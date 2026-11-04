¿Es la Serie A la liga más emocionante de Europa? El fútbol italiano podría estar resurgiendo tras tocar fondo

De Siervo señaló, con razón, que los beneficios de que más de la mitad de los principales equipos de la Serie A construyan nuevos estadios tardarán mucho en hacerse notar. «El nuevo modelo económico no estará plenamente operativo durante al menos seis o siete años», admitió. «Y, mientras tanto, la brecha con otras ligas seguirá creciendo».

Esa brecha también podría seguir ampliándose en el terreno deportivo, dado que la Serie A sencillamente no está en condiciones de competir con la Premier League en el mercado de fichajes. Sin embargo, algunos clubes italianos están demostrando que no importa tanto cuánto dinero tengas como lo bien que lo gastes. El Inter, por supuesto, llegó a dos finales de la Champions League en tres temporadas gracias, principalmente, a los fichajes a precio de ganga de Beppe Marotta, pero el Como es, posiblemente, un ejemplo aún mejor de cómo construir una plantilla con criterio.

Su extraordinario ascenso no habría sido posible sin el respaldo económico de Djarum Group, pero el equipo de Cesc Fabregas no arrolló al Manchester United a base de fichajes caros. Dejó en evidencia a uno de los clubes que más ha gastado en el fútbol mundial durante la última década gracias a una política de fichajes inteligente y una identidad clara.

El Como, como antes el Atalanta, ha demostrado al resto de la Serie A que es posible hacerse notar en Europa fichando a jugadores jóvenes o infravalorados, o ambas cosas, y practicando un fútbol ofensivo. Eso sí, que el Frosinone amenace con seguir sus pasos ha sido una enorme sorpresa.

Muchos pronosticaban que el recién ascendido volvería a bajar de inmediato, pero actualmente ocupa la sexta posición de la Serie A. Lo llamativo de su puesto en la tabla es que lo ha alcanzado con un estilo de juego admirablemente ofensivo. El Frosinone ha marcado 24 goles en solo 10 partidos, y su impresionante promedio goleador refleja un importante cambio de planteamiento en la máxima categoría italiana.

Aunque la Gazzetta dello Sport, entre otros medios, señaló antes del inicio de la actual campaña que muchos de los 20 equipos de la Serie A probablemente jugarían con formaciones ofensivas, nadie esperaba semejante festival de goles en una liga asociada al fútbol defensivo. Y, sin embargo, cuando aún no han transcurrido tres meses de la nueva temporada, cuatro de los equipos más goleadores de las cinco grandes ligas europeas son italianos.

El Frosinone y el sorprendente líder, la Lazio, han marcado 24 goles cada uno; el vigente campeón, el Inter, suma 26, mientras que solo el Barcelona ha anotado más goles en liga esta temporada que la Roma (28). Esta última está dirigida por Gian Piero Gasperini, exentrenador del Atalanta, y crece la sensación de que la Serie A está adoptando por fin un planteamiento más directo y ofensivo, después de años de dificultades para igualar la intensidad de otros grandes equipos europeos, en particular los de la Premier League.

Según el exinternacional italiano Daniele Adani, este cambio de filosofía futbolística explica por qué Massimiliano Allegri atraviesa ahora dificultades en el Nápoles, después de que el AC Milan lo despidiera al final de la pasada temporada. «Su forma de jugar al fútbol ya está acabada», declaró el exdefensa a La Domenica Sportiva. Esa afirmación admite debate, ya que es poco probable que defender bien pase alguna vez de moda en Italia, pero lo que está claro es que la Serie A se está convirtiendo en todo un espectáculo.

Estamos viendo una media de tres goles por partido y ya ha habido al menos seis tantos en nueve encuentros distintos. En ese contexto, no sorprendió en absoluto que, la noche antes de que el Arsenal de Mikel Arteta, con un juego tremendamente desgastante, asfixiara al Liverpool en el partido más destacado de la jornada de la Premier League, el AC Milan arrollara al Inter en un dramático Derby della Madonnina. Ocurrió apenas tres días después de que el Bolonia desarbolara al AC Milan en San Siro, una secuencia que ilustra a la perfección lo competitiva e imprevisible que es ahora la Serie A.

En estos momentos, solo cinco puntos separan a los cuatro primeros. Aunque es difícil saber con certeza si la competición mantendrá este atractivo durante toda la temporada, sin duda tiene potencial para cambiar la percepción generalmente negativa del fútbol italiano como lento, aburrido y falto de entusiasmo juvenil.