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Americans Abroad 1-1GOAL

Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic celebra su nuevo acuerdo con el AC Milan con un gol en el derbi y Folarin Balogun vuelve a marcar

Christian Pulisic celebró su nuevo contrato con el AC Milan con un gol en el derbi, mientras que Folarin Balogun y Ricardo Pepi volvieron a marcar. Cole Campbell también firmó un golazo.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Victorias en derbis, regresos tras lesiones y un montón de goles: fue un fin de semana muy exitoso para muchas de las principales figuras de la selección masculina de Estados Unidos que juegan en Europa.

    Christian Pulisic fue el gran protagonista, como tantas otras veces, al marcar en la victoria del AC Milan ante su rival, el Inter. Pero no fue el único estadounidense que vio puerta. Los jóvenes talentos Sebastian Berhalter, Jack McGlynn y Cole Campbell también marcaron, y Campbell firmó, con diferencia, el gol más bonito del fin de semana.

    Por su parte, Ricardo Pepi también marcó en su regreso tras seis semanas de baja por lesión. Después de perderse la concentración más reciente de la selección estadounidense, Pepi anunció su vuelta con un gol y retomó las cosas justo donde siempre parece dejarlas: marcando.

    Folarin Balogun también marcó. Él tampoco ha jugado mucho, en gran medida por su situación en el Mónaco. ¿Podría cambiar eso tras su gol del domingo ante el Paris FC? Si es así, la selección estadounidense saldrá beneficiada.

    GOAL repasa las actuaciones de los estadounidenses que juegan en el extranjero este fin de semana...

  • San Siro es la casa de Pulisic y Milán se tiñe de rojo

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    Buzzi

    La estrella de la selección masculina de Estados Unidos marcó un gol importantísimo en una de las mayores rivalidades del fútbol.

    El domingo, Pulisic publicó una nueva entrada en Instagram. La primera parte del texto decía: «Milán es rojo». Él mismo se encargó de demostrarlo el sábado al marcar el primer gol en la victoria por 3-1 sobre el Inter de Milán, un triunfo decisivo para la temporada.

    La segunda parte decía: «Milán es mi hogar», y el club estará encantado de que siga siendo así después de su actuación en el derbi.

    Recién firmado un nuevo contrato que le mantendrá en el AC Milan hasta 2031, Pulisic marcó a los cuatro minutos del derbi del sábado. No fue un gol habitual en él: remató de cabeza con precisión, pese a ser más conocido por su habilidad con el balón en los pies. Su tanto marcó la pauta del partido y el Milan no cedió terreno. Así se llevó los tres puntos.

    Esos puntos son cruciales. No solo ponen fin al inicio invicto del Inter, sino que también devuelven al Milan a la lucha. Sigue persiguiendo a los de arriba desde la quinta posición, pero la carrera por el Scudetto parece completamente abierta. El Milan vuelve a estar en ella. Necesitará a Pulisic para seguir ahí, y el sábado recordó que continúa siendo un jugador para las grandes ocasiones.

  • Balogun marca su gol

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    PRESSE SPORTS

    Folarin Balogun volvió a marcar en la derrota del Mónaco por 3-1 ante el Paris FC, tras una etapa difícil después de que se frustrara su fichaje por el Everton.

    Balogun ha pasado unos meses difíciles. Después de que su traspaso al Everton se frustrara en el último momento, nada le ha salido bien al delantero de la selección de Estados Unidos. Hasta el domingo, cuando por fin marcó un gol que llevaba tiempo esperando.

    Balogun marcó el gol del honor en la derrota del Mónaco por 3-1 ante el Paris FC, pero para el delantero no será un mero consuelo. Apenas había jugado desde aquel traspaso frustrado: solo sumaba 71 minutos antes del partido del domingo. Disputó 45 minutos ante el Paris FC y los aprovechó al máximo, demostrando por qué el Everton estaba dispuesto a pagar una gran suma por él.

    Un gol no lo arregla todo, pero sin duda ayuda. ¿Le servirá para tener más minutos en el Mónaco? ¿O podría encontrar en enero un equipo que pueda contar con él? Ese es el objetivo. Han sido unos meses frustrantes, pero el gol del domingo recordó lo que Balogun puede hacer cuando tiene una oportunidad.

  • McGlynn y Berhalter brillan en la Championship

    Stoke City v Preston North End - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    Jack McGlynn y Sebastian Berhalter marcaron un gol y dieron una asistencia cada uno el pasado fin de semana, y prolongaron así sus buenos comienzos en la Championship.

    Menudo fin de semana tuvieron los centrocampistas estadounidenses en la Championship.

    Jack McGlynn volvió a marcar con el Stoke City: anotó el gol de la tranquilidad en la victoria por 2-0 ante el Preston North End. Además, asistió a Ben Wilmot en el primer tanto y fue elegido mejor jugador del partido. El excentrocampista del Houston Dynamo, que sigue destacando como extremo derecho en el Stoke, suma ya tres goles y dos asistencias en 616 minutos de Championship esta temporada.

