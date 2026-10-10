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USWNT 1-1GOAL

«Ellas fueron eficaces, nosotras no» | Sophia Wilson ofrece esperanza mientras Claudia Dickey y el centro del campo fallan: ganadoras y perdedoras de la USWNT en la decepcionante derrota ante España

Sophia Wilson y Gisele Thompson dieron motivos para la esperanza a Estados Unidos, pero la derrota por 2-0 ante España abrió nuevas dudas sobre la química en el centro del campo y la preparación para las pruebas más exigentes.

Traducido por

  • WASHINGTON -- Emma Hayes había insistido en que la selección femenina de Estados Unidos necesitaba ponerse a prueba. Frente a la España número 1 del mundo, ese examen expuso rápidamente los pequeños detalles que el USWNT aún debe corregir. Los despistes defensivos dejaron a Estados Unidos con dos goles de desventaja en apenas 14 minutos, y una segunda parte mejor no pudo deshacer el daño en una derrota por 2-0 en el Audi Field.

    La centrocampista Patricia Guijarro abrió el marcador en el minuto 3, y la extremo Eva Navarro amplió la ventaja en el 14. Ambos goles se podrían haber evitado si el USWNT hubiera estado más atento a los pequeños detalles: mantenerse del lado del balón, salir antes y cerrar espacios. En cambio, los pases cortos de España, su juego a uno y dos toques y su movimiento constante hicieron que Estados Unidos tuviera muchas dificultades para seguir el ritmo.

    «Estoy decepcionada por nosotras hoy», dijo Hayes a Turner Sports después del partido. «Estoy frustrada porque siento que hoy no merecíamos perder 2-0... pero si no cuidas esos detalles no mereces nada».

    El once inicial parecía prometedor, con Sophia Wilson como 9, Trinity Rodman en una banda y Alyssa Thompson en la otra, una versión revisada de «Triple Espresso». Por dentro, Lindsey Heaps llevó el brazalete, con Rose Lavelle como 10 y Lily Yohannes por detrás de ellas.

    El mayor ajuste para el USWNT fue una línea de cuatro que jugaba junta por primera vez. Kennedy Wesley y Tierna Davidson formaron como centrales, con Emily Fox y Avery Patterson en los laterales. Patterson estuvo fuera de sitio en el primer gol, y una serie de pequeños movimientos le dieron a Guijarro el espacio justo para soltar un disparo lejano que superó a Claudia Dickey, que también estaba mal colocada.

    El USWNT sí mostró una segunda parte mucho mejor. Incluso antes del descanso, Wilson había sostenido la línea ofensiva, encontrando espacios a la espalda y sacando remates cada vez que tenía aunque fuera una mínima apertura.

    «Mirad, hoy tuvimos muchas de esas ocasiones, que quede claro», dijo Hayes. «Ellas fueron eficaces, nosotras no».

    Otra experiencia de aprendizaje para el USWNT, pero encajar dos goles tan pronto fue un golpe duro para un equipo que tiene la vista puesta en el Mundial femenino de 2027, y en la posibilidad de volver a medirse a España.

    «Sí creo que la brecha entre España y nosotras, respecto a hace tres o cuatro años, se ha cerrado», dijo Hayes. «Si queremos ser las mejores, tenemos que ser más contundentes».

    GOAL desglosa las ganadoras y las perdedoras de la derrota por 2-0 del USWNT en el Audi Field...

  • GANADORA: Sophia Wilson

    Sophia Wilson

    Sophia Wilson tuvo la mayoría de las ocasiones de ataque para Estados Unidos.

    Sophia Wilson fue la nota positiva en la decepción de la USWNT ante España. Wilson tuvo ocasiones tanto en la primera como en la segunda parte e incluso marcó, aunque más tarde el gol fue anulado por fuera de juego. Wilson también provocó un penalti en la segunda mitad, aunque Lily Yohannes fue quien asumió el lanzamiento y finalmente falló.

    Wilson fue situada como 9 y disputó los 90 minutos completos con la USWNT. Aunque no logró mandar el balón al fondo de la red para Estados Unidos, dejó varios momentos de mucho nivel en los que atacó la espalda de la zaga de España, logró sacar el disparo con muy poco espacio y trabajó con intensidad en defensa para ser la primera línea de presión.

    Wilson se entendió a la perfección con Trinity Rodman por fuera, recuperando la chispa del Triple Espresso que las aficionadas y los aficionados querían volver a ver. La química de Wilson con Alyssa Thompson pareció todavía en construcción, con ambas haciendo movimientos similares por momentos, especialmente cuando Thompson se metía hacia dentro en el espacio que ocupaba Wilson.

