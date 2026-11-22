+ Tyler Adams y el Bournemouth mantuvieron su buena racha con una victoria por 2-0 ante el Nottingham Forest que deja al Bournemouth en la lucha por acabar entre los cuatro primeros.
+ Sebastian Berhalter dio una asistencia en la victoria del Middlesbrough por 2-0 ante el Bristol City. Max Arfsten y Aidan Morris jugaron ambos los 90 minutos.
+ Alex Freeman fue el jugador con más intervenciones defensivas del partido, con 12, pero el Villarreal desperdició una ventaja de dos goles y empató 3-3 con el Barcelona.
+ Chris Richards y el Crystal Palace prolongaron sus dificultades con una derrota por 3-2 ante el Coventry City que los deja en el puesto 20 de la Premier League.
+ Folarin Balogun jugó 31 minutos en el empate 1-1 del Mónaco con el Auxerre.
+ Antonee Robinson salió desde el banquillo y ayudó al Fulham a conservar un empate 1-1 en el campo del Manchester City.
+ Tras su esperado regreso a la selección de Estados Unidos, Bryan Reynolds volvió a cuajar una buena actuación en el empate 1-1 del Rennes en el campo del Lorient.
+ La Juventus de Weston McKennie arrolló por 4-0 al Venezia de Gianluca Busio en un partido en el que ambos estadounidenses fueron titulares con sus respectivos equipos.
+ Tim Weah y el Marsella perdieron un emocionante partido de cinco goles ante el Le Mans al encajar el tanto de la derrota en el minuto 95.
+ Diego Kochen no fue titular en la derrota del Lyngby por 2-1 ante el AGF.
+ Jack McGlynn disputó el partido completo y el Stoke City, con diez jugadores, aguantó para imponerse por 1-0 al Birmingham City. El defensa estadounidense Luca Bombino fue quien vio la tarjeta roja en el minuto 63.
+ Joe Scally fue titular en uno de los equipos y Mathis Albert entró desde el banquillo en el otro, pero fue este último quien acabó sonriendo: el Borussia Dortmund derrotó por 1-0 al Borussia Mönchengladbach gracias a un gol tardío.
+ Auston Trusty salió desde el banquillo, mientras que Cameron Carter-Vickers disputó los 90 minutos en la victoria del Celtic por 4-1 ante el St. Mirren.
+ Cole Campbell y el SV Elversberg no lograron encontrar su juego en la derrota por 1-0 ante el Friburgo. Campbell disputó 74 minutos.
+ Tanner Tessmann ayudó al Lyon a ganar por 1-0 en el campo del Lille y jugó el partido completo en el centro del campo.
+ Sergino Dest disputó la primera parte y Ricardo Pepi salió desde el banquillo en la segunda, en la contundente victoria del PSV por 4-1 en el campo del NEC Nijmegen.
+ Mark McKenzie jugó los primeros 45 minutos en el empate 1-1 del Toulouse con el Lens.
+ Tras perderse la convocatoria de la selección de Estados Unidos por lesión, George Campbell regresó con el West Brom en un empate 2-2 en el campo del Swansea.