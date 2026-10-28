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Match of the Day 1:1Getty/GOAL

¿El principio del fin de Match of the Day? El mundialmente famoso programa de la BBC con los resúmenes de la Premier League corre serio peligro

El programa de fútbol estrella ha acaparado titulares por los motivos menos deseados después de que las tensiones latentes entre bastidores parecieran estallar en una emisión reciente.

Krishan Davis
Traducido por

  • El sábado por la noche, tras el último toque de trompeta de la famosa sintonía de Match of the Day, los espectadores se encontraron con el rostro sombrío de Mark Chapman. Su expresión taciturna marcó el tono de una presentación especialmente inexpresiva: los analistas Steph Houghton y Martin Keown llevaron el peso de la conversación mientras «Chappers» observaba con los brazos cruzados y sin mostrar emoción.

    Puede que el presentador simplemente tuviera un mal día o que acusara el cansancio tras cumplir con sus compromisos radiofónicos en 5 Live horas antes. Sin embargo, hay indicios de que esta actuación tan seria refleja problemas más amplios entre bastidores del programa de resúmenes de fútbol más célebre.

    En un panorama mediático que cambia rápidamente, existe un serio riesgo de que Match of the Day se quede atrás.

  • Problemas entre bastidores

    BBC Sport
    Getty

    La tensión lleva tiempo creciendo entre bastidores en BBC Sport, donde un cambio de estrategia y los recortes de empleo han provocado un importante malestar.

    Parece que la tensión lleva tiempo creciendo entre bastidores en BBC Sport y que eso, a su vez, ha afectado a su programa de fútbol más emblemático. Según The Telegraph, la moral en todo el departamento está «increíblemente baja», una situación a la que no habrán ayudado los recientes recortes de plantilla, que supusieron la eliminación de unos 41 puestos.

    En vísperas de la nueva temporada surgió malestar por la dirección que está tomando el programa. Se dice que el personal de la sede de BBC Sport en Salford cree que Match of the Day corre el riesgo de convertirse en un «producto de segunda categoría», ante la percepción de que la cadena está centrando sus esfuerzos en impulsar los contenidos digitales y para redes sociales.

    El descontento entre bastidores salió a la luz después de que Football Focus, un programa de actualidad, fuese cancelado al final de la pasada temporada tras 52 años en antena. También se prescindió de Women's Football Show, dedicado a los resúmenes de la WSL. La BBC ha reducido, además, sus boletines de noticias deportivas y ha perdido frente a sus competidores los derechos de retransmisión de otros acontecimientos deportivos en directo.

    En un evento de FT Live celebrado en febrero, el director de deportes de la BBC, Alex Kay-Jelski, expuso su visión para el departamento: «Ahora vivimos en un panorama mediático muy, muy, muy diferente, en el que la mayoría vemos las cosas por primera vez en el móvil y todos deslizamos el dedo una y otra vez por la misma pantallita.

    »Pero ya no competimos contra quienes competíamos antes. Tradicionalmente, la BBC quizá pensaba que competía con ITV, Sky u otras cadenas. Ya no es así. Estamos en una carrera para evitar que la gente pase de largo al deslizar el dedo, mientras competimos con quienes me ofrecen vacaciones, con empresas de ropa, con ofertas de pechugas de pollo al dos por uno en el supermercado, con equipos de fútbol o con deportistas.

    »Todos tenemos que ser más inteligentes, hacerlo mejor y conectar con la gente para competir en un panorama mucho más amplio que nunca».

  • Relación deteriorada

    Mark Chapman BBC Sport
    Getty

    La mala relación de Chapman con Kay-Jelski, responsable de la dirección deportiva, sería uno de los factores que explican su reciente actitud apagada en el programa.

    Kay-Jelski ha sido el principal impulsor de los cambios de gran alcance desde que asumió el cargo hace dos años, y se ha informado de que el deterioro de la relación de Chapman con quien está al mando fue uno de los factores que contribuyeron a su actuación sin brillo el sábado.

    Una fuente declaró al Daily Mail que el presentador «no soporta» a Kay-Jelski y discrepa de cómo ha dirigido el departamento, incluidos los recientes recortes de puestos de trabajo, dado que Chapman «tiene cariño» a los miembros del equipo de producción. «El malestar entre bastidores ya se ha trasladado a lo que ocurre delante de las cámaras», afirmó la fuente.

    El director de deportes eligió personalmente a Chapman como uno de los tres presentadores que sustituyeron a Gary Lineker antes de la temporada 2025-26, junto a Kelly Cates y Gabby Logan, pero parece que eso ha contribuido poco a afianzar su relación en las semanas y meses transcurridos desde entonces.

  • Vidas privadas al descubierto

    Kelly Cates
    Getty

    La vida privada de Chapman y Kelly Cates, copresentadora de Match of the Day, ha saltado a los titulares tras revelarse que mantienen una relación.

    La aparente exasperación de Chapman también podría deberse a que la prensa sensacionalista ha puesto recientemente su vida privada en el punto de mira. Ha trascendido que el presentador, de 53 años, mantiene una relación con Cates, de 51, copresentadora de Match of the Day, tras el fin de su anterior relación en abril.

    Al parecer, ambos estrecharon lazos mientras trabajaban en el Mundial disputado en Norteamérica durante el verano. Desde entonces, han sido fotografiados juntos en público cuando iban al trabajo en Manchester, y Cates también fue fotografiada recientemente saliendo de la casa de Chapman en esa ciudad.

