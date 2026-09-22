El sensacional fichaje de Kylian Mbappe significa que On, aspirante revelación, está lista para explotar mientras el mercado de las botas de fútbol se prepara para un cambio sísmico
Los rumores eran ciertos: Kylian Mbappe ha puesto fin de forma sorprendente a su relación de 20 años con el gigante estadounidense de la ropa deportiva Nike para unir fuerzas con la firma suiza On, que afronta su primera incursión en el mundo de las botas de fútbol.
Es un fichaje de enorme impacto para On, que ha disparado sus opciones de éxito en un mercado hipercompetitivo al hacerse con uno de los mejores jugadores del planeta, si no el mejor, además de una figura con un enorme perfil global.
Mientras Mbappe se adentra en lo desconocido, todo apunta a que este será un acuerdo de botas que cambiará para siempre la cara de la industria, y que llevará a On, uno de los aspirantes, a otra estratosfera.
Actores que agitan el mercado
On ha disfrutado de un ascenso meteórico desde que se fundó hace solo 16 años, labrándose un nombre al irrumpir en el mercado como especialista en zapatillas de running gracias a su tecnología patentada «CloudTec». En septiembre de 2026, estaba valorada en torno a 9.000 millones de dólares (6.700 millones de libras).
Sin embargo, esta es su primera incursión en el ultracompetitivo mundo de la fabricación de botas de fútbol y, de forma realmente sensacional, Mbappé se ha convertido en la cara mundialmente famosa de la expansión de On en el deporte más popular del planeta.
Pero este no será un acuerdo de patrocinio al uso; según The Athletic, que ha corroborado informaciones previas, el acuerdo de 10 años será beneficioso para ambas partes, ya que Mbappé tendrá participación en On en forma de acciones, y se ha informado de que el jugador de 27 años contará con su propia «submarca» de botas de fútbol exclusivas junto a los lanzamientos generales de la compañía. Esa participación es, supuestamente, lo que diferenció la oferta de On de las nuevas condiciones puestas sobre la mesa por Nike.
La superestrella del Real Madrid tendrá una influencia real en la estrategia de producto y en la construcción de marca de aquí en adelante. En un comunicado, el nuevo proveedor de botas de Mbappé aseguró que trabajará «directamente con los equipos de producto de On, integrando su perspectiva de élite en el desarrollo y las pruebas del futuro calzado y la ropa de fútbol», al tiempo que también se convertirá en embajador global de la compañía, «ampliando la asociación más allá del fútbol hacia el movimiento, el rendimiento y el diseño contemporáneo».
Dada la celebridad del atacante en el mundo del fútbol, hay muchas opciones de que On aspire a alcanzar el mismo nivel de peso que, irónicamente, tiene Jordan Brand de Nike, inspirada en Michael Jordan, en el mundo del baloncesto.
Muchos se preguntarán por qué Mbappé dejaría atrás a Nike después de una asociación tan fructífera, pero, al margen del evidente atractivo económico, la oportunidad de implicarse de primera mano, tener un peso significativo y formar parte del éxito sin precedentes de On hasta la fecha resulta evidentemente muy atractiva. Muchos deportistas modernos también se consideran emprendedores, y Mbappé claramente no es diferente, dado su portafolio de asociaciones comerciales, que incluye a Dior, Oakley y EA Sports.
En excelente compañía
Ahora ha salido a la luz que una cara conocida desempeñó un papel clave para atraer a Mbappe a On, pese a que su propuesta futbolística está, literalmente, en pañales. Thierry Henry ha sido confirmado como director de fútbol de la compañía y, según The Athletic, la leyenda del Arsenal y de Francia ayudó a convencer a su compatriota para dar ese salto de fe, después de haber trabajado en secreto como director de fútbol de On desde 2025 en preparación para este gran momento.
«Construir algo nuevo en el fútbol requiere un enfoque valiente y original», dijo Henry en el anuncio. «Durante el último año, he visto de primera mano la curiosidad y la atención al detalle que el equipo de On aporta a ese proceso. Queremos escuchar a los jugadores, entender qué necesitan y crear algo que realmente pueda aportar al juego. Estoy orgulloso de formar parte de lo que viene después».
