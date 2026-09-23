FAYETTEVILLE, Georgia. El momento en que George Campbell fue nombrado capitán del West Brom no tuvo, en realidad, nada de especial.

No hubo celebración ni fanfarria. De hecho, todo ocurrió en silencio. Una conversación rápida con el entrenador James Morrison y eso fue todo. Campbell ya tenía brazalete.

En el mes aproximadamente transcurrido desde aquella breve conversación junto al autobús del equipo, Campbell ha reflexionado cada vez más sobre lo que significa ese brazalete. Y cuanto más lo ha pensado, más se ha dado cuenta de que ese brazalete lo significa todo y no significa absolutamente nada.

«Al principio pensaba mucho más en ello, simplemente en ser capitán y en lo que significa, y se me metió un poco en la cabeza», cuenta Campbell a GOAL. «Pero ahora me siento un poco más asentado. Mira, es un honor enorme, pero no hay tantas miradas puestas en mí como pensaba. Es muy parecido a como era el año pasado».

Aunque su vida no ha cambiado realmente, Campbell sí lo ha hecho, en gran parte por el camino sinuoso que le llevó hasta ese brazalete. La capitanía es un reconocimiento tanto de quién es como de quién puede llegar a ser, pero también de cuánto ha crecido para llegar hasta ahí. También es algo que le ha hecho pensar en su trayectoria y en hacia dónde se dirige ahora, mientras inicia una especie de nuevo comienzo con la selección masculina de Estados Unidos.

A sus 25 años, Campbell se encuentra en una especie de término medio dentro del actual grupo de la USMNT. Está rodeado de veteranos de Mundiales y de adolescentes aspirantes. Así que, con una sola internacionalidad absoluta a su nombre, Campbell va por su propio camino, peleando por su gran oportunidad, pero también ayudando a liderar a otros hacia la suya.

«Tengo un rol de liderazgo en el West Brom y quiero intentar ser un líder aquí», dice. «Siempre es difícil ser un líder cuando no conoces tanto a la gente, y no está en mi carácter gritar y chillar a personas a las que todavía no conozco. Pero, al mismo tiempo, tengo eso en cuanto a organizar sobre el campo, hablar, comunicarme y simplemente contar con esa experiencia dentro del partido».

Si hay algo que el paso de Campbell por el West Brom le ha enseñado, es que las cosas suceden rápido. En un momento estás luchando por encontrar tu sitio y al siguiente eres capitán. En un periodo de tiempo relativamente corto, puedes pasar de estar fuera de escena a ser una pieza importante de la USMNT. En dos semanas, la vida de Campbell podría cambiar de nuevo antes incluso de que se dé cuenta de que ha sucedido.

Entonces, ¿cómo está afrontando Campbell esta concentración, la primera en un año y medio?

«Creo que es una muy buena oportunidad», subraya Campbell.

Es una oportunidad que llevaba tiempo esperando, pero que nunca estuvo garantizada.