda portuguesa Eusebio situada a las puertas del Estadio da Luz de Lisboa, sede del Benfica, uno de los grandes de la Primeira Liga. Y, paradójicamente, esa escultura se ha convertido en una pieza icónica de la historia del fútbol estadounidense.

    La obra original fue encargada por un empresario estadounidense de origen portugués de la zona de Boston, que la donó al Benfica en 1992. Ese mismo año se hizo una segunda fundición, que se instaló en el Gillette Stadium en 2006 antes de trasladarse a Ludlow en 2015. Ahora ocupa un lugar discreto justo al otro lado de las puertas del histórico Lusitano Stadium. Este pequeño rincón de Nueva Inglaterra, con 21.000 habitantes, alberga una muestra de la realeza del fútbol europeo.

    Y con razón. Aunque es una réplica de una obra mucho más famosa situada a miles de kilómetros, la estatua quizá se encuentra en un lugar igual de apropiado. Nueva Inglaterra siempre ha sido, curiosamente, un foco de excelencia futbolística en Estados Unidos. La estatua es un símbolo apropiado.

    Ese simbolismo se ha ganado con el reciente auge tanto de la popularidad como de los éxitos. La proliferación de equipos de moda en la USL, unida a la aparición de una marca de la NWSL y a un fuerte sentimiento de comunidad, convierte a este rincón del país en un modelo de lo que puede ser el fútbol en las pequeñas localidades de Estados Unidos.

    «[Nueva Inglaterra] es una parte histórica del país. Es un lugar que valora mucho sus tradiciones y su cultura, y creo que siempre ha reunido las condiciones necesarias para desarrollar una cultura futbolística sólida y próspera», contó Patrick Infurna, cofundador del Vermont Green de la USL League Two, a GOAL.

  • Crear marcas llamativas

    Vermont Green
    Vermont Green

    Los verdes han ganado dos títulos consecutivos de la USL League Two.

    E Infurna lo sabe bien.

    Su equipo, el Vermont Green, es uno de los pocos clubes que han impulsado una especie de revolución en esa parte del país. El Portland Hearts of Pine se hizo viral por sus camisetas, su imagen de marca y su comprensión de una ciudad relativamente pequeña. El Rhode Island FC llena habitualmente uno de los estadios más impresionantes del país, independientemente de la liga. El oeste de Massachusetts, donde se encuentra esa estatua, cuenta con la historia a su favor y se apoya en una sólida cultura portuguesa. Si a ellos se suma el Boston Legacy de la NWSL, ninguna otra región de Norteamérica está haciendo las cosas como Nueva Inglaterra.

    No hay una única manera correcta de hacer que el fútbol funcione en el panorama actual de Estados Unidos. La solución de la Major League Soccer, con su modelo cerrado y sus 30 franquicias, consiste en atraer a propietarios adinerados dispuestos a construir estadios enormes. Ese modelo tiene, sin duda, sus virtudes y ha traído a Lionel Messi a Estados Unidos. Luego está el otro modelo, más cercano a la gente, que exige mucho esfuerzo individual y en el que las aportaciones de cada uno suman para formar algo mayor.

    Nueva Inglaterra lo ha conseguido, tanto al crear equipos financieramente estables como al construir marcas atractivas. Y también ha logrado éxitos deportivos. El Vermont Green ha ganado dos campeonatos consecutivos de la USL League Two. El Portland Hearts of Pine se quedó a un paso de ganar la USL League One. Además, estos clubes han sabido crear algunos de los mejores ambientes del fútbol estadounidense.

    «Pueden gastar miles de millones de dólares, construir estadios enormes y fichar a los mejores jugadores del mundo. Pero nadie me va a sacar del Virtue Field cuando juega el Vermont Green», afirmó Infurna.

  • Apoyándose en las raíces históricas

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    Portland ha recurrido a la fórmula de las «asambleas abiertas» para ayudar a construir una marca reconocible.

