El Rondo, edición mercado de fichajes: ¿Qué tan mala es la saga de Folarin Balogun para Estados Unidos? ¿Hizo el Arsenal los mejores fichajes? ¿Quién hizo los peores movimientos?

Tom Hindle: Podría ponerme un poco moderno aquí y decir Mamadou Sangare al Brentford. Su ascenso ha sido meteórico y probablemente llevará la camiseta del Manchester United dentro de 18 meses.

Pero, si hablamos de la crème de la crème, es Bruno Guimaraes al Arsenal, con bastante diferencia. Guimaraes es uno de los cinco mejores centrocampistas de la Premier League, uno de los mejores del mundo en su posición y un fijo de la selección brasileña. Puede jugar como 6, 8 y 10, y tiene la tenacidad necesaria para jugar en un equipo de Mikel Arteta. Además, 75 millones de libras son una «ganga» en este mercado. Quizá lo más importante, además, es que esto refuerza la posición de debilidad más evidente del Arsenal. Cualquier lesión de Declan Rice podría haber descarrilado la temporada del Arsenal. Ahora, se le pueden dosificar las piernas.

Alex Labidou: Rodri al Barcelona, aunque tengo una elección sorpresa en el número 2, y está ajustado. Rodri le da al Barça algo que le ha faltado desde que se fue Sergio Busquets: control y solidez en la base del centro del campo. Es el mejor 6 del mundo y, como demostró en el Mundial, puede hacerle la vida imposible al rival. Puede que el Real Madrid siga siendo el favorito para ganar La Liga, pero no se sorprendan si el Barcelona gana la Champions League esta temporada.

En cuanto al número 2, ¿qué tal Bradley Barcola al Liverpool? Sí, el Liverpool sigue teniendo carencias y no es el favorito para ganar la Premier League, pero el conjunto de Anfield hizo la clase de declaración de intenciones que la máxima categoría inglesa necesitaba desde hace tiempo. Los clubes de la Premier League suelen poder fichar a casi cualquiera, pero sacar a un jugador de la calidad de Barcola del PSG cuando entra en su mejor momento es distinto. Basta con mirar la fantasiosa persecución del Arsenal por Vini Jr. El hecho de que Barcola eligiera dejar las comodidades de París y perseguir la oportunidad de convertirse en el hombre de referencia en Anfield dice mucho sobre su ambición. Allez.

Ryan Tolmich: Hay un ganador claro y ese es el Barcelona, que consigue a Rodri por lo que parece un precio de saldo. El mejor centrocampista del mundo entró como Pedro por su casa en el equipo azulgrana, dándole un general que podría y probablemente llevará a este equipo a un nuevo nivel. No es un fichaje de futuro, es un fichaje para ya, y el Barcelona es ahora un equipo mucho mejor.



