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American Abroad GFX GOAL

Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic y Weston McKennie preparan su regreso a la selección de Estados Unidos, pero ¿pueden Tim Weah y Joe Scally hacer que Mauricio Pochettino se lo piense dos veces?

Estrellas que regresan, caras nuevas y ausencias destacadas: un último fin de semana con sus clubes para ganar impulso antes de acudir a la selección masculina de Estados Unidos o demostrarle a Mauricio Pochettino lo que se está perdiendo.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Con la publicación esta semana de la convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos, la atención se centra ya en el parón de selecciones. Pero antes todavía quedan muchos asuntos por resolver con los clubes. Las grandes estrellas del fútbol estadounidense tienen por delante varios partidos importantes antes de tomar sus respectivos vuelos a Atlanta para empezar a prepararse para la Liga de Naciones de la CONCACAF.

    Han sido días intensos para las estrellas de la selección estadounidense y, después de que muchos jugaran entre semana en Europa, este fin de semana vuelven a competir en sus respectivas ligas nacionales. Después les esperan dos partidos cruciales con la selección estadounidense contra Haití. No hay respiro, ¿verdad? Los 25 jugadores convocados querrán llegar al parón de selecciones con un último impulso.

    Mientras tanto, hay muchos jugadores que no entraron en esa convocatoria. Ellos también jugarán este fin de semana y estarán muy motivados para demostrar al seleccionador Mauricio Pochettino por qué debería contar con ellos la próxima vez, aunque esa oportunidad parezca aún lejana.

    GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses que juegan en el extranjero...

  • Pulisic, McKennie y Balogun se preparan para importantes regresos

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    Nicolo Campo

    Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun tienen compromisos con sus clubes antes de reincorporarse a la selección de Estados Unidos para el partido de la Liga de Naciones contra Haití.

    Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun quizá sean los tres jugadores más conocidos de la selección masculina de Estados Unidos. Ninguno estuvo en la primera concentración posterior al Mundial, celebrada en septiembre. Esta vez, sin embargo, se espera que estén los tres.

    McKennie y Pulisic llegarán a Atlanta un poco más tarde por sus compromisos en la Serie A, ya que ambos juegan el domingo. McKennie y la Juventus visitarán a la Fiorentina en el último partido del día, mientras que el Milan de Pulisic también jugará fuera de casa, ante el Genoa. Después, ambos viajarán a Estados Unidos para reencontrarse con algunas caras conocidas y conocer otras nuevas.

    Balogun, por su parte, ha jugado bastante menos que sus dos compañeros de selección, pese a los problemas físicos que han sufrido estos. Sin embargo, parece que su situación en el club está cambiando. Tras marcar contra el Paris FC el pasado fin de semana, fue titular entre semana en un partido de la Conference League ante el Nordsjaelland, una señal de que el Mónaco ya tiene un plan para él. La gran incógnita es si jugará el domingo contra el Le Mans antes de, probablemente, disponer de bastantes minutos con la selección estadounidense el próximo fin de semana ante Haití.

  • Freeman y el Villarreal buscan recuperarse

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    Ball Raw Images

    Tras la goleada sufrida ante el PSG, el Villarreal también atraviesa una situación complicada en el ámbito nacional.

    Es evidente que Alex Freeman y el Villarreal necesitan un partido para resarcirse. Para ser justos, lo mismo les ocurre a la mayoría de los equipos que se enfrentan al PSG, pero la experiencia del Villarreal fue especialmente dura. ¿Seis a cero en casa, bajo los focos de la Champions League? Eso va a escocer.

    Después de una noche así, solo queda reajustar el rumbo, olvidarse de las imágenes del partido y pasar página para centrarse en el siguiente. El próximo compromiso de Freeman y el Villarreal será contra el Getafe, antes de una breve pausa por el parón de selecciones.

    Por desgracia para el Villarreal, en este partido hay mucho en juego. El Submarino Amarillo se ha consolidado como un equipo de nivel Champions League, pero ahora mismo ocupa la novena posición en La Liga. Es una competición en la que cuesta recuperar terreno, así que dejarse puntos complica las cosas. Y el Villarreal ya se ha dejado demasiados en la competición nacional mientras disputaba los partidos europeos.

    Con todo esto en mente, el Villarreal está bajo presión, especialmente después de cómo jugó el martes.

  • Reynolds y Castaneda juegan antes de una gran oportunidad con la selección masculina de Estados Unidos

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    SOPA Images

    Bryan Reynolds y Santiago Castaneda tienen otra oportunidad de destacar con sus clubes antes de su primera concentración con la selección masculina de Estados Unidos a las órdenes de Mauricio Pochettino.

    Bryan Reynolds y Santiago Castaneda están en el foco tras recibir sus primeras convocatorias con la selección de Estados Unidos bajo las órdenes de Pochettino. Antes de viajar a Atlanta, ambos tendrán este fin de semana otra oportunidad de mostrar qué llamó su atención.

    Reynolds está destacando como carrilero en el Rennes esta temporada y tratará de mantener ese nivel este fin de semana ante el Lille. Tras acabar sexto la pasada campaña, el Rennes vuelve a pelear por los puestos de cabeza de la Ligue 1 y ocupa la quinta posición después de nueve partidos. Reynolds ha contribuido a ello y, aunque últimamente ha disputado la mayor parte de sus minutos en encuentros europeos, habrá que estar atentos a si puede darle la vuelta a la situación y ayudar a su equipo a escalar puestos en la tabla.

    Nadie esperaba que el Paderborn de Castaneda subiera como la espuma en la clasificación de la Bundesliga, pero, por ahora, se mantiene relativamente firme. El Paderborn, que ascendió desde la 2. Bundesliga a través del playoff, llega al partido de este fin de semana contra el Eintracht Frankfurt en la 14.ª posición. Para que un recién ascendido logre la permanencia, necesita una columna vertebral sólida, y Castaneda ha puesto de su parte para conseguirlo en el centro del campo.

    Este fin de semana será, por tanto, otra prueba para ambos antes de incorporarse a la concentración de Estados Unidos y empezar de verdad a luchar por un puesto en la selección.

  • ¿Cómo responden los descartados?

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    as-sportfoto

    Varios jugadores tendrán que convertir la decepción en motivación este fin de semana.

    No faltan jugadores de renombre que se han quedado fuera de esta convocatoria. Brenden Aaronson, Joe Scally, Tim Weah, Max Arfsten, Yunus Musah, Tanner Tessmann, Aidan Morris... La lista es larga y aún podrían añadirse algunos nombres más. Con la exclusión todavía reciente, ¿cómo la afrontarán?

    Scally es quien atraviesa el mejor momento de forma del grupo y liderará al Borussia Monchengladbach en su partido contra el Hamburgo. De todos ellos, probablemente era quien tenía más argumentos para entrar en la convocatoria. Ahora solo le queda seguir trabajando, quizá seguir marcando, y esperar una nueva oportunidad en marzo. Lo mismo ocurre con Weah, que ejerció de capitán del Marsella en la victoria ante el Bayer Leverkusen el jueves y ahora liderará a su equipo frente al Lens este fin de semana.

    Para Scally, Weah y los demás, no haber sido convocados será difícil de encajar, pero no podrán detenerse a asimilar la decepción, al menos hasta que terminen estos partidos y comience el parón internacional.