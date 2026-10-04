GLENDALE, Arizona. -- Unas horas antes de marcar el gol que le cambió la vida para siempre, Cavan Sullivan se echó una siesta. Es una parte normal de su rutina. Esta siesta fue difícil, eso sí, porque estuvo acompañada por un nudo en el estómago. Sabía lo que venía después: México.

Cuando apoyó la cabeza en la almohada, Sullivan empezó a pensar.

«Antes de dormirme, visualizo e intento atraer cosas buenas para la noche», dijo a los periodistas. «Algunas cosas se hacen realidad y otras no. No fue así como me imaginé marcando el gol».

Eso es porque el primer gol de Sullivan con la selección masculina de Estados Unidos fue más que un sueño hecho realidad. Incluso podría marcar el inicio de una nueva era. Como mínimo, fue la irrupción de una de las promesas que más expectación ha generado en la historia del fútbol estadounidense, un momento de «bienvenido a la selección masculina de Estados Unidos» mejor de lo que incluso él mismo podría haber imaginado.

Pero para quienes han seguido a Sullivan, era un momento que llevaba mucho tiempo gestándose.

Después de todo, ha estado en el foco desde los 14 años. Ahora, cinco días después de cumplir 17, da la sensación de que ha llegado. Ayudar a liderar un triunfo por 3-0 sobre México en la mayor rivalidad de Norteamérica tiene ese efecto.

A veces, la realidad es mejor que los sueños. Al menos, así fue en el caso de Sullivan.