    Sin embargo, todo esto remite a un sentimiento de comunidad. Eso es mucho más fácil de definir, aunque no tenga demasiado que ver con el deporte. El primer martes de marzo de cada año, los habitantes de todos los municipios de Vermont se reúnen en algún lugar, normalmente un ayuntamiento, donde, en teoría, pueden participar directamente en el gobierno local. El principio es relativamente sencillo: en lugar de que los cargos electos se reúnan en representación de la ciudadanía, los vecinos eligen a sus representantes locales y tienen la oportunidad de participar en los debates de la comunidad. Todos los empleados del estado tienen el día libre para asistir. Es una de las pocas formas de democracia directa que quedan.

    En Vermont es una práctica generalizada que existe desde el siglo XIX. Nueva Inglaterra recurrió a ella durante siglos, aunque algunos estados abandonaron el modelo. Aun así, perdura en algunos lugares: ciertos municipios de Maine y Rhode Island mantienen el sistema. Pero, estén o no recogidas en las leyes, estas prácticas fomentan un sentimiento de unión que va más allá de una sala de reuniones.

    «Veo una conexión directa con nuestra particular tradición de celebrar asambleas municipales en Vermont, que es la forma de democracia directa que todavía existe aquí. Parte de lo que hacemos es tomar decisiones y debatir un día al año en nuestros ayuntamientos. Aquí las cosas se construyen de una forma muy personal, con la implicación directa de todos, de vecino a vecino», dijo Infurna.

    Ese ambiente tan arraigado ha sido fundamental para crear clubes muy unidos, jueguen donde jueguen. De hecho, da igual que esas reuniones conduzcan directamente a la formación de un equipo campeón de la USL League Two o de la marca más atractiva de la USL League One. Es una cuestión de espíritu.

    «Tenemos nuestra propia identidad y somos diferentes. Burlington no es Portland. Portland no es Burlington. Al final, cualquiera que lo mire con perspectiva sabe que somos gente muy parecida. ¿Me explico? Son lugares muy parecidos, y lo que están construyendo allí, en Portland, es digno de ver», dijo Infurna.

  • Aprovechar los nuevos mercados

    Rhode Island FC 2025
    IMAGN

    Rhode Island FC cubrió el vacío que dejó en el deporte profesional la marcha del equipo local de béisbol de ligas menores.

    Y quizá haya una explicación más sencilla: es una región muy extensa con relativamente pocos equipos de otros deportes. Los New England Patriots, los Boston Red Sox y los Boston Celtics siempre tendrán presencia. Pero, si se deja a un lado al New England Revolution, que juega en Foxborough, Massachusetts, más cerca de Providence, Rhode Island, que de Boston, es una zona con poco fútbol de primer nivel.

    Numerosos aspirantes a propietarios vieron una oportunidad. Brett Johnson, copropietario del Rhode Island FC, encontró en Providence un mercado mediático sin explotar. Y, cuando los Pawtucket Red Sox se trasladaron de Providence a Worcester, Massachusetts, la ciudad se quedó sin equipo.

    «Me motivó que los Paw Sox se marcharan del estado. Me parece ofensivo que se lleven estos equipos a otro lugar, porque no son bienes privados, sino públicos», afirmó Johnson.

    Los datos le dieron la razón: Providence figuró entre los diez mercados con mayor audiencia del Mundial. Ocupó el noveno puesto en audiencia media en FOX. Solo otro mercado sin un equipo de la MLS, Richmond, Virginia, entró entre los quince primeros.

    Otros han visto una oportunidad similar para dejar huella. El Hearts of Pine se ha convertido en la principal atracción deportiva de Portland, Maine (70.000 habitantes). En Burlington (45.000 habitantes), las entradas para ver al equipo son las más codiciadas de la ciudad. Incluso los Western Mass Pioneers se vieron obligados a trasladar sus partidos a los viernes por la noche para atender a su fervorosa afición local, lo que los asemeja más a un equipo de fútbol americano de instituto que a uno de fútbol semiprofesional.

    «Es una cuestión de comunidad. Allí te encontrarás con alguien conocido y hablarás de fútbol», afirmó Brandon Smith, director de operaciones de los Western Mass Pioneers.

  • Evitar «venderse»

    Vermont Green TIFO
    Patrick McCormack

    El aumento del interés y de la inversión podría provocar una pérdida de apoyo genuino.

