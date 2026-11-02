Victorias en derbis, regresos tras lesiones y un montón de goles: fue un fin de semana muy exitoso para muchas de las principales figuras de la selección masculina de Estados Unidos que juegan en Europa.

Christian Pulisic fue el gran protagonista, como tantas otras veces, al marcar en la victoria del AC Milan ante su rival, el Inter. Pero no fue el único estadounidense que vio puerta. Los jóvenes talentos Sebastian Berhalter, Jack McGlynn y Cole Campbell también marcaron, y Campbell firmó, con diferencia, el gol más bonito del fin de semana.

Por su parte, Ricardo Pepi también marcó en su regreso tras seis semanas de baja por lesión. Después de perderse la concentración más reciente de la selección estadounidense, Pepi anunció su vuelta con un gol y retomó las cosas justo donde siempre parece dejarlas: marcando.

Folarin Balogun también marcó. Él tampoco ha jugado mucho, en gran medida por su situación en el Mónaco. ¿Podría cambiar eso tras su gol del domingo ante el Paris FC? Si es así, la selección estadounidense saldrá beneficiada.

GOAL repasa las actuaciones de los estadounidenses que juegan en el extranjero este fin de semana...