A un mes del inicio de la fase de clasificación para el Mundial femenino de 2027, Emma Hayes seguirá de cerca el estado de forma y la condición física de sus jugadoras en sus clubes. Este fin de semana dejó sensaciones dispares para las integrantes de la selección femenina de Estados Unidos que juegan en Europa.

Alyssa Thompson, Emily Fox y Phallon Tullis-Joyce jugaron con sus clubes, mientras que Naomi Girma, Sam Coffey y Lily Yohannes no disputaron ningún minuto.

Thompson jugó 45 minutos en la victoria del Chelsea por 3-1 ante el Crystal Palace, mientras que Fox ayudó al Arsenal a imponerse por 2-1 al Tottenham. Tullis-Joyce, por su parte, tuvo que intervenir en el empate 1-1 del Manchester United ante el Manchester City, líder de la liga.

Con las decisiones sobre la convocatoria cada vez más cerca, Hayes buscará regularidad en las actuaciones de quienes están jugando y una idea más clara de cuándo podrá contar con las que no lo están haciendo. Los plazos de regreso de Girma y Coffey siguen siendo inciertos, mientras que la ausencia de Yohannes plantea interrogantes, ya que antes del fin de semana no había indicios de que sufriera una lesión.

GOAL repasa cómo les fue a las jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos que juegan en el extranjero…