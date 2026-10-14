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USWNT Rondo 1-1GOAL

El Rondo, edición de la selección femenina de Estados Unidos: ¿Hasta qué punto están las estadounidenses por detrás de España? ¿Es el regreso al gol de Mallory Swanson una señal de que está recuperando su mejor nivel?

La selección femenina de Estados Unidos perdió un partido y empató otro ante España, pero quizá pueda sacar muchas cosas positivas pese a no haber ganado ninguno.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Una derrota y un empate: ¿lo firmarías? La última semana no ha sido buena para la selección femenina de Estados Unidos, cuyas carencias quedaron al descubierto sin piedad ante España, el mejor equipo del mundo.

    La Roja es la vigente campeona del mundo y, con una victoria por 2-0 y un empate a 2-2, demostró exactamente por qué. En el primer partido no pareció necesitar emplearse a fondo para imponerse al equipo de Emma Hayes. Y, aunque el segundo fue más prometedor, aún queda mucho trabajo por hacer.

    Pero ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Para empezar, probablemente a Estados Unidos le venía bien una pequeña sacudida. Esta selección, desde luego, está acostumbrada a ganar. Pero a veces hay que medirse a las mejores para ser la mejor. La pregunta, entonces, es cuánto le falta a la selección femenina de Estados Unidos. Los redactores de GOAL lo analizan todo en una nueva edición de The Rondo.

  • ¿Cómo valorarías el rendimiento global de la selección femenina de Estados Unidos en los dos partidos?

    Mallory Swanson, USWNT
    Getty

    Mallory Swanson marcó en el segundo de los dos partidos contra España.

    Tom Hindle: ¿Bien? Emma Hayes ha dedicado los dos últimos años a ampliar el grupo de jugadoras disponibles, y estos dos partidos dieron un poco la impresión de mostrar qué ocurre cuando se separa a las internacionales de verdad de las suplentes. Estados Unidos tuvo buenos momentos, y remontar para arrancar un empate en el segundo partido no es poca cosa. Pero España está a años luz en cuanto a calidad.

    Celia Balf: Diría que un aprobado justo. La selección femenina de Estados Unidos no se vio completamente superada, pero tampoco me convenció de que esté preparada para el Mundial en este momento. Creo que el segundo partido fue claramente mejor que el primero, pero, si algo quedó muy claro, es lo buena que es España.

    Alex Labidou: Decepcionante en líneas generales, aunque Estados Unidos mostró signos de mejoría en la segunda parte del martes. De un equipo de su nivel, especialmente en casa, se espera algo más que encajar cuatro goles sin respuesta entre dos partidos antes de reaccionar por fin. Al mismo tiempo, España es realmente así de buena. Pero la Federación de Fútbol de Estados Unidos paga a Emma Hayes para que sea una de las entrenadoras mejor remuneradas del fútbol femenino por una razón: obtener resultados ante equipos como este. Frente a Brasil y España, e incluso durante algunos tramos contra Japón, han quedado a la vista claras debilidades, sobre todo en defensa y en la portería.

  • ¿Qué diferencia hay ahora entre España y Estados Unidos?

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    Icon Sportswire

    España jugó con relativa comodidad en el primer partido.

    TH: Enorme, pero no del todo insalvable. Sí, a España le faltaban varias figuras y aun así parecía el mejor equipo, pero la selección femenina de Estados Unidos al completo le habría plantado más cara, sobre todo en el primer partido. Dicho de otro modo: España parece la campeona del mundo. Estados Unidos parecía un equipo que todavía está intentando encontrar su identidad, pero que tiene mucho margen de mejora.

    CB: Diría que la distancia es grande, incluso mayor de lo que podemos llegar a imaginar ahora mismo, porque España ni siquiera contó con todas sus mejores jugadoras en los dos partidos. También hizo varios cambios en el descanso de ambos encuentros, una muestra de la extraordinaria profundidad de su plantilla.

    AL: Por momentos, la diferencia era muy evidente. Salvo en las posiciones de ataque, Estados Unidos se vio superado por todo el campo, desde la portería hasta el centro del campo. En parte se debe al talento, pero también al planteamiento de Hayes. Tiene que adaptarse a sus rivales y, ahora mismo, da la impresión de que quiere mantener la apuesta por volcarse al ataque que tan buenos resultados le dio en los Juegos Olímpicos. El problema es que eso fue hace dos años. En el fútbol, es toda una eternidad. Los equipos se adaptan y ella también tiene que hacerlo.

