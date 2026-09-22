El sensacional fichaje de Kylian Mbappe significa que la irrupción de On como aspirante está lista para explotar mientras el mercado de las botas de fútbol se prepara para un cambio sísmico
Los rumores eran ciertos: Kylian Mbappe ha puesto sensacionalmente fin a su relación de 20 años con el gigante estadounidense de la ropa deportiva Nike para unir fuerzas con la firma suiza On, que realiza su primera incursión en el mundo de las botas de fútbol.
Es un fichaje de enorme calado para On, que ha disparado sus opciones de triunfar en un mercado hipercompetitivo al hacerse con uno de los mejores jugadores del planeta, si no el mejor, además de alguien con un enorme perfil global.
Mientras Mbappe se adentra en lo desconocido, todo apunta a que este será un acuerdo de botas que cambiará para siempre la cara de la industria y que llevará a On, aspirante al trono, a otra estratosfera.
Revolucionarios del mercado
On ha disfrutado de un ascenso meteórico desde que se fundó hace solo 16 años, labrándose un nombre al irrumpir en el mercado como especialista en zapatillas de running gracias a su tecnología patentada «CloudTec». En septiembre de 2026, estaba valorada en alrededor de 9.000 millones de dólares (6.700 millones de libras).
Sin embargo, esta es su primera incursión en el ultracompetitivo mundo de la fabricación de botas de fútbol y, de forma bastante sensacional, Mbappe se ha convertido en la cara mundialmente famosa de la expansión de On hacia el deporte más popular del planeta.
Pero este no será un acuerdo de botas al uso; según The Athletic, que ha corroborado afirmaciones previas, el acuerdo de una década será beneficioso para ambas partes, ya que Mbappe tendrá una participación en On en forma de acciones, y se ha informado de que el jugador de 27 años contará con su propia «submarca» de botas de fútbol exclusivas junto a los lanzamientos generales de la compañía. Esa participación es, supuestamente, lo que diferenció la oferta de On de las nuevas condiciones puestas sobre la mesa por Nike.
La superestrella del Real Madrid tendrá una influencia real en la estrategia de producto y en la construcción de la marca a partir de ahora. En un comunicado, el nuevo proveedor de botas de Mbappe dijo que trabajará «directamente con los equipos de producto de On, integrando su perspectiva de élite en el desarrollo y las pruebas del futuro calzado y la ropa de fútbol», mientras que también se convertirá en embajador global de la compañía, «ampliando la asociación más allá del fútbol hacia el movimiento, el rendimiento y el diseño contemporáneo».
Dada la celebridad del atacante en el mundo del fútbol, hay muchas posibilidades de que On busque alcanzar el mismo nivel de peso que, irónicamente, tiene la Jordan Brand de Nike, inspirada en Michael Jordan, en el ámbito del baloncesto.
Muchos se preguntarán por qué Mbappe dejaría atrás a Nike después de una asociación tan fructífera, pero, al margen del evidente atractivo económico, la oportunidad de implicarse de lleno, tener una influencia significativa y formar parte del éxito sin precedentes de On hasta la fecha resulta evidentemente muy atractiva. Muchos deportistas modernos también se consideran emprendedores, y Mbappe claramente no es diferente, dado su portafolio de asociaciones comerciales, que incluye a Dior, Oakley y EA Sports.
En compañía estelar
Ahora ha salido a la luz que una cara conocida desempeñó un papel clave para atraer a Mbappé a On, pese a que su propuesta futbolística está, literalmente, en pañales. Thierry Henry ha sido confirmado como director de fútbol de la compañía y, según The Athletic, la leyenda del Arsenal y de Francia ayudó a convencer a su compatriota para dar ese salto de fe, tras haber trabajado en secreto como director de fútbol de On desde 2025 en preparación para este gran momento.
«Construir algo nuevo en el fútbol requiere un enfoque valiente y original», declaró Henry en el anuncio. «Durante el último año, he visto de primera mano la curiosidad y la atención al detalle que el equipo de On aporta a ese proceso. Queremos escuchar a los jugadores, entender lo que necesitan y crear algo que realmente pueda aportar al juego. Estoy orgulloso de formar parte de lo que viene».
