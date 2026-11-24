Todo empezó en un bar de Florida en 2008.

Emma Hayes acababa de ser contratada para dirigir al Chicago Red Stars en la Women’s Professional Soccer (WPS). Denise Reddy entrenaba en la W-League. Ambas estaban en Florida para unas pruebas de selección, observando a jugadoras y valorando posibles fichajes.

Tras una larga jornada, quedaron para tomar algo. Hayes no tardó en hacerle una propuesta.

«Dos días después era su ayudante», contó Reddy a GOAL.

Casi dos décadas después, siguen haciendo planes juntas.

Sus carreras han tomado caminos distintos, pero siempre han vuelto a encontrarse: primero en Chicago, después durante cuatro años en el Chelsea y ahora en la selección femenina de Estados Unidos. Con el Mundial de 2027 cada vez más cerca, tienen otro trofeo al que aspirar.

«Somos las mejores amigas; creo que hay un respeto mutuo», declaró Hayes a GOAL.

El cariño es evidente. Las diferencias, también. Y, como explicaron ambas en entrevistas exclusivas con GOAL, aprender a trabajar con esas diferencias ha sido tan importante como cualquier plan trazado en una pizarra táctica.