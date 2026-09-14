El Rondo, edición USMNT: ¿Es Sergiño Dest el estadounidense más en forma? ¿Quién está decepcionando? ¿Tiene Cavan Sullivan asegurado un puesto en la concentración de septiembre?

Christian Pulisic firmó este fin de semana su esperado regreso a la actividad con su club y no tardó en recordarle a todos que sigue siendo ese jugador, en el empate 2-2 del AC Milan ante la Lazio.

Pero su vuelta también ha puesto en primer plano el panorama de la USMNT. Con el futuro de Folarin Balogun en su club y su estado físico todavía generando dudas, muchos de los otros estadounidenses más destacados están ganando impulso. Gio Reyna está encontrando una nueva vida en el Estrasburgo, mientras que Diego Kochen está sumando minutos valiosos en Dinamarca. Sobran las historias, y el momento es ideal para el seleccionador de la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, que se enfrenta a decisiones complicadas de cara a su próxima convocatoria.

Entonces, ¿qué estadounidenses han destacado desde que comenzó la temporada de clubes en Europa en agosto? ¿Quiénes han decepcionado? ¿Y ha hecho lo suficiente cierto adolescente del Philadelphia Union en estado de gracia como para que sea imposible dejarle fuera?

Los redactores de GOAL abordan esas preguntas y más en la última edición de The Rondo.