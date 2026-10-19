Es una situación interesante para los estadounidenses que juegan en Europa. Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, ha dejado claro que se abre una nueva etapa en la selección. En realidad, no importa dónde juegues al fútbol. Si tienes el nivel suficiente, es probable que el argentino te dé una oportunidad. Eso beneficia, por ejemplo, a Cavan Sullivan, del Philadelphia Union. Pero para Christian Pulisic, que aún se recupera de una lesión, las perspectivas son menos prometedoras.
La buena noticia es que esto fomenta la competencia. ¿Quieres que los deportistas mejoren mucho y rápido? Haz que compitan por algo. Y eso es, más o menos, lo que está pasando. Pulisic está empezando a encontrar algo de ritmo. Gio Reyna está en plena forma en el Estrasburgo.
Por supuesto, no es una situación ideal para todos. La Juventus parece limitar a Weston McKennie en lugar de impulsarlo. Malik Tillman aún no ha demostrado que estuviera preparado para volver a la Bundesliga. Lo que destaca es ese contraste. Sea como sea, ha sido una semana interesante para los estadounidenses en Europa. GOAL repasa todo lo ocurrido...