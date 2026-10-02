«Es un proceso»: Rafa Marquez reaviva la rivalidad con la USMNT desde la banda mientras los aficionados de México se atreven a volver a creer
HARRISON, Nueva Jersey. -- Uno a uno, se fue anunciando el once titular de México en el Sports Illustrated Stadium.
Era un XI ligeramente mermado en el clásico amistoso del parón internacional de finales de septiembre. Aun así, cada jugador fue recibido con una ovación entusiasta. Los aficionados gritaron por Obed Vargas. Corearon el nombre de German Berterame. Pero el mayor estruendo de todos fue para el seleccionador.
Rafa Márquez, elegante, seguro de sí mismo y, de algún modo, con solo 47 años, es muy querido por estos lares, a pesar de su etapa agria en los Red Bulls, y también más allá. Quizá sea el mejor jugador que ha vestido la camiseta de la selección. Ganó una vez la Ligue 1 con el Mónaco, cuatro veces LaLiga con el Barcelona y dos veces la Champions League. Solo cuatro jugadores han disputado más partidos con El Tri. Si el éxito en Europa es un baremo de grandeza, entonces México nunca ha formado a un futbolista mejor.
Y ahora es su seleccionador. El rostro de la vieja generación se ha convertido en el líder de la nueva. Con su ascenso llega una energía renovada, un poco más de brío. Y los aficionados, antes desencantados con un equipo que no les daba mucho por lo que gritar, empiezan a creer de nuevo.
«Es [de verdad] mexicano. Es uno de nuestros grandes jugadores. Y creo que ahora vamos a tener más aficionados. La gente volverá», dijo un aficionado a GOAL fuera del estadio.
Además, todo parece llegar en muy buen momento. México, aunque por muy poco tiempo, hizo soñar a su afición en la Copa del Mundo. Ganó sus tres partidos de la fase de grupos sin encajar un gol, antes de deshacerse con facilidad de Ecuador en dieciseisavos de final. Se quedó a una dramática resistencia final de Inglaterra de clasificarse para unos cuartos de final. El hombre que dirigió aquello, Javier Aguirre, siguió su camino al final del torneo. Márquez es la cara nueva de un nuevo equipo.
Ahora llega un rival que Márquez conoce bastante bien. Su primer duelo con Estados Unidos como seleccionador de México reavivará una rivalidad que él ayudó a hacer tan explosiva como jugador. Ahí estuvo la tarjeta roja por propinar un cabezazo a Cobi Jones en el Mundial de 2002, y luego otra por una entrada sobre Tim Howard en 2009. Pocos jugadores encarnaron la animadversión de este enfrentamiento como él. Ahora, desde la banda, tiene la oportunidad de dar a la renovada ilusión de México algo más tangible: una victoria sobre su mayor rival.
«Es el aura»
La expectación en torno a su contratación era evidente el martes por la noche, a un corto trayecto en tren del centro de Nueva York. Los sombreros mexicanos llenaban las calles. También los gorros tipo bucket, las camisetas falsificadas y los churros baratos. Eso es lo maravilloso del paseo desde la PATH Stattion hasta el Sports Illustrated Stadium. Se siente como una caminata tradicional de fútbol: estrecha, de un solo sentido, agobiante. La aglomeración de gente genera un tipo de tensión agradable. La expectación crece con cada paso y, en días como el martes, no hace más que aumentar con la ilusión y el optimismo que trae consigo una nueva era.
Y es que, en efecto, todo había sido bastante sombrío durante un tiempo.
«Antes del COVID, todo iba un poco lento. Tenía ganas de ir a los partidos, pero no esperaba victorias», contó un aficionado a GOAL.
Pero ahora hay más ilusión con este equipo. Sí, Márquez forma parte de eso.
«Es el aura. Es su personalidad, su conocimiento del juego. Ha recorrido todo el camino desde abajo [en la selección] hasta arriba», dijo un aficionado.
Su currículum refleja gran parte de lo mismo. Márquez fue asistente durante dos años de Aguirre y antes ocupó cargos en el fútbol base, concretamente en el filial del Barça. Ha visto cómo es el mejor talento joven y ha aprendido un par de cosas sobre cómo dejar que florezca por completo.
«Creo que hay una base muy buena. Hay jugadores jóvenes y jugadores con experiencia que creo que serán importantes durante este periodo de transición», dijo Márquez después de que se confirmara su nombramiento. «Ahora no es momento de empezar desde cero, sino de acelerar.
Es, además, el tipo de mensaje que los aficionados quieren escuchar.
«Esperamos victorias, pero es un proceso. Es un proceso. A veces es “este sistema funcionó. Este jugador funcionó. Este no”. Hay que confiar en el proceso», dijo a GOAL Richard 'Coronel' Guel, líder del grupo de aficionados Pancho Villa's Army (PVA).
«Siempre hay una estrella que brilla con luz propia»
Parte del atractivo aquí es la voluntad de dejar jugar a los chicos. Gilberto Mora es la gran esperanza actual del fútbol mexicano. Este tipo de jugadores suele aparecer con frecuencia: un nuevo prodigio listo para demostrar su valía y dar un giro al programa. Pero Mora, que fue titular con el Xolos con 15 años y marcó un gol maravilloso contra Colombia la semana pasada, todavía puede ser el auténtico elegido.
«Va a ser grandioso. Va a por todo. Juega con el corazón, y eso se nota. Y además tiene una gran técnica. Para nosotros, es ganar o ganar», declaró a GOAL Eliza, integrante de la PVA afincada en Atlanta.
Otros son un poco más cautos.
