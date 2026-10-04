«Es un guerrero»: Cavan Sullivan convierte años de expectación en un momento histórico con la USMNT gracias a un gol soñado ante México
GLENDALE, Arizona. -- Unas horas antes de marcar el gol que le cambió la vida para siempre, Cavan Sullivan se echó una siesta. Es una parte normal de su rutina. Esta siesta fue difícil, eso sí, porque estuvo acompañada por un nudo en el estómago. Sabía lo que venía después: México.
Cuando apoyó la cabeza en la almohada, Sullivan empezó a pensar.
«Antes de dormirme, visualizo e intento atraer cosas buenas para la noche», dijo a los periodistas. «Algunas cosas se hacen realidad y otras no. No fue así como me imaginé marcando el gol».
Eso es porque el primer gol de Sullivan con la selección masculina de Estados Unidos fue más que un sueño hecho realidad. Incluso podría marcar el inicio de una nueva era. Como mínimo, fue la irrupción de una de las promesas que más expectación ha generado en la historia del fútbol estadounidense, un momento de «bienvenido a la selección masculina de Estados Unidos» mejor de lo que incluso él mismo podría haber imaginado.
Pero para quienes han seguido a Sullivan, era un momento que llevaba mucho tiempo gestándose.
Después de todo, ha estado en el foco desde los 14 años. Ahora, cinco días después de cumplir 17, da la sensación de que ha llegado. Ayudar a liderar un triunfo por 3-0 sobre México en la mayor rivalidad de Norteamérica tiene ese efecto.
A veces, la realidad es mejor que los sueños. Al menos, así fue en el caso de Sullivan.
El gran gol
Tal y como lo cuenta Sullivan, no podía creer la suerte que había tenido.
Lo único que recuerda es estar allí, aislado, pensando en qué hacer después. Su cabeza le dijo que tapara la línea de pase del portero de México Raul Rangel, así que lo hizo. De repente, el balón estaba en sus pies y la portería estaba abierta a unos treinta y tantos metros.
«Sentí que no iba a llegarme el balón y que simplemente tendría que replegarme y volver a mi posición», dijo. «Pero sí, a veces tienes suerte y el beneficio de la duda. Recibí el balón ahí y pensé: “No voy a regatear”. Estaba un poco demasiado cansado, así que simplemente iba a picarla.
«Supongo que el resto es historia».
Historia, desde luego. Con su gol, se convirtió en el goleador más joven de la historia de la USMNT, superando un récord que anteriormente había establecido su compañero Mathis Albert apenas unos días antes. Solo con saltar al campo, se convirtió en el jugador más joven de la USMNT en ser titular contra México. Más récords para añadir a la lista, por tanto, y esa lista probablemente será más larga en los próximos años.
«Creo que simplemente tenemos que dejar de hablar de su edad», dijo el capitán Tyler Adams. «Está aquí por una razón».
Cuando el disparo de Sullivan besó la red, las redes sociales ardían. Miles de personas estaban tuiteando en tiempo real sobre la espectacular definición. Es una apuesta segura que habrá un grupo, particularmente en Manchester, que se despierte y vea lo que hizo el delantero que pondrá rumbo al Manchester City en el partido más importante de la CONCACAF. Si la expectación ya era grande antes, ahora lo será aún más.
El seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino, ha intentado controlar esa expectación, pero ni siquiera él pudo evitar elogiar a su estrella emergente después del partido.
Los elogios de Pochettino
Tras el partido, Sullivan dijo que este había sido el mejor día de su vida, no solo por el gol, sino por la victoria.
«Me gusta lo que dijo después del partido», afirmó Pochettino. «Lo más importante era el resultado. Sí, está aprendiendo cada día, y eso es algo bueno».
Aun así, después de verlo de cerca, Pochettino conoce ahora mejor el nivel de talento de Sullivan. Al ser preguntado por ello, reiteró que talento no le falta. Mencionó a todos los recién llegados a la concentración y dijo que está contento con todos. Sí, Sullivan incluido.
Sin embargo, era imposible negar el momento ni la calidad que mostró Sullivan en él.
«Es un luchador. Es un guerrero», dijo Pochettino. «Es difícil encontrar a este tipo de jugador, con una calidad tremenda con el balón en posesión. Creo que Cavan demuestra eso en posesión, con el balón en los pies, y cuando necesita perseguir a los rivales y recuperar el balón.
»Esa es mi impresión después de casi tres semanas, y es increíble. Tener a un jugador así creo que es fantástico para Estados Unidos. Espero que siga por ese camino: creciendo».
Pochettino tiene razón: Sullivan todavía tiene mucho margen de crecimiento. Y, para crecer de la mejor manera, Pochettino dice que necesita cierta protección frente a la expectación que no deja de aumentar.
Protegiendo a un adolescente
En las últimas semanas, Pochettino ha hecho algunos comentarios nada sutiles sobre la humildad. Los jugadores jóvenes del equipo tienen talento, sí, pero necesitan recordar que esto no es más que el principio. Ninguno de ellos es Lionel Messi, dijo, y hasta Messi rara vez habla de lo bueno que es.
Muchos interpretaron esos comentarios como un mensaje para Sullivan, o al menos para quienes alimentan toda la expectación a su alrededor. Ya aparece en anuncios, tiene un gran seguimiento en redes sociales y parece tener un futuro brillante por delante. Pero en esta concentración seguía siendo el más joven de los 28 jugadores, todos peleando por ganarse su sitio.
"Es un momento importante porque necesitamos estar acertados con ellos", dijo Pochettino. "Necesitamos protegerlos. Necesitamos apoyarlos. Nuestra responsabilidad ahora es que este grupo de jugadores con talento crezca en la dirección correcta".
Pochettino también subrayó la importancia de tratar cada partido como el más importante de sus carreras, señalando al capitán Tyler Adams como ejemplo de esa mentalidad. Si los jugadores asumen ese enfoque, cree que el grupo tiene el talento para seguir desarrollándose y competir por títulos.
En declaraciones a los medios después del partido, Adams bromeó con que hasta él habría pensado en disparar viendo lo abierta que estaba la portería. También habló de la importancia de llevar a jugadores como Sullivan por el camino adecuado.
Adams dijo que rodear a los jugadores más jóvenes de compañeros con experiencia les quita parte de la presión. El objetivo es ponerlos en posiciones en las que se sientan cómodos y puedan marcar goles y mostrar sus fortalezas.
"No tienen que hacer actuaciones una locura, una locura... Creo que hay un equilibrio realmente bueno en todo el campo, y eso sacó lo mejor de ellos, sin duda", dijo.
Próximos pasos
Más de una hora después de su gran gol, la sonrisa seguía ahí. Allí estaba Sullivan, rodeado por los medios, con el balón del partido en la mano. A medida que llegaba cada pregunta, parecía apretarlo cada vez más fuerte. No iba a soltarlo.
«Supongo que haré que los chicos me lo firmen», dijo Sullivan. «La verdad, no sé muy bien qué hacer con él».
Un problema para otro día. Por ahora, el foco estará puesto en la recuperación. Se viene otro partido, uno contra el Canadá de Jesse Marsch, y será tan intenso como los que Sullivan ha jugado hasta ahora. Quizá incluso más.
Cuando Sullivan apoyó la cabeza en la almohada después del partido, seguro que la sensación fue distinta a la de la siesta previa al encuentro que puso todo en marcha. Ya tiene su primer gol y un balón del partido para demostrarlo. Fue mejor de lo que podría haber soñado, y dejó a muchos aficionados estadounidenses soñando con lo que podría venir después del chico que lo marcó.