Mbappe y Henry son los últimos grandes nombres en unirse al pequeño pero enormemente impresionante grupo de atletas en activo y retirados de On. Ya en 2019, lograron convencer al icono del tenis Roger Federer para dejar Nike y firmar con ellos un acuerdo de calzado, además de convertirse en accionista, mientras que la seis veces ganadora de un Grand Slam Iga Swiatek y el estadounidense Ben Shelton llevan actualmente zapatillas de On en la pista. En el fútbol femenino, la sensación de 19 años del Barcelona y de Suiza Sydney Schertenleib ampliará su actual asociación con la marca también al terreno de las botas de fútbol.
«Un reto a lo que es posible»
Tras hacerse de forma sorprendente con una auténtica superestrella del fútbol masculino, On está decidido a convertirse en algo más que un simple agitador del mercado en el espacio de las botas de fútbol, tal y como ya ha conseguido en el mundo de las zapatillas de running, donde ahora es una marca prémium de referencia.
«El fútbol no necesita otra marca de ropa deportiva para hacer más de lo mismo», dijo el fundador y co-CEO de On, David Allemann, al conocerse el cambio de Mbappe. «El fútbol necesita nuevas ideas y un desafío a lo que es posible. Cuando entramos en un deporte, queremos ser la marca del futuro, a través de una verdadera innovación y un diseño contemporáneo.
»Nuestra ambición es llevar el enfoque de On al campo, al asfalto y a la pasarela, conectando el rendimiento de élite con la cultura que rodea al juego. Con Kylian, tenemos el socio perfecto para imaginar en qué puede convertirse el fútbol».
¿Garantizar el éxito?
Después de hacerse con Mbappe, probablemente On no tenga que preocuparse por sus opciones de éxito. Uno de los mejores jugadores del mundo, su participación como primer atleta de la marca en su expansión al fútbol impulsará inevitablemente desde el punto de vista del marketing el lanzamiento de su primera bota de la historia.
Ganar credibilidad global será una parte clave del plan de negocio, y un jugador del perfil, el calibre y la autoridad de Mbappe se la da en abundancia a esta marca desafiante de ropa deportiva. No sorprendería demasiado ver a otros seguir sus pasos en un futuro cercano, ni que On tenga guardados otros fichajes bomba.
Otra especialista en calzado, Skechers, puede dar fe de esa credibilidad global. Se alzaron cejas en todo el mundo cuando Harry Kane, delantero de England y del Bayern Munich que bate récords, firmó en 2023 un revolucionario contrato de por vida con la marca estadounidense, en su inesperada primera incursión en el fútbol. Sin embargo, la apuesta ha dado grandes resultados; desde entonces, varios otros han seguido el mismo camino y todo apunta a que Skechers ha llegado para quedarse como elemento disruptor en el mercado de las botas.
Algunos han argumentado que hacerse con Mbappe no le dará a On esa credibilidad inmediata si no se demuestra con un producto a la altura que lo respalde, dada su falta de experiencia en el fútbol. Pero visto el éxito que han tenido en tan poco tiempo sus incursiones tanto en el mundo del running como en el del tenis, además de su estrategia general de marketing, desde luego no apostarías en contra de que lo consigan.
«Solo el principio»
Por ahora apenas hay detalles sobre cómo será la bota o incluso cómo se llamará, pero, según The Athletic, Mbappe saltará al terreno de juego en las próximas semanas con su primer par de Ons tras haberse entrenado en secreto recientemente con un prototipo. Su lanzamiento al mercado llegará en 2027, mientras que también aparecerán en el próximo videojuego EA FC 27, que sale el 27 de septiembre.
Parece que la tecnología 'LightSpray' de On será fundamental en el diseño de la bota, que, según la marca, "permite un enfoque fundamentalmente diferente en la construcción del calzado" y está "diseñada para superar a los productos fabricados de forma tradicional", mientras que, según se informa, también tendrá la capacidad de hacer cambios muy rápidamente si surge algún problema inicial.
De forma reveladora, cuando su acuerdo con Nike llega a su fin, el francés llevó un par totalmente blanco de Nike Mercurial en el derbi madrileño del fin de semana. Está claramente preparado para un nuevo capítulo.
"Desde el principio, lo que me atrajo de On fue la oportunidad de construir algo completamente nuevo juntos que ayude a dar forma al juego del mañana", dijo Mbappe al anunciar su cambio. "Quiero aportar mi experiencia y mi perspectiva a lo que creemos, llevar al límite lo que es posible a través de la innovación y mantenerme siempre fiel a la alegría del fútbol.
"Tenemos un sueño compartido, y esto no ha hecho más que empezar".