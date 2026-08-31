El Rondo, edición Lionel Messi: el G.O.A.T. se retira de Argentina, ¿cuál es su legado y qué le espera al Inter Miami?

TH: Con la camiseta de Argentina, hay que admitir que está muy igualado. Maradona era, sin duda, más divertido, sobre todo porque pasó gran parte de su vida tratando fatal a su cuerpo y encarnaba más ese "espíritu" gaucho que Messi nunca llegó a captar del todo. Maradona era Argentina de pies a cabeza. A Messi le costó mucho más ganarse el cariño del país. Pero por las dos Copas América más recientes y el Mundial de 2022, es Messi. El título en Qatar es un esfuerzo individual generacional hacia un trofeo. Una barbaridad de un jugador irrepetible.

RT: Es generacional, ¿no? Cada generación tendrá "a su hombre", y quizá dentro de 30 años estemos hablando de uno nuevo. Como alguien de cierta generación, es imposible pasar por alto lo que ha logrado Messi, cómo lo ha logrado y, algo igual de crucial, el hecho de que lo lograra a la sombra de Maradona. Ese era un peso único, y su capacidad para soportarlo es una de las muchas razones por las que ahora tiene la ventaja.

AL: Messi está a años luz como mejor jugador de clubes y ha batido todos los grandes récords ofensivos de la Albiceleste, pero hay argumentos de peso para sostener que Messi y Maradona están empatados por razones distintas.

Messi fue una máquina con Argentina, pero siempre dio la sensación de que la selección era más una carga para él que algo que abrazara plenamente. Incluso se retiró una vez antes, en 2016, por la absurda presión que suponía ser la estrella de Argentina. Era extremadamente profesional y en gran medida se mantenía cerrado ante quienes le siguen, algo que está en todo su derecho de hacer. Pero eso creó una dinámica por la que algunas personas en el país sienten que se identifica más como alguien que es de España y que representa a Argentina. En un momento dado, incluso Carlos Tevez era más popular que Messi en su propio país.

En el otro lado, Maradona era Argentina. Desde su estilo de vida intenso hasta su manera única de jugar, encarnaba todo lo que representa el país. Y pese a todas sus excentricidades de sobra conocidas y sus problemas fuera del campo, ganaba. Básicamente era el Frank the Tank de Old School sobre un terreno de juego, y movilizó a toda una nación de una forma que no había ocurrido antes y que quizá no haya vuelto a ocurrir desde entonces.