Las ganas de vivir de Ronaldinho son bien conocidas, y el recibimiento de héroe que le brindaron durante su primera aparición en Rávena, en un fastuoso acto ante los medios celebrado en agosto, le emocionó visiblemente. «¡Por eso he vuelto!», dijo a los periodistas, en referencia a todos los aficionados que habían acudido a verle. «¿Ahora lo entendéis?»

Lo que los periodistas no tenían del todo claro, sin embargo, era si Ronaldinho llegaría a disputar algún minuto en competición oficial. Cipriani dijo que jugaría al menos un partido con el club (y quizá más, dependiendo de cómo vaya el domingo), pero reconoció abiertamente que el acuerdo iba más allá del fútbol.

«También quiere lanzar su propia marca de ropa deportiva, R10», explicó el presidente del Ravenna a la Gazzetta. «Pensad en el modelo de Michael Jordan. Y el Ravenna será el primer equipo en vestir esta ropa deportiva».

Como era de esperar, este aspecto de la colaboración ya está dando frutos, literalmente. Damiano David, de la banda italiana de rock Maneskin, preguntó en las redes sociales allá por agosto: «¿Dónde puedo comprar la camiseta [R10 Ravenna]?». La respuesta era que en ninguna parte, porque la primera remesa de esta camiseta de edición limitada ya se había agotado.

Como era de esperar, desde entonces se han repuesto las existencias y ahora hay abundantes productos relacionados con Ronaldinho disponibles en internet y en un estadio en el que se han instalado palcos adicionales para atender la demanda de cara al derbi de este fin de semana. Es una noticia doblemente buena para él, ya que no llega al Ravenna solo como jugador.

«Ronaldinho está aquí con un objetivo concreto y romántico: intentar marcar el último gol de su carrera», afirmó Cipriani. «Sin embargo, su implicación no es solo un gesto superficial ni una maniobra de marketing para que se hable de nosotros. Ronaldinho se convertirá en accionista del club».