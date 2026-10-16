Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic y el AC Milan buscan seguir invictos, mientras Tyler Adams y Antonee Robinson intentan cambiar su suerte en la Premier League

Sí, Fulham y Bournemouth no figuran entre los clubes que más gastan en la Premier League. Pero ambos se han ganado la reputación de poner en apuros a equipos más grandes y, por lo general, mantener a una distancia prudencial la amenaza del descenso.

Tras seis partidos esta temporada, esa tranquilidad ha desaparecido.

Ambos clubes perdieron durante el verano a técnicos muy respetados: Andoni Iraola y Marco Silva se marcharon. Marco Rose llegó al Bournemouth y Alvaro Arbeloa al Fulham, pero ninguna de las dos transiciones ha sido sencilla.

Rose al menos puede señalar un éxito europeo, después de dirigir esta semana al Bournemouth en su primera victoria en una competición continental. Arbeloa, por su parte, ya está sometido a una presión considerable, y algunas informaciones apuntan a que el Fulham ha empezado a estudiar posibles sustitutos.

Este fin de semana ofrece a ambos la oportunidad de cambiar el ambiente, aunque ninguno tiene un compromiso fácil. El Fulham recibe al recién ascendido Hull, que ha impresionado en su camino hasta la novena posición. El Bournemouth recibe al Sunderland, que aún no ha recuperado el nivel que le permitió acabar en la mitad superior de la tabla la temporada pasada.

Para la selección de Estados Unidos, las actuaciones individuales también importan. Adams ha mantenido en gran medida su nivel como uno de los mejores mediocentros defensivos de la Premier League, mientras que a Robinson le ha costado encontrar la regularidad. Hace dos años, Jedi era posiblemente el mejor lateral izquierdo de la liga. Desde entonces, las lesiones le han dificultado mantener ese nivel y su disponibilidad para este fin de semana sigue siendo incierta.

Una victoria daría a cualquiera de los dos clubes un respiro muy necesario. Otro fin de semana decepcionante solo aumentaría la preocupación de que dos equipos consolidados en la Premier League tengan por delante una temporada larga.