El último parón de selecciones de 2026 ya ha quedado atrás y todas las miradas se dirigen a las grandes ligas europeas. Para los aficionados estadounidenses, sin embargo, hay un partido que acapara especialmente la atención, aunque no participe en él ninguna estrella de la selección masculina de Estados Unidos.

El duelo entre el Manchester United y el Liverpool es el gran partido del fin de semana, y en Estados Unidos despierta aún más interés por la presencia de un entrenador argentino: Mauricio Pochettino. Mientras el exseleccionador estadounidense inicia su etapa en su nuevo club, algunos de sus antiguos jugadores también afrontan compromisos importantes.

Desde las estrellas en plena forma en Italia hasta las rachas de victorias en Inglaterra, los estadounidenses protagonizan numerosas historias este fin de semana. Tras dos importantes triunfos ante Haití, todos los que estuvieron concentrados regresaron a Europa con una dosis extra de confianza, pero queda una gran pregunta: ¿podrán trasladar ese impulso a sus clubes?

GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses por el mundo...