    Por supuesto, el dinero también ha tenido mucho que ver. Sí, son espacios comunitarios donde las entradas son asequibles y la cerveza es barata. Pero también hay empresarios con visión de negocio implicados.

    Johnson encarna esa visión. Ya en 2019 anunció que RIFC disputaría su primera temporada en un estadio específico para el fútbol en Pawtucket. Los costes de construcción, la financiación externa y el impacto económico de la pandemia de COVID-19 retrasaron el proyecto, pero el estadio abrió en 2025 con un aforo oficial de 10.500 espectadores y la posibilidad de ampliarlo si fuera necesario. También dio con la fórmula para generar ingresos con el estadio más allá de los partidos de RIFC.

    El Centreville Bank ha acogido habitualmente festivales de música, incluido uno de reggae en agosto. También ha albergado amistosos internacionales, partidos de lacrosse profesional y de fútbol americano. Boston Legacy disputó allí varios encuentros y anunció en agosto que utilizará el estadio durante toda la temporada 2027 mientras se construye el suyo. Eso ayuda tanto en el plano económico como en términos de visibilidad.

    «Cualquier cosa que hagamos para que la gente pase por los tornos, sobre todo para atraer a quienes no son solo lo que yo llamaría aficionados incondicionales. Creo que ese tipo de cosas dan frutos a largo plazo a la hora de ampliar la afición», dijo Johnson.

    Portland parece seguir un camino parecido: ha anunciado que abrirá su propio estadio específico para el fútbol en 2029. Se convertirá en uno de los pocos equipos de la USL League One propietarios del campo en el que juegan y señaló en un comunicado que tiene previsto utilizar las instalaciones como «espacio de encuentro durante todo el año». También tendría sentido, dado que está en camino un equipo femenino.

    Vermont, aunque es semiprofesional, está considerando una idea similar.

    «Se anuncia la noticia del estadio de Portland y, para mí, es lo mejor que podía pasar, porque es otro ejemplo que nuestra comunidad, nuestros dirigentes y nuestro municipio pueden mirar y decir: “Bueno, quizá necesitamos nuestra versión de eso, quizá necesitamos una versión de 6.000 localidades”», dijo Infurna.

    Por supuesto, la posibilidad de crecer conlleva el riesgo de perder autenticidad. Estos proyectos funcionan porque existen a pequeña escala. Eso es lo que les da personalidad. Eso es lo que los hace atractivos.

    Pero los propietarios y demás implicados sostienen que el apoyo de la gente de la zona siempre estará ahí.

    «Lo que más me ha satisfecho es el sólido núcleo de apoyo que tenemos. Pero creo que ya contábamos con ese apoyo antes de jugar en el estadio», dijo Johnson.

    Y, aunque estos proyectos empiecen a crecer y dejen atrás sus orígenes más cercanos, los propietarios insisten en que nunca adoptarán el espectáculo ostentoso de otros deportes estadounidenses más conocidos.

    «Cuando conoces a Vermont Green, Portland Hearts of Pine o Rhode Island FC, te das cuenta de que hay algo más que sentarte en el sofá o en la grada a mirar con una entrada que te ha costado más de 100 dólares», dijo Infurna.

    El futuro, por tanto, pasa por la rivalidad. Western Mass surgió de disputas locales entre comunidades portuguesas rivales y, desde entonces, se ha enfrentado dos veces a Vermont en los playoffs de la USL League Two. Portland, RIFC y Vermont pueden jugar en divisiones distintas, pero, dado que la USL estudia un modelo de ascensos y descensos, podrían llegar a competir entre sí con mucha más frecuencia.

    Y, ganen, pierdan o empaten, esas experiencias serán compartidas por una región que ha sabido hacer las cosas bien: desde una inesperada estatua de una leyenda portuguesa hasta pequeñas comunidades que acogen y dan forma a una propuesta cautivadora.

    «El futuro de esta región de Nueva Inglaterra donde el fútbol vive un gran momento y de esta escena tan dinámica que tenemos estará en la rivalidad. Estará en competir entre nosotros dentro y fuera del campo. Pero, al fin y al cabo, también creo que nuestros éxitos pueden ser compartidos», dijo Infurna.