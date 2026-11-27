Mientras los aficionados estadounidenses al fútbol se recuperan del coma provocado por el pavo, aún queda más en el menú por lo que dar las gracias. Se presenta un fin de semana cargado de partidos para los estadounidenses en Europa, especialmente atractivo por los numerosos duelos entre jugadores de la selección de Estados Unidos.
En varias de las grandes ligas del mundo, las estrellas actuales y futuras del fútbol estadounidense se enfrentarán entre sí para dar comienzo a un ajetreado periodo festivo. Este fin de semana, compañeros de selección serán adversarios, amigos se convertirán en rivales y las figuras estadounidenses tendrán la oportunidad de influir en partidos importantes en Europa.
Con esto en mente, GOAL repasa los grandes duelos entre estadounidenses que se avecinan este fin de semana.