    «Creo que hoy hubo muchas cosas buenas, y Emma me las señaló. No puedes centrarte demasiado en el resultado final», dijo Wilson en la retransmisión de Turner. «Obviamente, queremos ganarles cuando llegue el Mundial. Estos [los amistosos] son otra buena oportunidad para crecer y se trata simplemente de afinar los pequeños detalles».

    A pesar de la derrota, fue algo alentador para Wilson, que fue titular en su 45.º partido con la USWNT y sumó su 64.ª internacionalidad. Esta es la tercera concentración de Wilson desde que dio a luz a su hija.

    «Creo que vamos a sacar lo que podamos de este partido, pero también a ser positivas con lo que sí hicimos bien», dijo Wilson.

  • PERDEDORA: Claudia Dickey

    Claudia Dickey

    Claudia Dickey disputó el partido completo en la portería de la USWNT y encajó dos goles.

    Claudia Dickey era la portera que la mayoría esperaba ver en el primer duelo con España y, apenas en el minuto tres, quedó mal colocada. Fue una combinación de la lentitud de todas las jugadoras del USWNT para ir al balón y, tras una serie de pases cortos y rápidos, Patricia Guijarro vio un pequeño hueco y clavó el balón al palo largo, superando a Dickey.

    Dickey también tuvo problemas con su juego de pies, ya que España les presionó con intensidad en la salida desde atrás. Dickey buscó momentos para encontrar a Heaps por dentro para una rápida pared o abrir a banda, pero simplemente no se ejecutó con la suficiente rapidez.

    Dickey encajó el segundo gol del partido poco después, esta vez en el minuto 14, cuando Eva Navarro recibió un pase al espacio de Salma Paralluelo.

    Dickey sumó su 12ª internacionalidad y su 12ª titularidad el sábado y, en todos sus partidos con el USWNT hasta la fecha, ha dejado su portería a cero en ocho ocasiones.

  • Lindsey Heaps USWNT

    El centro del campo del USWNT, formado por Lindsey Heaps, Lily Yohannes y Rose Lavelle, tuvo dificultades para seguir el ritmo de la posesión de España.

    Fue un toque de atención para el centro del campo de Estados Unidos. Iba demasiado lento. Se estaba partiendo. Y cuando recuperaba el balón, le costaba conservarlo. Es un día muy largo cuando vas persiguiendo la posesión, y la primera parte fue especialmente larga para Estados Unidos.

    Lindsey Heaps tuvo problemas para alterar la circulación de España en lo que a menudo parecía un rondo interminable, con Estados Unidos corriendo detrás en todo momento. En su partido número 179 y su titularidad número 139, la capitana no pudo aportar la estabilidad que necesitaba un centro del campo partido.

    Rose Lavelle ofreció amenaza en ataque, pero los espacios entre ella, Heaps y Lily Yohannes dificultaron que las tres se asociaran en triángulos y encontraran la manera de superar la presión de España.

    Yohannes, la jugadora más joven de la selección de Estados Unidos con 18 años, puso algunos balones prometedores a la espalda de la defensa de España. Pero estuvo un paso por detrás en el centro del campo y tuvo problemas para conservar la posesión. Su penalti en la segunda parte aumentó la frustración: asumió la responsabilidad con la oportunidad de meter de nuevo a Estados Unidos en el partido, pero su disparo, potente y bien golpeado, fue detenido.

    Hayes hizo cambios en la segunda parte, dando entrada a Claire Hutton y Ashley Sanchez por Lavelle y Heaps.

  • GANADORA: Gisele Thompson

    Gisele Thompson

    Gisele Thompson entró al partido en la segunda parte como suplente y tuvo un impacto inmediato al manejar la presión ofensiva y el ritmo de España.

    Gisele Thompson no empezó el partido, pero pudo seguir el ritmo de la rápida delantera de España y también sacar el balón jugado desde atrás. Thompson no permitió que la incesante presión de España le impidiera explotar su velocidad por la banda, y a menudo participó en ataque o jugó rápidas paredes para superar esa presión.

    Thompson entró por Avery Patterson en el minuto 45 y, con el equipo ya 2-0 abajo, aportó serenidad, pero también fue una vía de salida útil por la banda. Ese puesto de lateral está al alcance de Thompson si sigue rindiendo mejor que Patterson y Lilly Reale. Thompson, de solo 20 años, solo forma parte de la selección absoluta desde 2025, cuando recibió su primera convocatoria en febrero de 2025. Aunque la experiencia de Thompson es limitada, ha dado un salto enorme en la rotación al mantener a España sin marcar durante el tiempo que estuvo sobre el campo.