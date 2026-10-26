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Estadounidenses en el extranjero: Emily Fox ayuda al Arsenal a poner fin a su racha sin victorias, Phallon Tullis-Joyce destaca en el derbi de Mánchester y Naomi Girma y Sam Coffey se quedan sin jugar

Alyssa Thompson, Emily Fox y Phallon Tullis-Joyce jugaron durante el fin de semana, mientras que Naomi Girma, Lily Yohannes y Sam Coffey no disputaron ningún minuto.

Traducido por

  • A un mes del inicio de la fase de clasificación para el Mundial femenino de 2027, Emma Hayes seguirá de cerca el estado de forma y la condición física de sus jugadoras en sus clubes. Este fin de semana dejó sensaciones dispares para las integrantes de la selección femenina de Estados Unidos que juegan en Europa.

    Alyssa Thompson, Emily Fox y Phallon Tullis-Joyce jugaron con sus clubes, mientras que Naomi Girma, Sam Coffey y Lily Yohannes no disputaron ningún minuto.

    Thompson jugó 45 minutos en la victoria del Chelsea por 3-1 ante el Crystal Palace, mientras que Fox ayudó al Arsenal a imponerse por 2-1 al Tottenham. Tullis-Joyce, por su parte, tuvo que intervenir en el empate 1-1 del Manchester United ante el Manchester City, líder de la liga.

    Con las decisiones sobre la convocatoria cada vez más cerca, Hayes buscará regularidad en las actuaciones de quienes están jugando y una idea más clara de cuándo podrá contar con las que no lo están haciendo. Los plazos de regreso de Girma y Coffey siguen siendo inciertos, mientras que la ausencia de Yohannes plantea interrogantes, ya que antes del fin de semana no había indicios de que sufriera una lesión.

    GOAL repasa cómo les fue a las jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos que juegan en el extranjero…

  • Alyssa Thompson rinde a buen nivel durante 45 minutos

    Alyssa Thompson Chelsea 2025-26 WSL
    Getty

    Alyssa Thompson jugó 45 minutos en la victoria del Chelsea por 3-1 ante el Crystal Palace.

    Thompson creó problemas por la banda izquierda ante el Palace, obligó a la defensa a estirarse y ayudó al Chelsea a presionar desde el inicio. Su partido terminó en el descanso, con el Chelsea perdiendo 1-0 tras encajar un gol en los primeros 20 minutos. El Chelsea marcó sus tres goles en la segunda parte para culminar la remontada.

    Para Thompson, el siguiente paso es añadir más goles a esa amenaza ofensiva, tanto con el Chelsea como con la selección femenina de Estados Unidos. Su velocidad sigue desestabilizando a las defensas, pero una mayor regularidad de cara a portería daría al Chelsea otra arma en su intento de alcanzar al Manchester City en lo alto de la clasificación.

  • Tullis-Joyce da un paso al frente en un importante empate con el Manchester City

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC
    Getty/GOAL

    Phallon Tullis-Joyce mantuvo a su equipo en un partido complicado ante el número uno de la WSL, el Manchester City.

    Tullis-Joyce firmó una actuación segura en el empate 1-1 del Manchester United ante el Manchester City, líder de la liga, en el derbi del domingo.

    La portera tuvo que intervenir pronto y detuvo sin problemas un remate de Lauren Hemp al primer palo en un arranque de partido intenso. Se mantuvo firme durante los periodos de presión del City, hasta que Khadija «Bunny» Shaw la batió en el minuto 66 para adelantar al equipo visitante. El United acabó respondiendo con el gol del empate de Elisabeth Terland en el minuto 89.

    Para Tullis-Joyce, una buena actuación ante un rival de primer nivel refuerza sus opciones en la selección femenina de Estados Unidos. Mantener ese nivel será clave en su lucha por convertirse en la portera titular de Emma Hayes.

  • Lesiones por todas partes

    Naomi Girma, Chelsea
    Getty

    Naomi Girma no figuró entre las suplentes disponibles en el empate 1-1 del Chelsea ante el Crystal Palace.

    Con la fase de clasificación para el Mundial cada vez más cerca, el estado físico de Sam Coffey y Naomi Girma sigue preocupando a Emma Hayes. Ambas se han perdido recientemente compromisos internacionales, por lo que la atención se centra en su recuperación y en las alternativas disponibles durante su ausencia.

    Coffey tuvo un impacto inmediato tras llegar al Manchester City procedente del Portland Thorns en enero y jugó con regularidad durante la campaña en la que el club conquistó el título de la WSL. Sin embargo, los problemas físicos han frenado esa progresión. El City confirmó que fue sometida a una intervención menor en la rodilla a principios de este año y, posteriormente, sufrió una lesión no especificada durante la victoria por 4-2 ante el Arsenal el 4 de octubre. Ese contratiempo la obligó a renunciar a los amistosos de octubre de la selección femenina de Estados Unidos contra España.

    Girma también ha atravesado una etapa marcada por las interrupciones desde que llegó al Chelsea procedente del San Diego Wave en 2025. La central se perdió el inicio de esta temporada de la WSL antes de que un golpe en un entrenamiento la dejara fuera de la última ventana internacional.

    Girma, un pilar de la defensa de la selección femenina de Estados Unidos, daría un importante impulso a Hayes si regresara antes de la fase de clasificación. Para el Chelsea, una serie continuada de partidos le brindaría la oportunidad de adquirir la regularidad que los repetidos contratiempos le han impedido alcanzar.

    La situación de Yohannes está menos clara. No participó en la victoria por 5-0 del OL Lyonnes ante el Marseille, pero se desconoce el motivo de su ausencia. Sin confirmación, apenas hay motivos para considerar que se trate de otro problema físico.

    Como una de las centrocampistas más prometedoras de la selección femenina de Estados Unidos, Yohannes tiene mucho que ganar si juega con regularidad en su club mientras sigue desarrollándose. Hayes espera que las tres jugadoras estén disponibles y recuperen el ritmo cuando la atención vuelva a centrarse en la fase de clasificación.

  • Fox hace lo suyo

    Emily Fox Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    Emily Fox jugó 71 minutos en la victoria del Arsenal por 2-1 ante el Tottenham.

    Emily Fox ayudó al Arsenal a lograr una victoria por 2-1 ante el Tottenham en el derbi del norte de Londres del sábado, un triunfo muy necesario que puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar en la WSL.

    Titular en su posición habitual de lateral derecha, Fox aportó solidez defensiva y apoyó los ataques del Arsenal por la banda. El equipo encajó un gol tempranero de Cathinka Tandberg antes de que Georgia Stanway empatara. Un penalti de Alessia Russo en la segunda parte completó la remontada, mientras que Fox fue sustituida en el minuto 71.

    Fox sigue siendo una de las opciones defensivas más consolidadas de Hayes de cara a la fase de clasificación para el Mundial. Su experiencia internacional y sus minutos habituales ante rivales de nivel con el Arsenal la sitúan en una buena posición para conservar su puesto en el once titular de la selección femenina de Estados Unidos.