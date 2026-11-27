Tanto Folarin Balogun como Tanner Tessmann se encuentran en situaciones interesantes: tienen cosas que demostrar. Este fin de semana, en un duelo entre dos clubes históricos de la Ligue 1, quizá alguno de ellos pueda hacerlo.

De los dos estadounidenses, Tessmann es quien tiene más posibilidades de ser titular, tras hacerse con un papel más estable en el centro del campo del Lyon. Juega de inicio con regularidad en la Ligue 1 desde mediados de octubre, después de haber pasado buena parte de la temporada saliendo desde el banquillo. Con la llegada de un nuevo seleccionador de Estados Unidos, Tessmann, que no está con el equipo desde marzo, debería tener una nueva oportunidad, pero también la determinación de demostrar a quien llegue que está a la altura del reto.

Balogun, mientras tanto, sigue en una especie de compás de espera. El Mónaco apenas ha contado con él esta temporada después de su sonado traspaso frustrado, y sus apariciones se han limitado casi exclusivamente a minutos saliendo desde el banquillo. Si el equipo necesita remontar, es un buen as en la manga y, pensando en sí mismo, cada destello de calidad que pueda ofrecer le ayudará a mostrarse ante el próximo club que se interese por él.

Así, cuando se enfrenten en un duelo destacado en Francia, Tessmann tendrá la vista puesta en la selección de Estados Unidos y Balogun, en el mercado de fichajes.