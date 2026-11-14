Por ahora, el foco está puesto en el prometido regreso de Ronaldinho a los terrenos de juego este domingo. Andrea Mandorlini, entrenador del Ravenna, insiste en que el exjugador del Paris Saint-Germain disputará «alrededor de media hora», pese a haberse entrenado una sola vez desde su llegada el viernes en un avión privado.
Como era de esperar, las entradas se vendían por más del doble de su precio habitual. Además, se ha instalado una grada provisional, llamada «R10», como no podía ser de otra manera, especialmente para la ocasión. Cipriani se muestra particularmente orgulloso de que el mundo del fútbol vaya a prestar atención a una liga que, como él mismo admite, a menudo pasa «desapercibida».
«Cuando Ronaldinho y el Ravenna ocuparon titulares en todo el mundo durante el Mundial, quedó demostrado que el fútbol de provincias puede atraer la atención en cualquier lugar», argumentó. «Si conseguimos atraer la atención hacia nosotros, toda la liga saldrá beneficiada: desde los derechos televisivos y los patrocinios hasta la asistencia a los estadios».
En ese sentido, el regreso de Ronaldinho es, al menos desde la perspectiva del Ravenna, el primer paso hacia algo aún mayor. «Lo diré claramente, porque trabajo mejor cuando asumo un compromiso público: el Ravenna debe llegar a la Serie A y, con el tiempo, competir a nivel europeo», declaró Cipriani. «Hará falta paciencia y una estructura sólida, pero esa es la dirección en la que avanzamos.
»Ronaldinho es mucho más que un jugador que viste nuestra camiseta una sola noche. Es nuestro embajador mundial y un socio a largo plazo en este proyecto».
Cipriani sabe que el Ravenna necesitará algo más que el poder de convocatoria de Ronaldinho para ascender en el fútbol italiano. Por eso, le entusiasmó casi tanto convencer a Ariedo Braida, legendario exdirector general y director deportivo del Milan, de que asumiera el cargo de vicepresidente. Braida tiene ya 80 años, pero su sola participación aporta una enorme credibilidad a un proyecto que, como era de esperar, ha llevado a que se hable del Ravenna como «el próximo Como».
«Sin duda es algo que nos enorgullece, pero la diferencia fundamental es que nuestros propietarios son de aquí y están profundamente arraigados en la comunidad», señaló Cipriani a la Gazzetta. «Ravenna es mi hogar, y el sueño de toda mi vida siempre ha sido conseguir que cada joven aficionado al fútbol de la zona se haga seguidor del club de nuestra ciudad. Tenemos mucho trabajo por delante, empezando por nuestras instalaciones.
»Nuestro director general, Paolo Scocco, que está haciendo un trabajo extraordinario, supervisa la construcción de nuestro nuevo y moderno centro de entrenamiento, que debería estar listo para enero. Después nos centraremos en el estadio. Ahora estamos terminando las reformas del Benelli, pero nuestra idea es construir un estadio completamente nuevo, con oficinas y un Hotel Cipriani.
»Así que tenemos muchas ideas y grandes ambiciones. El proyecto Ronaldinho es solo el punto de partida».