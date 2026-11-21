AL: La actuación de Barbra Banda en 2024 sigue siendo mi referencia. Rodman está lo bastante cerca como para que una gran actuación en la final me haga cambiar de respuesta.

RN: Entre las actuaciones recientes, la de Barbra Banda en los playoffs de 2024 sin duda rivalizaría con esta. Banda se convirtió en la primera jugadora en marcar cuatro goles en una fase final de la NWSL. Firmó un doblete contra el Chicago Stars en cuartos de final, lo que la convirtió en la tercera jugadora de la historia de la liga en marcar tres goles en una misma fase final. Su cuarto gol llegó en la final, donde estableció el récord de goles de una jugadora en unos playoffs de la NWSL.

Marcó en todas las rondas de los playoffs y fue elegida mejor jugadora de la fase final en su primera temporada en la NWSL, algo que no ocurría desde que Tobin Heath lo lograra en la temporada inaugural de 2013. Lo que hace que esta actuación sea aún más memorable es que quien está firmando estas cifras es Trinity Rodman. Ahora mismo es la gran figura de la NWSL y una estrella de la selección estadounidense, lo que significa más atención y más presión para rendir. Eso la hace un poco más especial.

CB: Banda en 2024. Tobin Heath fue elegida mejor jugadora de la final en la temporada inaugural de la NWSL tras ayudar a Portland a derrotar a Western New York por 2-0. Su influencia en la primera final de la historia contribuyó a establecer el nivel exigido en las grandes citas de la liga. Después, Lynn Biyendolo firmó una temporada histórica con el entonces llamado Western New York Flash. Biyendolo marcó y dio una asistencia en la final contra el Washington Spirit, y ayudó al cuarto cabeza de serie a culminar una sorprendente carrera hacia el título. El Flash acabó ganando en los penaltis. Sigue siendo una de las jugadoras más destacadas de la historia de los playoffs de la liga.