    No cabe duda de que la pareja tendrá que gestionar su relación fuera de las cámaras y asegurarse de que en la BBC se les perciba de forma estrictamente profesional para evitar el escrutinio de sus superiores, especialmente porque la relación de Chapman con Kay-Jelski ya parece tensa.

  • La vida después de Lineker

    Match of the Day BBC
    BBC

    Lineker dejó de presentar Match of the Day al final de la temporada 2024-25 tras una polémica por antisemitismo.

    Persiste la sensación de que Match of the Day no ha vuelto a ser el mismo desde que Lineker dejó el programa al final de la temporada 2024-25, tras 26 años en ese puesto, a raíz de una polémica por antisemitismo. Aunque Chapman, Cates y Logan lo han sustituido con solvencia, les ha costado igualar su carisma y su complicidad ante las cámaras con los comentaristas.

    En enero se informó de que el programa había perdido un 10 % de su audiencia desde la marcha de Lineker, que puso fin al popular trío que formaba con los comentaristas Alan Shearer y Micah Richards. La audiencia semanal conjunta de los programas de las noches del sábado y el domingo cayó en 770.000 espectadores respecto al año anterior durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre. Además, el pico de audiencia semanal descendió un 8 % la temporada pasada, de 5,9 a 5,4 millones, según The Telegraph.

    Aunque Shearer y Richards siguen en el programa, Shearer ha reducido considerablemente su participación y solo aparecerá una vez al mes para tener más tiempo de ver a su querido Newcastle y ejercer de segundo comentarista en las retransmisiones. Por su parte, el contrato de Richards solo contempla ocho apariciones, además de algunos partidos de la FA Cup en directo. La leyenda del Arsenal Ian Wright, igual de popular, también había dejado el programa un año antes que Lineker.

    The Telegraph añade que la rotación semanal de presentadores y comentaristas es motivo de malestar entre quienes trabajan en el programa en Salford, porque «impide que se creen camaradería y continuidad» ante las cámaras.

  • Amenaza existencial

    Football phone general
    Getty

    Los resúmenes que se publican rápidamente en formato digital suponen una amenaza importante para Match of the Day tal y como lo conocemos.

    Está por ver cuánto tiempo podrá mantenerse la emisión tradicional de Match of the Day en su formato actual. Factores tanto internos como externos amenazan la continuidad del programa nocturno de resúmenes, mientras la popularidad de los contenidos en internet sigue creciendo.

    Desde la temporada 2019-20, Sky Sports y TNT Sports, titulares de los derechos de la Premier League en el Reino Unido, publican en YouTube resúmenes breves poco después de que terminen los partidos. Este formato atrae a un público más joven que, acostumbrado a los vídeos de TikTok y los reels de Instagram, quizá prefiera seguir el fútbol mediante clips cortos y fácilmente accesibles.

    Con su apuesta digital, la propia BBC Sport ha creado competencia para las emisiones televisivas de Match of the Day de los sábados y domingos por la noche. Desde la temporada pasada, publica resúmenes ampliados de todos los partidos en su página web y en su plataforma de streaming iPlayer a las 20:00 de esos días, aunque sin los análisis. Así, los espectadores pueden optar por no quedarse despiertos hasta las 22:30 para ver el programa completo, una opción que muchos parecen estar eligiendo.

  • Panorama cambiante

    Alex Kay-Jelski
    Getty

    El director de deportes de la BBC, Alex Kay-Jelski, ha sido el principal impulsor de la controvertida estrategia de la cadena que da prioridad a lo digital.

    Sin embargo, BBC Sport sostendrá que su nueva estrategia, que da prioridad a lo digital, ha sido un éxito rotundo, aunque las cifras de audiencia televisiva hayan caído de forma algo preocupante.

    En enero, la cadena reveló que el número medio semanal de cuentas que acceden a programas completos de Match of the Day y a vídeos de resúmenes a través de la aplicación de BBC Sport, iPlayer y su página web había aumentado un 21 % interanual, de 1,39 millones a 1,69 millones. En la práctica, esto significa que ha compensado la pérdida de espectadores en televisión al captar el doble de esa cifra en sus plataformas digitales. La demanda de contenidos de Match of the Day también ha crecido considerablemente. Solo los vídeos de resúmenes ampliados registraron una media de 1,65 millones de visualizaciones semanales, mientras que los contenidos del programa se vieron más de 350 millones de veces la temporada pasada en las plataformas digitales de BBC Sport.

    «Nos estamos adaptando a cómo el público quiere consumir los contenidos y es fantástico ver a cuánta gente le gusta», afirmó Kay-Jelski a principios de este año. «Al evolucionar el formato y aprovechar las plataformas digitales, llegamos a más personas que nunca y ampliamos el alcance de este programa emblemático. Match of the Day desempeña un papel enorme para millones de aficionados al fútbol, ya sea en televisión, en iPlayer o en sus teléfonos».

    En declaraciones a The Telegraph al comienzo de la temporada, una persona portavoz de la BBC afirmó: «Match of the Day goza de buena salud. Su alcance global ha aumentado a medida que ampliamos el acceso y la participación en distintas plataformas, ofreciendo contenidos al público donde y cuando quiere verlos. Y millones de espectadores siguen conectándose cada semana para disfrutar del análisis experto y las opiniones del extraordinario equipo de presentadores y comentaristas de nuestro programa estrella».

    Sin embargo, la última intervención de Chapman cuenta otra historia y queda por ver qué repercusiones tendrá este éxito digital sin precedentes para el programa de resúmenes de fútbol más famoso del mundo tal y como lo conocemos.