Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic busca la gloria en el derbi de Milán mientras Tyler Adams y Brenden Aaronson se enfrentan

Aunque el fútbol italiano está lejos del esplendor de antaño, pocos enfrentamientos despiertan tanta expectación como el derbi de la Madonnina. El AC Milan contra el Inter de Milán: dos gigantes del fútbol italiano que comparten estadio, con una tensión enorme y muchas ganas de imponerse al vecino.

La próxima edición del derbi se disputa este fin de semana y, por decirlo suavemente, es crucial para Pulisic y el AC Milan.

Con 18 puntos en nueve partidos, el Milan llega al fin de semana quinto en la Serie A, por detrás de su rival, el Inter, que lidera la competición en estos momentos. En los últimos años ha habido una gran diferencia de nivel entre ambos: el Inter ha sido una fuerza dominante, mientras que el conjunto rojinegro ha permanecido relativamente aletargado. No parece que eso vaya a cambiar este año. Si cambia, probablemente tendrá que empezar a hacerlo este fin de semana.

La buena noticia para el Milan es que Pulisic, la estrella del equipo, llegará en un buen momento. Según las informaciones, está a punto de firmar un nuevo contrato y, sobre el terreno de juego, se sentirá algo mejor después de marcar su segundo gol de la temporada el pasado fin de semana. La derrota entre semana ante el Bolonia escocerá, sin duda, pero Pulisic solo jugó 32 minutos en ese 4-2.

Tanto Pulisic como Yunus Musah, compañero suyo en la selección masculina de Estados Unidos y en el Milan, saben lo que significa este partido. Ninguno de los dos es nuevo en el Milan, así que conocen la importancia de los derbis. Este es tan importante como cualquiera, porque el Milan busca marcar la pauta para el resto de la temporada.