  • ¿Quién destacó?

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    Icon Sportswire

    Cooper demostró una versatilidad crucial en ambos partidos.

    TH: Mal Swanson, aunque solo sea porque está demostrando que aún conserva su calidad. Lleva prácticamente dos años alejada de la élite del fútbol, pero su actuación en el empate 2-2, en el que marcó un valioso gol tras salir del banquillo, ha hecho que se vuelva a hablar de ella.

    CB: Michelle Cooper. En el primer partido no solo entró como lateral, pese a que es extremo, sino que además fue decisiva al aguantar el balón en la jugada que acabó en gol de Ashley Sanchez. Cooper es versátil, explosiva y una auténtica suplente de lujo.

    AL: Fue muy alentador ver a Mallory Swanson dar señales de estar recuperando el nivel que tenía hace unos años. Ha sido una temporada difícil para ella en su club: juega en el colista de la NWSL y solo ha marcado dos goles en la liga. Quizá esto le dé el impulso que necesita para acabar con fuerza la temporada. Mención especial también para Ashley Sanchez, que puso fin a una larga sequía goleadora con la selección y contribuyó a la remontada con la que Estados Unidos logró el empate el martes.

  • ¿Quién decepcionó?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    Estados Unidos podría tener un problema en la portería a menos de un año del Mundial de 2027

    TH: Lily Yohannes. Se supone que es la próxima gran esperanza del centro del campo de Estados Unidos, y cuando anunció hace un par de años que representaría a la selección femenina estadounidense, aquello pareció un gran golpe de efecto. Pero aquí le costó un poco, y el penalti que falló en el primer partido resumió unos diez días difíciles.

    CB: La decepción es que sigue sin haber una respuesta clara sobre quién es la portera número uno de la selección femenina estadounidense. Ni Claudia Dickey ni Phallon Tullis-Joyce tuvieron actuaciones destacadas, y dejaron a todos con dudas sobre por cuál de las dos apostará y debería apostar la selección. También me decepcionó el rendimiento del centro del campo en general. Demasiado a menudo, Estados Unidos intentó jugar como España, y no es España. Hace otras cosas, y las hace bien. Pero no puede intentar jugar como España.

    AL: Hay varias opciones, desde la portería hasta la defensa. Ni Claudia Dickey ni Phallon Tullis-Joyce salieron de esta ventana internacional como la respuesta clara bajo palos. Pero me preocupó más el juego del centro del campo, especialmente el de Lindsey Heaps, que apenas tuvo protagonismo en ninguno de los dos partidos. Heaps es una de las mejores jugadoras del mundo en su posición, pero España supo contrarrestar prácticamente todo lo que intentó. Hayes necesitará más de la estrella del Summit si Estados Unidos quiere competir de verdad en Brasil.

  • ¿Debe preocuparse la selección femenina de Estados Unidos de cara al Mundial?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    Los dos resultados dejan a Hayes mucho trabajo por delante.

    TH: No, pero ha sido una llamada de atención muy valiosa que le da a Hayes mucho en lo que trabajar. La SheBelieves Cup y los amistosos contra Japón solo pueden enseñarte hasta cierto punto, aunque uno de esos partidos acabara en derrota. España está entre las mejores y Estados Unidos tiene ahora una idea bastante clara de dónde se encuentra. ¿Un empate y una derrota ante las campeonas del mundo a ocho meses de un Mundial? Hay resultados peores, sobre todo para un equipo que tiene mucho que ofrecer.

    CB: No diría que haya motivos para preocuparse, pero sí que tenemos una idea más clara de cuánto queda por ajustar y resolver de cara al torneo. Aunque este formato permitió a Estados Unidos enfrentarse dos veces a España sin consecuencias, en un Mundial una derrota puede suponer la eliminación.

    AL: Sí, deberían saltar las alarmas. España es muy buena, pero Estados Unidos también lo es. Hubo tramos en los que parecía que España jugaba con las estadounidenses. Más preocupante aún es que, durante las tres primeras partes, el equipo local no pareció encontrar muchas respuestas. La reacción en la segunda parte del martes fue alentadora, pero, para ganar el Mundial, Estados Unidos tendrá que imponer mejor su juego. Ante España y Brasil no lo ha conseguido con suficiente regularidad.