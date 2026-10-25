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Americans AbroadGetty/GOAL

Estadounidenses en el extranjero: El primer gol de Alex Freeman en LaLiga y el golazo de Joe Scally encabezan una avalancha de goles de internacionales estadounidenses, a la que se suman Christian Pulisic y Weston McKennie

GOAL repasa las principales conclusiones de la actuación de los estadounidenses en Europa, con el gran momento de Freeman como protagonista.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Goles, goles y más goles: si eras una estrella de la selección masculina de Estados Unidos que jugaba en el extranjero, había goles que marcar.

    Algunos llegaron de nombres conocidos, como Christian Pulisic, Weston McKennie y Tim Weah. Los tres contribuyeron decisivamente a victorias de peso en algunas de las principales ligas europeas. Los tres llevan ya bastante tiempo jugando a ese nivel. No era la primera vez que sus goles les ponían en el foco durante un fin de semana.

    Para una estrella de la selección estadounidense, sí lo fue. Alex Freeman se estrenó como goleador en LaLiga para ayudar al Villarreal a ganar. Sorprendentemente, Freeman y Weah ni siquiera fueron los únicos laterales derechos que marcaron: Joe Scally prolongó su irrupción ofensiva con el gol más vistoso de la semana.

    GOAL repasa las actuaciones de los estadounidenses que juegan en el extranjero este fin de semana, protagonizadas por todos esos goles marcados en Europa...

  • Freeman marca su primer gol en LaLiga

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    DeFodi Images

    Alex Freeman ya es oficialmente goleador en LaLiga tras marcar su primer gol en la competición este fin de semana.

    Al final, el ascenso de Alex Freeman no ha sido meteórico, sino constante. Y, de algún modo, sigue adelante.

    Freeman vivió el sábado su último gran momento al marcar su primer gol en LaLiga: un tanto crucial para empatar un partido que acabó con una alocada victoria del Villarreal sobre el Valencia. Con su equipo perdiendo 1-0, Freeman apareció para conectar un cabezazo perfectamente colocado e iniciar una remontada que incluyó otro gol del Villarreal y la expulsión de un jugador de cada equipo.

    El gol fue bonito, desde luego, pero también supone la última muestra de una larga serie de actuaciones cada vez mejores del joven lateral. Destacó con la selección de Estados Unidos durante el parón internacional y, poco después, demostró lo que puede hacer con su velocidad en una entrada crucial ante Yan Diomande, estrella del Real Madrid. Ahora también tiene un gol con el que prolongar el mes más intenso de su carrera profesional.

    Y, a juzgar por ese mes, lo mejor aún está por llegar. Freeman sigue mejorando y el gran momento de este fin de semana es una prueba más de ello.

  • Scally sigue despuntando en ataque esta temporada

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    Jan Huebner

    Joe Scally sigue firmando una temporada revelación en el apartado goleador.

    Con Freeman y Sergino Dest como competidores, Joe Scally ha quedado en cierto modo relegado al olvido en el lateral derecho. La crítica que siempre se le ha hecho es la misma: necesita aportar más en ataque.

    Pues bien, Scally fue candidato a mejor jugador del partido en la victoria del Borussia Monchengladbach por 3-2 ante el Stuttgart, precisamente por su aportación ofensiva. Marcó el primer gol del Gladbach y dio la asistencia del tanto de la victoria.

    El gol fue espectacular. Con el Gladbach por detrás en el marcador, Zento Uno disparó a portería o, más exactamente, hacia Scally. El estadounidense desvió el tiro con un toque de tacón y dejó sin opciones al guardameta del Stuttgart Dennis Seiman. Así llegó el empate del Gladbach en el minuto 38.

    Después de que su equipo se adelantara poco después del descanso, el lateral dio la asistencia del gol que acabaría decidiendo el partido. El estadounidense sirvió el balón a Wael Mohya, que también firmó un gol y una asistencia en la victoria a domicilio.

    Para Scally, no fue un hecho aislado. Era su segundo gol en dos semanas y el tercero de la temporada. Suma tres goles en 507 minutos. Como comparación, antes de esta temporada había marcado tres goles desde 2022. Los goles por sí solos no le darán un papel más importante en la selección de Estados Unidos, pero son un comienzo magnífico para un jugador que, con solo 23 años, sigue evolucionando.

  • Pulisic y McKennie marcan en la Serie A

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    Gribaudi/ImagePhoto

    Tanto Pulisic como McKennie marcaron para mantener a sus equipos en la lucha por el título.

    Tanto Pulisic como McKennie llevan tiempo siendo habituales en la selección de Estados Unidos. Los dos tendrán algo que demostrar la próxima vez que se incorporen a una concentración. Y ambos tienen siempre algo que demostrar en sus respectivos clubes, como hicieron este fin de semana al marcar.