Mbappé y Henry se convierten en los últimos grandes nombres en unirse a la reducida pero enormemente impresionante lista de atletas en activo y retirados de On. Ya en 2019, lograron convencer al icono del tenis Roger Federer para dejar Nike y firmar con ellos un acuerdo de calzado, además de convertirse en accionista, mientras que la seis veces campeona de Grand Slam Iga Swiatek y el estadounidense Ben Shelton llevan actualmente zapatillas de On en la pista. En el fútbol femenino, la sensación de 19 años del Barcelona y Suiza Sydney Schertenleib ampliará su asociación ya existente con la marca al terreno de las botas de fútbol.
«Un desafío a lo que es posible»
Tras haber incorporado de forma sorprendente a una auténtica superestrella del fútbol masculino, On está decidido a convertirse en algo más que un simple agitador del mercado en el segmento de las botas de fútbol, tal y como ya ha conseguido en el mundo de las zapatillas de running, donde ahora es una marca premium de referencia.
«El fútbol no necesita otra marca de ropa deportiva que haga más de lo mismo», dijo el fundador y co-CEO de On, David Allemann, al conocerse el cambio de Mbappe. «El fútbol necesita nuevas ideas y un desafío a lo que es posible. Cuando entramos en un deporte, queremos ser la marca del futuro, a través de una verdadera innovación y un diseño contemporáneo.
»Nuestra ambición es llevar el enfoque de On al campo, al asfalto y a la pasarela, conectando el rendimiento de élite con la cultura que rodea al juego. Con Kylian, tenemos el socio perfecto para imaginar en qué puede convertirse el fútbol».
¿Garantizar el éxito?
Después de hacerse con Mbappe, probablemente On no tenga que preocuparse por sus opciones de éxito. Uno de los mejores jugadores del mundo, su participación como su primer atleta mientras se expanden al fútbol impulsará inevitablemente desde el punto de vista del marketing el lanzamiento de su primera bota de la historia.
Ganar credibilidad global será una parte clave del plan de negocio, y un jugador del perfil, el calibre y el peso de Mbappe le da eso en abundancia a la marca de ropa deportiva aspirante. No sorprendería demasiado ver a otros seguir su ejemplo en un futuro próximo, ni que On tenga guardadas otras incorporaciones bomba.
Otro especialista en calzado, Skechers, puede dar fe de esa credibilidad global. Se alzaron cejas en todo el mundo cuando el delantero de Inglaterra y del Bayern de Múnich, Harry Kane, firmó en 2023 un innovador acuerdo de por vida con la marca estadounidense, cuando esta hizo de forma inesperada su primera incursión en el fútbol. Sin embargo, la apuesta ha dado grandes frutos; desde entonces, varios otros han seguido su ejemplo y Skechers aparentemente ha llegado para quedarse como actor disruptivo en el mercado de las botas.
Algunos han argumentado que hacerse con Mbappe no le dará a On esa credibilidad inmediata si no demuestra su valía con un producto a la altura que lo respalde, dada su falta de experiencia en el fútbol. Pero tal ha sido el éxito de sus incursiones tanto en el mundo del running como en el del tenis en tan poco tiempo, y de su estrategia general de marketing, que desde luego no apostarías en contra de que lo consiga.
«Solo el principio»
De momento apenas hay detalles sobre cómo será la bota o incluso cómo se llamará, pero, según The Athletic, Mbappe saltará al campo con su primer par de Ons en las próximas semanas tras haberse entrenado en secreto recientemente con un prototipo. Su lanzamiento al mercado llegará en 2027, mientras que también aparecerán en el próximo videojuego EA FC 27, que sale el 27 de septiembre.
Parece que la tecnología «LightSpray» de On será fundamental en el diseño de la bota, algo que la marca asegura que «permite un enfoque fundamentalmente diferente de la construcción del calzado» y que está «diseñado para superar a los productos fabricados de forma tradicional», mientras que, según se informa, también tendrán la capacidad de realizar cambios muy rápidamente si surge algún problema inicial.
De forma reveladora, mientras su contrato con Nike llega a su fin, el francés llevó un par blanco de Nike Mercurial en el derbi madrileño del fin de semana. Está claro que está listo para un nuevo capítulo.
«Desde el principio, lo que me atrajo de On fue la oportunidad de construir juntos algo totalmente nuevo que ayudará a dar forma al juego del mañana», dijo Mbappe al anunciar su cambio. «Quiero aportar mi experiencia y mi perspectiva a lo que creemos, llevar al límite lo posible a través de la innovación y mantenernos siempre fieles a la alegría del fútbol.
«Compartimos un sueño, y esto no ha hecho más que empezar».