«Siempre hay una estrella brillante que va a ser nuestro Ronaldo o nuestro Pele. Hay muchas jóvenes promesas mexicanas que aparecen, tienen un destello de brillantez y enseguida nos aferramos a eso, como diciendo: “Sí, vamos a ganar. ¡Este es el tipo!”. Y luego no rinden. Pero creo que eso implica muchas más cosas porque, obviamente, el fútbol es un deporte de equipo. Son 11 jugadores», dijo Guel.
Sin embargo, la calidad de Mora no admite dudas. Tampoco la promesa que hay a su alrededor. Obed Vargas, de 21 años y ahora en el Atletico Madrid, parece un mediocentro defensivo clásico que podría permitir al adolescente incorporarse al ataque.
Marquez convocó a seis adolescentes en su primera selección de México. Otros 11 tienen menos de 25 años. El martes por la noche hizo debutar a tres jugadores y dio a otros dos su primera titularidad con la camiseta de México. Ni un solo jugador mantuvo su puesto en el equipo respecto al empate 1-1 contra Colombia de unos días antes.
Sin embargo, quizá de forma aún más prometedora, se apreciaba un estilo de juego claro en desarrollo. Isaias Violante parece un jugador eléctrico por la derecha y destrozó a la defensa peruana en varias ocasiones. Esto no es una versión descafeinada del Barça B. El equipo de Marquez puede que amenace más al contragolpe que dominando el balón durante 90 minutos. Eso no es necesariamente algo malo.
«Somos más aceptables»
Sin embargo, pese a todas las buenas sensaciones tras el Mundial, sigue habiendo una división entre los aficionados mexicanos más optimistas y los abiertamente virulentos. Un amistoso empate 1-1 con Colombia, una de las selecciones tapadas del Mundial hace apenas unos meses, fue recibido con enfado en algunos rincones de las redes sociales.
«Seguimos todos los blogs, todos los reportajes, todos los tabloides deportivos y todo eso. Y luego, ya sabes, igual que todo el mundo, como sé que hacen Argentina y España. Todos se sientan en sus tertulias y discuten, y eso forma parte de su trabajo», dijo Guel.
Guel, cuya membresía de la PVA se extiende a más de 30 estados y a decenas de miles de miembros, cree que los aficionados estadounidenses tienden a ser un poco más amables en su visión del equipo.
«Para un aficionado mexicano que va a verlos aquí en Estados Unidos, esto es lo mejor que podemos tener. Queremos volver a casa. Echamos muchísimo de menos México, y cuando la selección viene aquí es algo muy importante porque tenemos la oportunidad de celebrar nuestra cultura. Tenemos la oportunidad de vestir nuestros colores, nuestras banderas. Aunque seguimos haciéndolo durante todo el año, esto es diferente», dijo Guel.
Otros en el partido compartían ese sentimiento.
«Por supuesto, es diferente, pero básicamente es lo mismo. No solo vienes con tus vecinos, también vienes con otra gente de otros países que quiere animar a México, así que se convierten en nuestra familia, nuestros vecinos. Aunque vengan de lejos. Son nuestra familia», dijo un aficionado.
Otro sostuvo que Estados Unidos es, sencillamente, un lugar mejor para ver a la selección mexicana.
«Aquí, supongo, somos más aceptados. Realmente no importa cuál sea tu equipo mexicano, o si apoyas a un equipo europeo o lo que sea. Cuando dices que eres mexicano, eres mexicano», afirmó.
«Tenemos que seguir trabajando»
Y ese fue, quizá, el mensaje más rotundo del martes por la noche.
El Tri, con una alineación muy retocada, fue neutralizado en buena medida por Perú. Hubo algunas ideas interesantes en ataque, pero con poco impacto. Perú hizo méritos para su gol, marcado justo antes del descanso. México hizo más méritos para el suyo, que llegó justo después de la reanudación. Mora fue preservado entre algodones. Julian Quinones, la estrella revelación del Mundial, se quedó fuera de la convocatoria por lesión. Marquez está haciendo pruebas, y este fue un partido que le mostró que hay mucho con lo que trabajar, pero este podría ser un proceso largo.
Después del pitido final, reiteró precisamente eso.
«Quería ver a jugadores en este tipo de partidos y situaciones. Es parte del proceso», dijo Marquez en su rueda de prensa posterior al encuentro. «Quiero ver a los jugadores jóvenes para ver su potencial, ver qué necesitan para seguir desarrollándose. Obviamente hay cosas que mejorar con tan poco tiempo para haber mejorado, pero estoy contento y satisfecho, aunque tenemos que seguir trabajando».
Sobre el papel, México debería ganar estos partidos. Si este hubiera sido un encuentro oficial, si de verdad hubiera contado para algo, un empate 1-1 contra el 50º mejor equipo del mundo no sería aceptado. Pero aquí, en Nueva Jersey, muy, muy lejos del clamor y el catastrofismo de México, fue un progreso. Los tambores resonaron durante todo el partido. La ola comenzó en el minuto tres y duró hasta el 90. Incluso cuando el juego se fue apagando al final, todos y cada uno de los aficionados se quedaron en sus asientos.
No fue perfecto. Ni siquiera fue tan bueno. Pero fue esperanza. Ahora llega Estados Unidos, y una rivalidad que suele dejar bastante menos margen para la paciencia, incluso en un amistoso. Marquez lo sabe mejor que la mayoría. Pasó años dándoles a los estadounidenses motivos para temer enfrentarse a él. Ganarles en su primer partido de rivalidad como seleccionador daría a estos aficionados una razón temprana para creer que el proceso está funcionando.