    McKennie fue el primero en ver puerta: abrió el marcador en la victoria de la Juventus por 2-0 ante un Lecce que jugó con diez. Fue su primer gol de la temporada y resultó crucial para una Juventus que había atravesado algunas dificultades en la Serie A antes de los partidos de este fin de semana. Incluso con la victoria, sigue a ocho puntos del líder, el Inter, y del segundo clasificado, la Lazio, pero gracias al gol de McKennie está más cerca de lo que podría haber estado.

    Pulisic y el Milan también intentan recortar distancias. El estadounidense contribuyó a ello al abrir el marcador en el partido del domingo contra el Udinese. La jugada del gol tuvo tres partes. La primera fue la rapidez de Pulisic y Luka Modric para aprovechar que el Udinese se despistó después de que se señalara una falta. La segunda fue el control de Pulisic, perfecto ante el balón que Modric le envió por alto. Y la tercera fue el remate, lo más sencillo de las tres.

    Fue, por tanto, un buen día para los nombres destacados de la selección de Estados Unidos en la Serie A y para los clubes a los que representan.

  • Morris lidera la ofensiva y el Middlesbrough arrasa

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    Action Plus

    Aidan Morris ayudó al Middlesbrough a afianzar su liderato en la Championship.

    El Middlesbrough arrolló al Bolton Wanderers. El partido terminó 5-1 en el campo del Bolton. Para la afición local, fue una tarde para olvidar.

    Para el Middlesbrough, en cambio, fue un día magnífico, también para sus futbolistas estadounidenses.

    Aidan Morris fue el más destacado: marcó el primero de los cinco goles del Middlesbrough. Además, llevó la batuta en el centro del campo, como suele hacer, ganó sus cuatro duelos y acumuló estadísticas defensivas. No fue el único: su compañero en el centro del campo Sebastian Berhalter también estuvo sólido. Por su parte, Max Arfsten disputó 21 minutos en el tramo final y pudo disfrutar de la goleada.

    La victoria deja al Middlesbrough líder de la Championship con dos puntos de ventaja y, gracias al abultado marcador, también con margen en la diferencia de goles. El equipo marcha viento en popa y, el viernes, Morris fue el gran protagonista entre los jugadores de la selección masculina de Estados Unidos.

  • Momentos que quizá te hayas perdido

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    PsnewZ

    Tim Weah marcó un gol crucial para el Marsella, mientras que Tyler Adams y el Bournemouth le hicieron mucho daño al Manchester United.

    + Tim Weah marcó un gol y ayudó al Marsella a imponerse por 4-3 a Le Havre en un partido de alternativas.

    + Tyler Adams y el Bournemouth golearon por 3-0 al Manchester United y prolongaron la crisis en Old Trafford.

    + Antonee Robinson disputó los 90 minutos y ayudó al Fulham a lograr una victoria por 1-0 ante el Coventry City.

    + Chris Richards disputó los 90 minutos en la derrota por 2-0 del Crystal Palace ante el Newcastle, que prolongó su mala racha.

    + El Bayer Leverkusen vivió una jornada para olvidar al caer por 3-0 ante el Hoffenheim. Malik Tillman jugó 49 minutos.

    + Gio Reyna y el Starsbourg también lo pasaron mal en la derrota por 3-0 ante el Rennes.

    + Sergino Dest y el PSV empataron 1-1 con el Feyenoord, un resultado que añadió más emoción a la lucha por el título de la Eredivisie.

    + Brenden Aaronson y el Leeds United no encontraron el gol que necesitaban y empataron 0-0 en su visita al Sunderland.

    + Cole Campbell disputó los últimos ocho minutos de la abultada derrota del Elversberg por 4-0 ante el RB Leipzig.

    + Mark McKenzie y el Toulouse mantuvieron la portería a cero en el empate sin goles ante el Troyes.

    + George Campbell fue el capitán del West Brom en el empate 1-1 a domicilio ante el Preston North End.

    + Jack McGlynn fue titular en el extremo derecho del Stoke, mientras que Luca Bombino lo fue en el lateral izquierdo. Ambos disputaron los 90 minutos en el empate sin goles en casa ante el Bristol City.

    + Santiago Castaneda disputó los 90 minutos en la victoria del Paderborn por 1-0 ante el Hamburgo.

    + Charlie Kelman marcó para el Charlton, pero su gol no bastó para evitar la derrota por 3-1 ante el Norwich.

    + Cameron Carter-Vickers disputó los últimos 17 minutos de la victoria del Celtic por 2-1 ante el Hibernian.