    Pero no fue el único estadounidense recién llegado a la Championship que marcó este fin de semana. Sebastian Berhalter también firmó un gol y una asistencia en la contundente victoria del Middlesbrough por 3-0 ante el Charlton Athletic. El exjugador de los Vancouver Whitecaps fue imparable y lideró el partido con seis ocasiones generadas. Con esas contribuciones, Berhalter también suma tres goles y dos asistencias en la Championship.

    Los dos jóvenes centrocampistas se trasladaron a Europa este verano y ambos se han adaptado sin problemas. Berhalter y el Middlesbrough lideran ahora la liga, mientras que McGlynn y el Stoke también están metidos de lleno en la lucha por el ascenso. Si siguen jugando a este nivel, ninguno de los dos permanecerá mucho tiempo en la segunda división inglesa.

  • Pepi regresa con un gol y una asistencia

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    ANP

    Ricardo Pepi marcó un gol y dio una asistencia en su regreso tras una lesión, en la victoria del PSV por 7-0 ante el Willem II.

    Pepi está de vuelta. Su regreso merecía una celebración, por supuesto, y el PSV se encargó de que hubiera motivos de sobra para festejar.

    El PSV goleó 7-0 al Willem II en casa el sábado, en la Eredivisie, y dio un buen impulso a su diferencia de goles. Pepi puso de su parte: marcó y dio una asistencia tras salir desde el banquillo, pese a jugar solo 30 minutos. Su compatriota estadounidense Sergino Dest también contribuyó con una asistencia.

    Pero el protagonista fue Pepi. Antes de regresar el sábado, no jugaba desde el 20 de septiembre por una lesión. No marcaba desde el 5 de septiembre. En general, las lesiones han sido lo único capaz de frenarle. Aun así, cada vez que vuelve parece hacerlo con ganas de recuperar el tiempo perdido.

    Habrá que ver cómo lo hace esta vez. Tanto el PSV como la selección de Estados Unidos se alegrarán de tenerle de vuelta y de verle marcar de nuevo.

  • Campbell marca un golazo para el Elversberg

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    Eibner

    El joven extremo estadounidense marcó con una volea increíble.

    El gran inicio de temporada de Cole Campbell con el Elversberg le abrió las puertas de la selección de Estados Unidos. Goles como el que marcó este fin de semana le ayudarán a mantenerse en sus planes.

    El joven extremo firmó un golazo el viernes para redondear la victoria por 4-1 ante el Mainz. Tras recibir un balón dentro del área, Campbell lo levantó con un toque antes de conectar una potente volea de tijera que acabó en el fondo de la red. Una ejecución impecable de un jugador más conocido por su capacidad física en la banda.

    Es el segundo gol de Campbell esta temporada y el primero desde el 29 de agosto. Además, llegó en un momento de cierta mala racha para el Elversberg. El equipo había pasado apuros en la Bundesliga antes de caer eliminado entre semana de la Copa de Alemania a manos del Darmstadt. Aun así, el Elversberg es séptimo en la Bundesliga y pugna por una plaza europea, algo sin duda sorprendente para un recién ascendido.

    Tanto Campbell como el Elversberg tendrán dificultades propias de su crecimiento esta temporada, pero este fin de semana supuso un momento destacado para el jugador y el club, coronado por una definición fantástica.

  • Momentos que quizá te hayas perdido

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    Focus Images

    Adams y el Bournemouth mantuvieron su buena racha, mientras que Robinson y el Fulham lograron un punto muy necesario.

    + Tyler Adams y el Bournemouth prolongaron su buena racha reciente con una victoria por 2-0 ante el Leeds. Brenden Aaronson salió desde el banquillo en la derrota.

    + El Crystal Palace siguió pasando apuros y cayó por 2-0 ante el Tottenham. Chris Richards disputó los 90 minutos con el Palace, que se quedó con diez jugadores a los 13 minutos.

    + Antonee Robinson y el Fulham han tenido un inicio de temporada complicado, pero el punto conseguido con el empate 1-1 ante el Aston Villa les ayudará a ganar impulso.

    + Gio Reyna jugó 66 minutos en una goleada por 5-1 al Auxerre.

    + Tanner Tessmann firmó una buena actuación con el Lyon y disputó los 90 minutos en la victoria por 2-0 ante el Angers.

    + Malik Tillman jugó 15 minutos, pero el partido ya estaba sentenciado cuando el Bayer Leverkusen cayó por 4-2 ante el Stuttgart.

    + El centrocampista del Venezia Gianluca Busio disputó 55 minutos en la derrota por 1-0 ante el Como.

    + Joe Scally no pudo sumar otro gol a su cuenta y el Borussia Mönchengladbach tuvo que conformarse con un empate sin goles ante Santiago Castañeda y el Paderborn.

    + Alex Freeman salió desde el banquillo y jugó 10 minutos en la derrota del Villarreal por 1-0 ante el Espanyol.

    + Diego Kochen realizó cuatro paradas y ayudó al Lyngby a imponerse por 2-1 al Randers.

    + Bryan Reynolds disputó la segunda parte de la derrota del Rennes por 4-2 ante el Niza.

    + George Campbell y el West Brom disfrutaron de su visita al West Ham con una victoria por 3-1.

    + Weston McKennie fue titular y disputó una parte con la Juventus en su victoria por 2-0 antes de ser sustituido, según se informó, por una lesión en el aductor.