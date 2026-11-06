Con la publicación esta semana de la convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos, la atención se centra ya en el parón de selecciones. Pero antes todavía quedan muchos asuntos por resolver con los clubes. Las grandes estrellas del fútbol estadounidense tienen por delante varios partidos importantes antes de tomar sus respectivos vuelos a Atlanta para empezar a prepararse para la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Han sido días intensos para las estrellas de la selección estadounidense y, después de que muchos jugaran entre semana en Europa, este fin de semana vuelven a competir en sus respectivas ligas nacionales. Después les esperan dos partidos cruciales con la selección estadounidense contra Haití. No hay respiro, ¿verdad? Los 25 jugadores convocados querrán llegar al parón de selecciones con un último impulso.

Mientras tanto, hay muchos jugadores que no entraron en esa convocatoria. Ellos también jugarán este fin de semana y estarán muy motivados para demostrar al seleccionador Mauricio Pochettino por qué debería contar con ellos la próxima vez, aunque esa oportunidad parezca aún lejana.

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