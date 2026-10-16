Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic y el AC Milan buscan seguir invictos, mientras Tyler Adams y Antonee Robinson intentan cambiar su suerte en la Premier League

La mayoría de las grandes ligas europeas llevan menos de 10 jornadas, pero ya empiezan a perfilarse algunas historias importantes, especialmente para los futbolistas estadounidenses que juegan en el continente.
¿Quién habría previsto que el Fulham de Antonee Robinson y el Bournemouth de Tyler Adams, dos clubes que se habían consolidado en la Premier League, empezarían a preocuparse por el descenso? ¿O que Gio Reyna despuntaría como uno de los mejores creadores de juego de la Ligue 1 antes de enfrentarse al gigante francés Paris Saint-Germain?
Mientras tanto, en Italia, Christian Pulisic, Yunus Musah y el AC Milan encadenan seis partidos de Serie A sin perder a las órdenes de Ruben Amorim, exentrenador del Manchester United.
Aún hay tiempo de sobra para que cambien esas primeras impresiones, y este fin de semana ofrece otra oportunidad para ello. GOAL repasa las principales historias de los futbolistas estadounidenses en el extranjero.